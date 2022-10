10 मौके जब WWE Superstars ने अपने दुश्मनों को पूरी तरह से नॉकआउट कर दिया

WWE: WWE में हर एक सुपरस्टार फैंस का मनोरंजन करने की कोशिश करता है। इसी कारण सुपरस्टार्स अलग-अलग तरह के मूव्स लगाते हैं। हालांकि, सभी रेसलर्स पंच और कुछ अन्य मूव्स हमेशा उपयोग करते हैं। WWE में सुपरस्टार्स जल्दी हार नहीं मानते हैं और लगातार किकआउट करते हैं। हालांकि, कुछ ऐसे मौके आते हैं, जब एक ही मूव में विरोधी धराशाई को जाता है। इसलिए इस आर्टिकल में हम 10 मौकों पर नज़र डालेंगे, जब सुपरस्टार्स ने अपने दुश्मनों को नॉकआउट कर दिया।

WWE में 10 मौके जब सुपरस्टार्स ने दुश्मन को नॉकआउट किया

- Survivor Series 2020 में Raw और SmackDown के मेंस सुपरस्टार्स के बीच एलिमिनेशन मैच हुआ था। इस मैच की शुरुआत में सैथ ने खुद हार मान ली थी और फिर शेमस ने उनपर अपना फिनिशर लगाकर पिन कर दिया था। सभी के लिए यह बड़ा शॉक था।

- WrestleMania 34 में रोंडा राउजी और कर्ट एंगल ने टीम बनाकर ट्रिपल एच और स्टैफनी मैकमैहन का सामना किया था। इस मैच के बिल्डअप के तौर Raw के एक एपिसोड में ट्रिपल एच ने कर्ट एंगल पर जबरदस्त पंच लगाकर उन्हें पूरी तरह नॉकआउट कर दिया था।

- बतिस्ता और रे मिस्टीरियो के बीच Survivor Series 2009 में मैच हुआ था। इस मैच में बतिस्ता ने रे पर एक तगड़ा पावरबॉम्ब लगाया था और इसी कारण मिस्टीरियो मैच जारी नहीं रख पाए। उनकी यहां पर टेक्निकल नॉकआउट के कारण बड़ी हार हुई थी।

- बटरबीन और बार्ट गन के बीच WWE रिंग में बॉक्सिंग मैच हुआ था। इस मैच में बटरबीन ने पहले ही राउंड में अपने विरोधी को नॉकआउट कर दिया था।

- ट्रिपल एच 2012-13 के समय पर अथॉरिटी के लीडर थे। इसी बीच बिग शो के साथ उनकी अनबन हुई थी। यहां द शील्ड ने ट्रिपल एच के कहने पर बिग शो पर हमला किया था और द गेम उन्हें पावरबॉम्ब देने वाले थे। हालांकि, बिग शो ने KO पंच लगाकर उन्हें धराशाई कर दिया था।

- रोमन रेंस और बैरन कॉर्बिन के बीच Super ShowDown 2019 में स्टील केज मैच देखने को मिला था। इस मुकाबले में रोमन ने अपने हाथ में चैन बांधकर इससे कॉर्बिन पर सुपरमैन पंच लगा दिया था और पिन करके जीत दर्ज की थी।

- Clash at the Castle 2022 के मेन इवेंट में ऑस्टिन थ्योरी ने अपना Money in the Bank कैश-इन करने का प्रयास किया था। हालांकि, टायसन फ्यूरी ने उनपर पंच लगाकर उन्हें नॉकआउट कर दिया था।

- कुछ समय पहले SmackDown के एपिसोड में जे उसो ने पीछे से आकर लोगन पॉल पर हमला किया था। वो एक बार फिर हमला करने के लिए रिंग में गए लेकिन इस बाद प्रसिद्ध यूट्यूबर ने पंच लगाकर उन्हें नॉकआउट कर दिया था।

- कोफी किंग्सटन और द मिज़ के बीच सालों पहले Raw के एक एपिसोड में मैच हुआ था। इस दौरान किंग्सटन ने उनपर अचानक से अपना फिनिशर लगाकर उन्हें धराशाई कर दिया था। साथ ही पिन करके जीत भी दर्ज कर ली थी।

- शॉन माइकल्स ने WrestleMania 14 के मेन इवेंट के बाद प्रसिद्ध बॉक्सर और गेस्ट इनफोर्सर माइक टायसन से बहस करने की कोशिश की और उनपर हमला किया। हालांकि, उन्होंने माइकल्स को एक पंच में ही धराशाई कर दिया।

