2 सुपरस्टार्स जो बहुत जल्द WWE वर्ल्ड टाइटल पिक्चर में आ सकते हैं और 2 जिन्हें चैंपियनशिप से पूरी तरह दूर होना पड़ सकता है

Superstars Who Can Enter And Get Away From Championship: WWE SummerSlam 2024 खत्म हो गया है और कंपनी आगे बढ़ चुकी है। अब कुछ स्टार्स को WWE द्वारा बड़ा पुश दिया जा सकता है। वैसे भी समर की सबसे बड़ी पार्टी में इस बार नए चैंपियंस मिले हैं।

कुछ रेसलर्स की बुकिंग WWE द्वारा मौजूदा समय में अच्छी नहीं की जा रही है। इस आर्टिकल में हम उन दो स्टार्स की बात करेंगे जो बहुत जल्द वर्ल्ड टाइटल पिक्चर में आ सकते हैं और दो जिन्हें चैंपियनशिप से दूर होना पड़ सकता है।

#1 WWE वर्ल्ड टाइटल पिक्चर में आ सकते हैं: क्या रोमन रेंस को मिलेगा मौका?

SummerSlam 2024 में रोमन रेंस ने वापसी कर सोलो सिकोआ के ऊपर अटैक किया। उनकी बदौलत कोडी रोड्स ने अपनी अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप रिटेन की। ऐसा नहीं है कि कोडी का साथ रेंस ने दिया। दोनों ने एक-दूसरे को बहुत घूरकर देखा।

कोडी ने टाइटल की तरफ इशारा कर संकेत दिए कि वो रोमन के साथ तीसरी बार मुकाबले के लिए तैयार हैं। Bash in Berlin में रोड्स अपने टाइटल को केविन ओवेंस के खिलाफ डिफेंड करेंगे। उम्मीद के मुताबिक वो अपनी चैंपियनशिप रिटेन कर लेंगे। इसके बाद रोमन के साथ उनकी राइवलरी शुरू हो सकती है। रेंस एक बार फिर टाइटल पिक्चर में नज़र आ सकते हैं।

#1 दूर होना पड़ सकता है: WWE द्वारा मौजूदा समय में जे उसो की बुकिंग पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है

जे उसो ने पिछला एक साल शानदार काम किया है। एकदम से वो फैंस के बीच लोकप्रिय हो गए। कुछ महीने पहले वो वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल पिक्चर में नज़र आए थे लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। फैंस उम्मीद लगाकर बैठे थे कि बहुत जल्द उनके पास चैंपियनशिप होगी लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

जे उसो अब लगभग वर्ल्ड टाइटल पिक्चर से दूर हो गए हैं। ना ही वो किसी मौजूदा चैंपियन के साथ के साथ राइवलरी में हैं और ना ही किसी मजबूत स्टोरीलाइन में हैं। देखा जाए तो कंपनी ने Money in the Bank 2024 के बाद उनके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया।

#2 WWE वर्ल्ड टाइटल पिक्चर में आ सकते हैं: इल्या ड्रैगूनोव को कंपनी द्वारा मिल सकता है तोहफा

इल्या ड्रैगूनोव मेन रोस्टर में अपनी क्षमता सभी को दिखा चुके हैं। कुछ बड़े मैचों का वो हिस्सा रहे। अपने जबरदस्त प्रदर्शन से उन्होंने फैंस को अपना दीवाना बना दिया है। Bash in Berlin के बाद कंपनी द्वारा उन्हें बड़ा पुश दिया जा सकता है और वो वर्ल्ड टाइटल पिक्चर में आ सकते हैं।

Bash in Berlin में गुंथर अपनी वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप को रैंडी ऑर्टन के खिलाफ डिफेंड करेंगे। दोनों के बीच तगड़ा मुकाबला होने की उम्मीद है। शायद गुंथर अपने टाइटल को रिटेन कर लेंगे। इसके बाद उन्हें इल्या कड़ी टक्कर दे सकते हैं।

#2 दूर होना पड़ सकता है: WWE ने चैड गेबल का रास्ता कर दिया है अलग

एक वक्त लग रहा था कि चैड गेबल इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन के रूप में राज करेंगे। इसके बाद लगा कि कंपनी आगे जाकर उन्हें वर्ल्ड टाइटल पिक्चर में आने का मौका भी देगी लेकिन सभी चीजें एकदम से धराशाई हो गईं।

WWE ने फिलहाल गेबल का रास्ता ही अलग कर दिया है। मौजूदा समय में जिस अंदाज में उनकी बुकिंग हो रही है उससे साफ है कि वो वर्ल्ड टाइटल पिक्चर में लंबे समय तक नहीं आने वाले हैं। इस चीज से उन्हें दूर होना पड़ सकता है।

