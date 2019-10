दुती चंद काफी बेहतरीन धावक हैं-कारमेलिटा जेटर सावन गुप्ता FOLLOW SENIOR ANALYST न्यूज़ 16 // 18 Oct 2019, 11:24 IST SHARE Share Options × Facebook Twitter Flipboard Reddit Google+ Email

कारमेलिटा जेटर 20 अक्टूबर को 15वें दिल्ली हाफ मैराथन का आयोजन होगा, जिसमें 40 हजार से ज्यादा लोग हिस्सा लेंगे। एक दिन पहले मैराथन की अंतर्राष्ट्रीय इवेंट एंबेसेडर और तीन बार की ओलंपिक मेडलिस्ट अमेरिका की कारमेलिटा जेटर ने मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने अपने करियर, दिल्ली हाफ मैराथन और भारतीय एथलीट्स को लेकर विचार रखे। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरु स्टेडियम में पत्रकारों से बातचीत में कारमेलिटा ने कहा कि भारत में धावकों के लिए काफी संभावनाएं हैं, लेकिन उन्हें एक अच्छे कोच की जरुरत है। अगर अच्छा कोच मिले तो भारतीय एथलीट्स काफी आगे जा सकते हैं। कारमेलिटा ने दिग्गज भारतीय महिला धावक दुती चंद की भी तारीफ की और कहा कि वो काफी बेहतरीन प्रदर्शन कर रही हैं। उन्होंने कहा कि मैंने दुती चंद को देखा है, उनके अंदर काफी प्रतिभा है। मुझे उम्मीद है कि और भी कई महिला धावक भारत से आने वाले समय में निकलेंगी। आपको बता दें कि कारमेलिटा जेटर 3 बार ओलंपिक मेडल जीत चुकी हैं और उनके नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड है। 2009 में हुए शंघाई गोल्डन ग्रांड प्रिक्स में उन्होंने 10.64 सेकेंड के साथ वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया था। 100 मीटर रेस में वो दूनिया की दूसरी सबसे तेज महिला धावक हैं। उन्होंने 2012 लंदन ओलंपिक में 4x100 मीटर रिले में गोल्ड मेडल जीता था। 2010 में दोहा में हुए वर्ल्ड इंडोर चैंपियनशिप में उन्होंने 60 मीटर में सिल्वर मेडल जीता था। 2016 ओलंपिक में चोट की वजह से वो हिस्सा नहीं ले पाईं और इसके बाद 2017 में उन्होंने संन्यास ले लिया। आपको बता दें कि एयरटेल दिल्ली हाफ मैराथन के 15वें सत्र का आयोजन 20 अक्टूबर को होगा। इस बार भी 5 वर्गों में इस मैराथन का आयोजन किया जाएगा। पिछले साल एलीट पुरुष वर्ग का खिताब इथोपिया के एंडमलेक बेलिहू ने 59 मिनट और 18 सेकेंड के समय के साथ जीता था जबकि महिला वर्ग में उनकी हमवतन सेहाय गेमेचु एक घंटा छह मिनट और 49 सेकेंड के साथ शीर्ष पर रहीं थीं। Give feedback Advertisement

You may also like

Advertisement

Fetching more content...