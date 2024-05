WWE Raw, 13 मई 2024: 3 बड़ी गलतियां जो इस हफ्ते रॉ के एपिसोड में देखने को मिली

Raw: WWE Raw का एपिसोड इस हफ्ते अच्छा रहा। फैंस को कुछ नई चीजें देखने को मिलीं। कुछ एक्शन से भरपूर मुकाबले भी हुए। वहीं WWE King and Queen of the Ring 2024 प्रीमियम लाइव इवेंट को लेकर बिल्डअप भी हुआ।

शो की शुरूआत में ड्रू मैकइंटायर का सैगमेंट हुआ। उन्होंने पंक को लेकर अपनी बात रखी। डेमियन प्रीस्ट ने भी उनके सैगमेंट में दखलअंदाजी की। सैमी ज़ेन और बैकी लिंच जैसे बड़े सुपरस्टार्स भी एक्शन में नज़र आए। वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप के लिए भी नंबर वन कंटेंडर मैच देखने को मिला। वहीं इयो स्काई, गुंथर, लायरा वैल्किरिया और जे उसो ने King of the Ring और Queen of the Ring के सेमीफाइनल में प्रवेश किया। खैर धमाकेदार शो के बावजूद Raw में ऐसी कई गलतियां हुई जिसने फैंस को बहुत ज्यादा निराश किया।

#3 WWE Raw में इल्या ड्रैगूनोव को बहुत जल्दी क्लीन हार मिली

मेन इवेंट में जे उसो और इल्या ड्रैगूनोव के बीच King of the Ring के लिए क्वार्टर फाइनल मैच हुआ। दोनों के बीच अच्छा मैच हुआ। इल्या ने अपने प्रदर्शन से एक बार फिर सभी का दिल जीता। ये मुकाबला बहुत ही छोटा रहा।

आप सभी को पता है कि इल्या फ्यूचर के बड़े सुपरस्टार हैं। इतनी जल्दी और छोटे मैच में उनकी क्लीन हार होना उनके लिए नुकसानदायक हो सकता है। कंपनी ने इस मैच को लंबा करने का प्लान बनाना चाहिए था। ये बहुत बड़ी गलती कंपनी द्वारा इस बार देखने को मिली।

#2 न्यू कैच रिपब्लिक का WWE वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप के लिए नंबर वन कंटेंडर ना बनना

Raw में इस हफ्ते जजमेंट डे, न्यू कैच रिपब्लिक, क्रीड ब्रदर्स और ऑथर्स ऑफ पेन के बीच वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप के लिए नंबर वन कंटेंडर मैच हुआ। सभी को लगा था कि इस बार न्यू कैच रिपब्लिक को कंपनी द्वारा बड़ा मौका दिया जाएगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

आप सभी को पता है कि पिछले कुछ महीनों से टायलर बेट और पीट डन जबरदस्त काम कर रहे हैं। टैग टीम डिवीजन में दोनों ने अपनी अलग पहचान बना ली है। उनकी प्रतिभा को देखते हुए उन्हें टैग टीम चैंपियनशिप के लिए मैच देना चाहिए था। दोनों अब टाइटल जीतना भी डिजर्व करते हैं। कंपनी ने इस बार बहुत बड़ी गलती न्यू कैच रिपब्लिक के साथ की।

#1 WWE King and Queen of the Ring 2024 के लिए डेमियन प्रीस्ट के मैच का ऐलान ना करना

वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन डेमियन प्रीस्ट की बुकिंग इस समय किसी को समझ नहीं आ रही है। इस हफ्ते उन्होंने ड्रू मैकइंटायर के सैगमेंट में दखलअंदाजी की लेकिन वो एक चैंपियन के तौर पर ताकत नहीं दिखा पाए।

King and Queen of the Ring प्रीमियम लाइव इवेंट के आयोजन में अब ज्यादा समय नहीं बचा है। कंपनी ने अभी तक प्रीस्ट के मुकाबले का ऐलान नहीं किया है। इतने बड़े इवेंट के लिए वर्ल्ड चैंपियन के मैच का ऐलान अभी तक नहीं करना बहुत बड़ी गलती है। मौजूदा स्थिति को देखकर तो लग रहा है कि सऊदी अरब में प्रीस्ट परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। ऐसा हुआ तो फिर उन्हें और उनके टाइटल की साख में गिरावट होगी।