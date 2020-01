सानिया मिर्जा ने 2 साल बाद की जबरदस्त वापसी, होबार्ट इंटरनेशनल का खिताब किया अपने नाम सावन गुप्ता FOLLOW SENIOR ANALYST न्यूज़ Published Jan 18, 2020

सानिया मिर्जा भारत की दिग्गज टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ने 2 साल के बाद टेनिस कोर्ट में जबरदस्त वापसी की और होबार्ट इंटरनेशनल का खिताब जीता। महिला डबल्स में यूक्रेन की नादिया किचेनोक के साथ मिलकर उन्होंने ये जीत हासिल की। फाइनल मुकाबले में सानिया और नादिया की जोड़ी ने चीन की जोड़ी को एक घंटा और 21 मिनट तक चले मुकाबले में 6-4, 6-4 से हराया। सानिया मिर्जा का ये 42वां WTA डबल्स टाइटल है। इससे पहले उन्होंने ब्रिस्बेन इंटरनेशनल ट्रॉफी भी अपने नाम की थी। बच्चे के जन्म के बाद सानिया मिर्जा का ये पहला टूर्नामेंट था और उन्होंने इसमें जबरदस्त प्रदर्शन किया। फाइनल मुकाबला जीतने के बाद सानिया ने कहा कि वो इससे बेहतरीन कमबैक की उम्मीद नहीं कर सकती थीं। उन्होंने कहा कि होबार्ट हमेशा से ही मेरे लिए खास रहा है और अपने साथ खेलने के लिए उन्होंने नादिया का भी शुक्रिया अदा किया। नादिया ने भी सानिया मिर्जा का आभार जताया। इसके अलावा सानिया ने बेहतरीन सपोर्ट के लिए सभी फैंस का भी शुक्रिया अदा किया।

"I couldn't have asked for a better comeback."@MirzaSania | @HobartTennis pic.twitter.com/s3tZojPMSd — WTA (@WTA) January 18, 2020 गौरतलब है कि सानिया मिर्जा भारत की एक स्टार टेनिस प्लेयर हैं। उन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में जीत हासिल की है। बच्चे के जन्म के कारण वो काफी समय तक टेनिस से दूर रहीं लेकिन अब उन्होंने शानदार वापसी की है। Advertisement

