2 WWE Superstars जिन्हें Royal Rumble 2022 मैच जीतना चाहिए और 2 जिन्हें नहीं जीतना चाहिए

WWE Royal Rumble 2022 के बिल्ड-अप की शुरुआत हुए काफी समय बीत चुका है। रॉयल रंबल (Royal Rumble) 2022 के लिए यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस (Roman Reigns) vs सैथ रॉलिंस (Seth Rollins) और WWE चैंपियन ब्रॉक लैसनर (Brock Lesnar) vs बॉबी लैश्ले (Bobby Lashley) जैसे कुछ बड़े मैचों का ऐलान कर दिया गया है। इसके अलावा इस बड़े इवेंट के लिए ऐज (Edge) & बेथ फीनिक्स (Beth Phoenix) vs द मिज (The Miz) & मरीस (Maryse) के मैच का भी ऐलान कर दिया गया है।

साथ ही, मेंस & विमेंस Royal Rumble मैच के लिए कई सुपरस्टार्स (Superstars) के नामों का ऐलान कर दिया गया है। बता दें, मेंस Royal Rumble मैच के लिए अभी केवल 10 सुपरस्टार्स के नामों का ऐलान किया गया है और आने वाले समय में बाकी सुपरस्टार्स के नाम सामने आ सकते हैं। इस वक्त कई सुपरस्टार्स यह मैच जीतने के दावेदार लग रहे हैं। इस आर्टिकल में हम 2 ऐसे WWE सुपरस्टार्स का जिक्र करने वाले हैं जिन्हें Royal Rumble 2022 मैच जीतना चाहिए और 2 जिन्हें नहीं जीतना चाहिए।

1- WWE सुपरस्टार एजे स्टाइल्स को Royal Rumble 2022 मैच जीतना चाहिए

WWE सुपरस्टार एजे स्टाइल्स ने साल 2016 में हुए Royal Rumble मैच के जरिए अपना मेन रोस्टर डेब्यू किया था, हालांकि, स्टाइल्स अपने करियर में अभी तक यह मैच नहीं जीत पाए हैं। देखा जाए तो स्टाइल्स वर्तमान समय में दुनिया के सबसे बेहतरीन इन-रिंग परफॉर्मर्स में से एक हैं और उन्हें इस साल Royal Rumble मैच जीतने का मौका मिलना चाहिए।

हाल ही में ओमोस से अलग होने के बाद एजे स्टाइल्स ने 2 साल के लंबे बाद अंतराल के बाद बेबीफेस टर्न लिया था। देखा जाए तो उन्हें बड़ा पुश देने का यह बिल्कुल सही समय है और यही कारण है कि उन्हें इस साल Royal Rumble मैच का विजेता बनाते हुए एक बार फिर मेन इवेंट पिक्चर में शामिल कर देना चाहिए। फैंस को स्टाइल्स का इस साल Royal Rumble मैच का विजेता बनना काफी पसंद आ सकता है।

1 / 4 NEXT

Edited by Subham Pal