WWE Money in the Bank 2022 के 10 सबसे जबरदस्त और खास मोमेंट्स जो फैंस को सालों तक याद रहेंगे

Money in the Bank 2022: WWE मनी इन द बैंक (Money in the Bank 2022) इवेंट काफी ज्यादा तगड़ा साबित हुआ था। इस शो में रोमन रेंस (Roman Reigns) और ब्रॉक लैसनर (Brock Lesnar) जैसे बड़े स्टार्स एक्शन में दिखाई नहीं दिए थे। इसके बावजूद इवेंट खास रहा। दोनों ही लैडर मैचों ने फैंस का दिल जीता। इस आर्टिकल में हम Money in the Bank 2022 इवेंट के 10 सबसे जबरदस्त और खास मोमेंट्स को लेकर बात करने वाले हैं।

WWE Money in the Bank 2022 के 10 सबसे जबरदस्त और खास मोमेंट्स

- रोंडा राउजी और नटालिया के बीच SmackDown विमेंस चैंपियनशिप मैच देखने को मिला था। इस मैच में राउजी ने नटालिया को टैपआउट करने पर मजबूर किया और टाइटल रिटेन रखा।

- द उसोज़ और स्ट्रीट प्रॉफ़िट्स के बीच अनडिस्प्यूटेड WWE टैग टीम चैंपियनशिप के लिए मैच हुआ। अंत में उसोज़ ने 1D मूव लगाया और पिन करके टाइटल रिटेन रखा।

- मैट रिडल ने मेंस Money in the Bank मैच के दौरान लैडर पर से अन्य सभी स्टार्स पर फ्लोटिंग ब्रो मूव लगाया।

- 6 सुपरस्टार्स ने मिलकर मेंस लैडर मैच के दौरान ओमोस को टेबल पर पावरबॉम्ब दिया। यह देखकर फैंस चौंक गए।

- बियांका ब्लेयर और कार्मेला के बीच Raw विमेंस चैंपियनशिप मैच हुआ। ब्लेयर ने कार्मेला पर KOD लगाया और पिन करके चैंपियनशिप रिटेन की।

- ऑस्टिन थ्योरी और बॉबी लैश्ले के बीच यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप मैच हुआ। इस बेहतरीन मैच में बॉबी लैश्ले ने थ्योरी को हर्ट लॉक में फंसाया और जीत दर्ज की। वो इसी के साथ नए यूएस चैंपियन बन गए।

- पैट मैकेफी और माइकल कोल शो के अंतिम समय में बातचीत कर रहे थे। इसी बीच बैरन कॉर्बिन ने आकर पैट पर बुरी तरह अटैक किया और उन्हें रिंगसाइड पर एंड ऑफ डेज़ दिया।

- लिव मॉर्गन ने विमेंस Money in the Bank लैडर मैच के दौरान खुद को बैकी लिंच के अटैक से बचाया। उन्होंने लिंच पर हमला किया और ब्रीफकेस निकालते हुए बड़ी जीत दर्ज की।

- मेंस Money in the Bank लैडर मैच के दौरान अंत में मैट रिडल और ऑस्टिन थ्योरी टॉप पर लड़ रहे थे। इसी बीच थ्योरी ने रिडल को नीचे गिराया और खुद कॉन्ट्रैक्ट निकालते हुए जीत हासिल की।

- रोंडा राउजी की जीत के बाद लिव मॉर्गन ने आकर अपना Money in the Bank कॉन्ट्रैक्ट कैश-इन किया। लिव ने रोंडा के सबमिशन को काउंटर करके रोलअप द्वारा पिन किया और नई SmackDown विमेंस चैंपियन बन गईं।

