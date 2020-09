महीने की शुरुआत में The Ministry of Electronics and Information Technology ने चीन की 118 ऐप्स पर बैन लगाया था। इस लिस्ट में PUBG Mobile का नाम भी मौजूद था। अचानक से आयी इस खबर ने PUBG Mobile के हर एक प्रशसंक के मन में बड़े सवाल पैदा कर दिए थे। इसके बावजूद गेम पर बैन को लेकर कोई बड़ा विरोध नहीं हुआ क्योंकि सरकार ने देश के हित में इस गेम को बैन किया था।

बैन के कुछ दिनों बाद हर किसी ने उम्मीद छोड़ दी थी लेकिन फिर PUBG Corporation ने घोषणा करके बताया कि भारत में वो Tencent Games के साथ पार्टनरशिप तोड़ रहे हैं और भारत की किसी कंपनी को ढूंढ रहे हैं, जो इसे मैनेज कर पाएं। हालांकि, कुछ समय पहले Inside Sport की एक रिपोर्ट ने बताया कि भारत में बैन हटने में समय लगेगा।

PUBG Mobile का इस समय अनबैन होना है काफी मुश्किल: रिपोर्ट

Inside Sport ने की रिपोर्ट के अनुसार The Ministry of Electronics and Information Technology अभी किसी भी चीनी ऐप पर से बैन हटाने के पक्ष में नहीं है। इससे साफ पता चलता है कि PUBG Mobile से टेनसेंट गेम्स का नाम निकालना काफी नहीं होगा और ये भारत में गेम को वापस लाने का आसान तरीका नहीं है।

मिनस्ट्री ने Inside Sport को बताया:

“अभी मिनिस्ट्री में आधिकारिक रूप से बैन हुई ऐप्स की लिस्ट में से किसी को भी ऐप को अनबैन करने पर कोई बात नहीं चल रही है। हम किसी भी कंपनी या ऐप पर टिप्पणी करने से दूर रहेंगे।"

इसके साथ ही काफी सारी अन्य चीज़ों के बारे में बात की गयी। अभी किसी भी चीनी ऐप पर से बैन हटाने के लिए सरकार कुछ नहीं कर रही है। इस खबर ने कुछ समय तक गेम के वापस आने की खबरों पर विराम लगा दिया है।

