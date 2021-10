PUBG New State सबसे चर्चित बैटल रॉयल गेम्स में से एक रहा है। Krafton के डेवेल्पर्स ने इस गेम को दुनिया भर में लॉन्च करने की घोषणा की है, और इस बैटल रॉयल गेम ने सभी खिलाड़ियों का ध्यान आकर्षित किया है।

PUBG New State बैटल रॉयल गेम के दुनिया भर में काफी समय से प्री-रजिस्टर एंड्रॉइड और iOS डिवाइस पर चल रहे हैं। भारत में भी कुछ दिनों पहले ही गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर पर रजिस्टर शुरू हुए हैं।

ये बैटल रॉयल गेम कुछ ही दिनों के अंदर लॉन्च किया जाएगा। हालांकि, जिस प्लेयर्स ने प्री-रजिस्टर नहीं किया है। इसलिए, इस आर्टिकल में हम PUBG New State बैटल रॉयल गेम का प्री-रजिस्टर एंड्रॉइड और iOS डिवाइस पर कैसे करें, बताने वाले हैं।

PUBG New State बैटल रॉयल गेम का प्री-रजिस्टर एंड्रॉइड और iOS डिवाइस पर कैसे करें?

एंड्रॉइड

गूगल प्ले स्टोर पर डायरेक्ट जाने के लिए यहां क्लिक करें।

स्टेप 1: लिंक पर क्लिक करें। डायरेक्ट प्लेयर्स PUBG: New State के प्री-रजिस्टर के पेज पर पहुँच जाएंगे।

स्टेप 2: गेम के नीचे खिलाड़ियों को प्री-रजिस्टर की बटन दिख जाएगा। उसपर क्लिक करके रजिस्टर करें। उसके बाद एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, "Got It" बटन पर टच करें।

स्टेप 3: उसपर भी खिलाड़ियों को एक विकल्प दिख जाएगा। "Install when available" इसका मतलब है की जैसे ही PUBG New State लॉन्च होगा। ऑटोमैटिक डिवाइस में डाउनलाडो हो जाएगा।

iOS

एप्पल ऐप स्टोर पर डायरेक्ट जाने के लिए यहां क्लिक करें।

स्टेप 1: ऊपर उपलब्ध लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट PUBG New State गेम के पेज पर जाए।

स्टेप 2: उसके बाद "Get" पर क्लिक करें। इस बैटल रॉयल गेम का "pre-ordered" हो जाएगा।

Also Read

PUBG New State के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी

PUBG New State कुछ ही दिनों के अंदर एंड्रॉइड और iOS डिवाइस पर Krafton के द्वारा लॉन्च किया जा सकता है। ये गेम लॉन्च होने के बाद डाउनलोड होने के रिकॉर्ड को थोड़ सकता है। क्योंकि, अभी तक जितने भी Krafton के डेवेल्पर्स ने बैटल रॉयल गेम्स प्रदान किये हैं उन्हें मिलियन में खिलाड़ियों के द्वारा खेला जाता है।

Edited by Sawan E-Sports