ब्रेंडन ग्रीने: PUBG MOBILE के इन्वेंटर के बारे में पूरी जानकारी 

Brendan Greene, the creator of PUBG

PUBG MOBILE ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और अब ये सबसे ज़्यादा खेले जाने वाला गेम बन चुका है । बहुत से खिलाड़ी दिन भर इस गेम को खेलते है तो यह आम बात है कि वह जानना चाहेंगे की इस गेम को बनाया किसने है । अधिकांश लोग जानते हैं कि इसका फाउंडर ब्रेंडन ग्रीने है परन्तु SPORTSKEEDA आपको इसके बारे में अधिक जानकारी देगा।

ब्रेंडन ग्रीने : अर्ली करियर

DayZ

ब्रेंडन ग्रीने जिनको उनके नाम “PlayerUnknown” से बेहतर जाना जाता है एक क्रिएटर है फेमस गेम PUBG MOBILE के । यह एक्टिव मेंबर थे काफी कम्युनिटीज़ के जिन्होंने गेम्स MOD करें हैं। उनके गेम डेवलपर के करियर के शुरू होने से पहले ब्रेंडन एक फोटोग्राफर और ग्राफ़िक डिज़ाइनर थे ब्राज़ील में ।

उनका इंटरेस्ट गेम डेवलपमेंट में शुरू हुआ जब उन्होंने एक फेमस गेम Arma: 2 का मोङ बनाया था। उन्होंने DayZ: Battle Royale बनाया था जो कि off-shoot था फेमस गेम DAY -Z का। वह फेमस जापानी मूवी बैटल रॉयल से और नोवल की सीरीज "Hunger Games" से प्रेरित हुए थे। ब्रेंडन एक ऑनलाइन कम्पटीशन

DayZ के Survivor GameZ से भी प्रेरित हुए थे जिसमे बहुत YOUTUBERS फाइट कर थे जीतने के लिए

कंसलटेंट DAY-BREAK गेम कंपनी में :

H1Z1

Sony Online Entertainment (अब Daybreak Game कंपनी) इंटरेस्टेड थे ग्रीने की सर्विसेज में और उनको एक कंसलटेंट के तौर पर विदेश ले गए थे H1Z1 गेम डेवेलप करने के लिए। 2016 में H1Z1 दो गेम्स में स्पलिट हो गया था - H1Z1: Just Survive और H1Z1: King of the Kill। इस ही समय के आस पास ग्रीने का समय एक कंसलटेंट के तौर पर खत्म हो गया था।

क्रिएटिव डायरेक्टर ब्लू होल कारपोरेशन में :

PlayerUnknown's Battlegrounds

ब्लू होल कारपोरेशन ने ब्रेंडन को ऑफर किया एक क्रिएटिव डायरेक्टर के तौर पर काम करने के लिए एक बैटल रॉयल गेम के। वो फिर साउथ कोरिया चले गए थे एक गेम के डेवलपमेंट के लिए जिसको आज हम PUBG के नाम से जानते हैं। इस गेम की डेवलपमेंट 2016 के शुरुवात में ही शुरू हो गई थी और यह गेम दिसंबर 2017 में रिलीज़ कर दिया गया था । इस गेम का PC वर्जन बहुत हिट हुआ था जिसको देखते हुए एक साल बाद यह गेम MOBILE,PS4 और XBOX के लिए रिलीज़ कर दिया गया था। PUBG हर प्लेटफार्म पर बहुत हिट हुआ था और MOBILE वर्जन भी सबसे ज़्यादा खेले जाने वाले गेम्स में से एक बन गया था।