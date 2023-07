WWE Money in the Bank 2023 के 10 सबसे जबरदस्त और यादगार मोमेंट्स जो फैंस को जरूर देखने चाहिए

Money in the Bank 2023: WWE मनी इन द बैंक (Money in the Bank 2023) इवेंट काफी जबरदस्त साबित हुआ था। इस शो में कई तगड़े मैच देखने को मिले और सैगमेंट्स ने भी फैंस का दिल जीता। यह इवेंट कुछ शॉक्स और सरप्राइज के लिए हमेशा याद रखा जाएगा। इस इवेंट में रोमन रेंस (Roman Reigns), जॉन सीना (John Cena), सैथ रॉलिंस (Seth Rollins) और रोंडा राउजी (Ronda Rousey) समेत कई दिग्गज रेसलर्स नज़र आए थे। शो के दौरान कुछ ऐसे बेहतरीन मोमेंट्स थे, जो जरूर ही फैंस को याद रहेंगे। इसलिए इस आर्टिकल में हम Money in the Bank 2023 के 10 सबसे यादगार मोमेंट्स को लेकर बात करेंगे।

WWE Money in the Bank 2023 के 10 सबसे खास मोमेंट्स

- गुंथर ने मैट रिडल को हराकर अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को सफलतापूर्वक रिटेन कर लिया था। मैच के बाद ड्रू मैकइंटायर ने वापसी करते हुए गुंथर को कंफ्रंट किया और फिर उनपर हमला किया। उन्होंने इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को उठाकर सेलिब्रेट किया।

- फिन बैलर और सैथ रॉलिंस का वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप मैच शानदार रहा। फिन बैलर ने यहां अनाउंसर्स टेबल से सैथ को कू डी ग्रा लगाया और फिर स्टील स्टेप्स पर से भी अपना मूव दिया।

- बुच ने मेंस Money in the Bank मैच के दौरान लैडर पर से सभी स्टार्स को रिंगसाइड पर डाइव लगाकर धराशाई कर दिया।

- रोंडा राउजी ने टॉप रोप पर राकेल रॉड्रिगेज़ को आर्मबार में फंसाया। हालांकि, राकेल ने इसे रिवर्स करके जबरदस्त पावरबॉम्ब दिया।

- विमेंस Money in the Bank 2023 के दौरान ज़ेलिना वेगा ने लैडर के टॉप से दूसरी लैडर पर ज़ोई स्टार्क को कोड रेड मूव दिया।

- जॉन सीना ने चौंकाने वाली वापसी की थी और ग्रेसन वॉलर ने उन्हें कंफ्रंट किया। बाद में वॉलर ने उनपर हमला किया। हालांकि, सीना ने अंत में वापसी करके एटीट्यूड एडजस्टमेंट मूव लगाया।

- इयो स्काई ने विमेंस Money in the Bank मैच के दौरान सबसे बड़ी लैडर पर से रिंग में मौजूद स्टार्स को मूनसॉल्ट देकर धराशाई कर दिया था।

- रोमन रेंस और सोलो सिकोआ का द उसोज़ से मैच देखने को मिला था। इसी बीच सोलो सिकोआ और रोमन रेंस ने मिलकर समोअन स्पाइक और स्पीयर का कॉम्बिनेशन जे उसो को दिया।

- रोंडा राउजी विमेंस टैग टीम चैंपियनशिप मैच के दौरान टैग लेकर रिंग में आई थीं। इसी बीच शेना बैज़लर ने पीछे से आकर अपनी दोस्त पर हमला कर दिया। यह देखकर फैंस चौंक गए।

- ब्लडलाइन सिविल वॉर मैच के दौरान सोलो सिकोआ रिंगसाइड पर धराशाई हो गए। रोमन रेंस ने इसके बाद जे उसो पर सुपरमैन पंच और स्पीयर लगाया। इसपर जे ने किकआउट किया और लो-ब्लो भी दिया। अंत में जे उसो ने रोमन पर स्प्लैश लगाया और पिन करके बड़ी जीत दर्ज की।

