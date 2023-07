3 धोखे जो Money in the Bank 2023 के बाद अब WWE फैंस को देखने को मिल सकते हैं

Money in the Bank 2023: WWE मनी इन द बैंक (Money in the Bank 2023) इवेंट काफी बेहतरीन रहा और इसे जरूर ही फैंस द्वारा सालों तक याद रखा जाने वाला है। Money in the Bank में हुए लगभग सभी मैच काफी तगड़े साबित हुए। साथ ही शेना बैज़लर (Shayna Baszler) ने अपनी सबसे अच्छी दोस्त रोंडा राउजी (Ronda Rousey) को धोखा दिया।

Money in the Bank 2023 के दौरान कुछ बड़ी चीज़ों के संकेत मिले। आने वाले समय में कुछ और स्टार्स को धोखा मिल सकता है। इसलिए इस आर्टिकल में हम 3 धोखों के बारे में बात करेंगे, जो Money in the Bank 2023 के बाद अब फैंस को WWE में देखने को मिल सकते हैं।

3- WWE Money in the Bank 2023 के बाद Finn Balor, Damian Priest को धोखा दे सकते हैं

फिन बैलर और सैथ रॉलिंस के बीच वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप मैच देखने को मिला था। यह मैच बेहतरीन रहा। शो की शुरुआत में जजमेंट डे के सदस्य डेमियन प्रीस्ट ने Money in the Bank कॉन्ट्रैक्ट जीता था। वो वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल मैच के दौरान ब्रीफकेस के साथ रिंगसाइड पर आए।

अंत में फिन बैलर जीत के करीब थे और वो अपना फिनिशर लगाने वाले थे। इसी बीच डेमियन प्रीस्ट चेयर पर से खड़े होकर रिंग की ओर बढ़ने लगे। इससे बैलर का ध्यान भटक गया और वो टाइटल मरच हार गए। बैलर और प्रीस्ट के बीच मैच के बाद बहस भी हुई थी। अब बैलर जरूर अपनी हार का बदला प्रीस्ट से लेना चाहेंगे। इसी कारण आने वाले समय में वो डेमियन को धोखा दे सकते हैं।

2- बेली का इयो स्काई को धोखा देना

विमेंस Money in the Bank लैडर मैच के दौरान इयो स्काई और बेली ने साथ मिलकर काफी समय तक काम किया। हालांकि, अंत में जब इयो ब्रीफकेस निकालने लगीं, बेली ने लैडर को गिरा दिया। ऐसे में साफ है कि वो खुद के लिए सोच रही थीं और उन्होंने स्काई को जीत दर्ज करने से रोकने की कोशिश की।

अंत में इयो स्काई ने बेली और बैकी लिंच दोनों को हथकड़ी में बांधकर खुद ब्रीफकेस निकाला। बेली और इयो दोनों ने एक-दूसरे को जीतने से रोका है। ऐसे में अब दोनों के बीच इसी चीज़ को लेकर बहस हो सकती है। बाद में बेली, स्काई को धोखा दे सकती हैं और अपनी हार का बदला लेकर डैमेज कंट्रोल फैक्शन का पूरी तरह से अंत कर सकती हैं।

1- सोलो सिकोआ, रोमन रेंस के खिलाफ हो सकते हैं

रोमन रेंस को इस साल तीन सुपरस्टार्स ने धोखा दिया है। Royal Rumble 2023 में सैमी ज़ेन ने उनपर हमला करके फैंस को चौंकाया। Night of Champions 2023 में जिमी उसो ने रोमन रेंस के खिलाफ जाने का निर्णय लिया। कुछ हफ्तों पहले SmackDown के एक एपिसोड में जे उसो ने भी ट्राइबल चीफ को धोखा दिया।

रोमन रेंस के लिए मुश्किलें अभी कम नहीं हुई हैं। दरअसल, रोमन रेंस को आने वाले समय में एक और बार धोखे का सामना करना पड़ सकता है। सोलो सिकोआ और रोमन रेंस के बीच थोड़ी अनबन देखने को मिल रही है। Money in the Bank 2023 में भी रेंस का सोलो के प्रति व्यवहार खराब था। ऐसे में सिकोआ आने वाले समय में द उसोज़ का साथ देकर रोमन रेंस के खिलाफ जा सकते हैं।

