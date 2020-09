PUBG Mobile की तरह 5 बढ़िया ऑफलाइन शूटिंग गेम्स

PUBG Mobile एक प्रसिद्ध बैटल रॉयल गेम है और इसे काफी सारे लोग खेलते हैं। इसके साथ ही गेम में मुख्य रूप से शूटिंग को सबसे ज्यादा पसंद है। अब भारत में PUBG Mobile बैन हो गया है और ऐसे में खिलाडी अलग-अलग गेम ट्राय कर रहे हैं। अगर आपको शूटिंग गेम्स पसंद है और आप PUBG Mobile की तरह अनुभव चाहते हैं तो इन गेम्स को जरूर ट्राय करें।

PUBG Mobile की तरह कुछ बढ़िया ऑफलाइन शूटिंग गेम्स

These are some of the best such titles that can be tried:

1. Cover Fire: free shooting games

Image Credits: Google Play

अगर आप बढ़िया और शानदार शूटिंग गेम की तलाश में है तो Cover Fire सबसे अच्छा विकल्प रहने वाला है। इसमें आपको टेररिस्ट को पराजित करना है। इस गेम में PUBG Mobile की तरह कई अलग-अलग हथियार है। इसका स्टोरी मोड बढ़िया है।

2. Swag Shooter – Online & Offline Battle Royale Game

Image Credits: APKPure.com

Swag Shooter असल में एक शूटिंग बैटल रॉयल गेम है। ये गेम लगभग 200 MB का है और किसी भी फोन में ये आसानी से चल जाता है। प्ले स्टोर पर इसकी रेटिंग्स 4 की है।

3. Free Survival: Fire Battleground

Image Credits: APKPure.com

ये एक ऑफ़लाइन सर्वाइवल गेम है और इसकी थीम PUBG Mobile की तरह है। इस गेम में शॉटगन्स, राइफल्स और मशीन गन्स मौजूद है। अच्छी बात ये है कि गेम सिर्फ 120 MB का है।

4. ZOMBIE SHOOTING SURVIVAL: Offline Games

Image Credits: AppAgg

ZOMBIE SHOOTING SURVIVAL असल में ज़ॉम्बीज़ से घिरा हुआ रहता है और आपको उन्हें मारना होता है। ये एक बैटल रॉयल गेम नहीं है लेकिन एक बढ़िया शूटिंग गेम है।

5. ScarFall: The Royale Combat

Image Credits: APKPure.com

अगर आप एक अच्छा बैटल रॉयल गेम चाहते हैं तो ये काफी अच्छा विकल्प होगा। ये PUBG Mobile की तरह शूटिंग गेम है।

