2 कारण क्यों The Rock vs John Cena मैच 2025 में WWE में होना चाहिए और 2 क्यों नहीं होना चाहिए

Reasons Rock vs John Cena Should Happen or Not: WWE दिग्गज जॉन सीना (John Cena) का 2025 रेसलिंग जगत में आखिरी साल होगा। वो इसके अंत के साथ रिटायर हो जाएंगे। इसी वजह से फैंस उन्हें बड़े स्टार्स के खिलाफ लड़ते हुए देखना चाहेंगे। द रॉक (The Rock) की भी अगले साल वापसी के चांस काफी ज्यादा हैं। इसी वजह से उनके बीच मैच कराया जा सकता है। इस आर्टिकल में हम 2 कारणों के बारे में बात करेंगे, क्यों द रॉक vs जॉन सीना मैच 2025 में होना चाहिए और 2 क्यों नहीं होना चाहिए।

2- द रॉक vs जॉन सीना मैच होना चाहिए: WWE में दोनों एक-एक जीत दर्ज कर चुके हैं

जॉन सीना और द रॉक दोनों के बीच अब तक WWE रिंग में दो मैच हो चुके हैं। यह दोनों ही मुकाबले WrestleMania जैसे बड़े स्टेज पर देखने को मिले हैं। WrestleMania 28 में जॉन और रॉक के बीच मुकाबला काफी जबरदस्त रहा था और इसमें ग्रेट वन ने जीत दर्ज की थी। उनके बीच WrestleMania 29 में भी मैच हुआ और इस बार वो WWE चैंपियनशिप के लिए आमने-सामने आए। इसमें सीना ने जीत दर्ज की। अभी तक उनके बीच हुए दो मैचों में से एक-एक दोनों ने जीता है। इसी वजह से फैंस जानना चाहेंगे कि कौन बेहतर है। उन्हें इसी वजह से 2025 में लड़ते हुए अपनी ट्रियोलॉजी को पूरा करना चाहिए।

2- द रॉक vs जॉन सीना मैच नहीं होना चाहिए: 16 बार के पूर्व WWE वर्ल्ड चैंपियन को नए स्टार्स से लड़ना चाहिए

जॉन सीना अपने रिटायरमेंट टूर के लिए वापस आ रहे हैं और फैंस इसके लिए उत्साहित हैं। हर कोई उन्हें बड़े स्टार्स के साथ देखना चाहता है। कुछ समय पहले रिपोर्ट्स सामने आई थी, जिसमें बताया गया था कि जॉन सीना नए स्टार्स को आगे लाने की कोशिश करेंगे। ऐसे में जॉन सीना का लक्ष्य उभरते हुए रेसलर्स से लड़कर उन्हें फायदा देना होगा। उन्हें यही करना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में यह चीज WWE को फायदा देगी। जॉन को अपने लक्ष्य पर बने रहना चाहिए और इसी कारण लगता है कि उनका रॉक से मैच नहीं होना चाहिए। इस मैच को बुक करने से नए स्टार्स के पास से सीना के खिलाफ भिड़ने का मौका चले जाएगा।

2- द रॉक vs जॉन सीना मैच होना चाहिए: WWE WrestleMania XL नाईट 2 द्वारा नींव रख दी गई थी

द रॉक और जॉन सीना के बीच आखिरी WrestleMania के दौरान एक बड़ा स्पॉट देखने को मिला। इसी वजह से उनके बीच मैच के कयास लगाए जाने लगे हैं। बता दें कि WrestleMania XL की नाईट 2 में रोमन रेंस और कोडी रोड्स के बीच अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए ब्लडलाइन रूल्स मैच हुआ था। इसमें काफी दखल हुए और जॉन सीना ने आकर सोलो सिकोआ को धराशाई किया। बाद में द रॉक ने आकर सीना को घूरा और फिर उन्हें रॉक बॉटम दिया। इसके द्वारा उनके बीच मैच टीज़ किया गया था। इस वजह से अब दोनों को आमने-सामने लाना चाहिए। सीना को खुद पर हुए हमले का बदला लेने का चांस मिल जाएगा।

1- द रॉक vs जॉन सीना मैच नहीं होना चाहिए: फाइनल बॉस को पहले WWE चैंपियन कोडी रोड्स और रोमन रेंस से निपटना है

द रॉक ने WWE WrestleMania XL के बाद Raw के एपिसोड में आकर बताया था कि वो कोडी रोड्स से आगे जाकर लड़ने वाले हैं। रॉक ने Bad Blood में अपीयरेंस दी थी लेकिन अभी वो पूरी तरह से वापस नहीं आए हैं। रॉक को अपने शब्दों पर रहते हुए पहले कोडी रोड्स से निपटना चाहिए। इसके अलावा रोमन रेंस के खिलाफ भी रॉक का मैच सभी देखना चाहते हैं। रॉक हॉलीवुड स्टार हैं और उनके पास कम समय रहता है। इसी वजह से ग्रेट वन को जितना समय मिलता है, उन्हें उसमें इन दोनों स्टार्स से अपनी स्टोरी आगे बढ़ाने और लड़ने पर फोकस करना चाहिए। इसके बजाय अगर वो जॉन सीना से भिड़ते हैं, तो शायद उतने खुश नहीं होंगे।

