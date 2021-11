2 सुपरस्टार्स जिन्होंने इस साल WWE में वापसी की और 2 पूर्व वर्ल्ड चैंपियन जिन्हें निकाल दिया गया

WWE के लिए साल 2021 काफी अच्छा रहा है। WWE को पैसों के मामले में जबरदस्त फायदा हुआ है। इस दौरान उन्होंने कई धमाकेदार इवेंट्स का आयोजन भी किया। इसी वजह से 2021 को सालों तक फैंस द्वारा याद रखा जाएगा। इस साल ढेरों रेसलर्स की किस्मत बदली है। WWE ने काफी सारे टैलेंटेड सुपरस्टार्स को पुश दिया है।

इस साल WWE में कुछ बड़े सुपरस्टार्स की वापसी हुई है। WWE ने कई दिग्गजों की वापसी से फैंस को चौंकाया है। इसके अलावा WWE ने 2021 में काफी सारे बड़े सुपरस्टार्स को रिलीज किया है और इसमें कुछ पूर्व वर्ल्ड चैंपियंस भी शामिल हैं। इसलिए इस आर्टिकल में हम 2 दिग्गज सुपरस्टार्स के बारे में बात करेंगे जिन्होंने इस साल वापसी की और दो पूर्व वर्ल्ड चैंपियंस जिन्हें WWE ने रिलीज किया।

2- WWE में वापसी हुई: जॉन सीना

जॉन सीना ने Money in the Bank पीपीवी में वापसी करते हुए सभी फैंस को चौंका दिया था। सीना ने इसके पहले WrestleMania 36 में द फीन्ड के खिलाफ मैच लड़ा था। इसके बाद वो लंबे समय के लिए ब्रेक पर चले गए थे। हर कोई उन्हें WWE में काफी ज्यादा मिस कर रहा था और उन्होंने रिटर्न करते हुए अपने प्रशंसकों को खुश कर दिया था।

Money in the Bank के बाद WWE का अगला इवेंट SummerSlam 2021 रहने वाला था। इस इवेंट में रोमन रेंस और जॉन सीना का मैच प्लान किया गया था। उस मुकाबले की स्टोरीलाइन तैयार करने के लिए जॉन सीना की वापसी हुई थी। Money in the Bank पीपीवी के मेन इवेंट में रोमन रेंस ने ऐज को हराकर यूनिवर्सल चैंपियनशिप को रिटेन किया था।

इस मैच के बाद रोमन रेंस अपनी जीत को सेलिब्रेट कर रहे थे और अचानक से सीना का थीम सॉन्ग बजा। उन्होंने एंट्री करते हुए फैंस को चौंका दिया और रोमन रेंस को कंफ्रंट किया। इस सैगमेंट के द्वारा दोनों दिग्गजों के बीच अगले इवेंट के लिए मैच टीज़ हो गया था। सीना ने SummerSlam में रेंस का सामना किया और इसके बाद उन्होंने एक बार फिर WWE से ब्रेक लिया।

