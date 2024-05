WWE Raw रिजल्ट्स: वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन ने खतरनाक Superstar को टाइटल मैच देने का किया ऐलान, करारी हार के साथ फेमस स्टार बड़े टूर्नामेंट से बाहर 

Raw: WWE Raw का इस हफ्ते का एपिसोड अब समाप्त हो चुका है। Raw के इस एपिसोड में वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन का नया चैलेंजर सामना आया। साथ ही, King and Queen of the Ring टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में जगह बनाने वाले सुपरस्टार्स का खुलासा हो गया और मेन इवेंट में करारी हार के साथ ही फेमस स्टार इस टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं। आइए ज्यादा देर ना करते हुए इस हफ्ते WWE Raw के रिजल्ट्स पर एक नज़र डालते हैं।

WWE Raw की शुरूआत में ड्रू मैकइंटायर का सैगमेंट

- ड्रू मैकइंटायर ने सीएम पंक पर तंज कसते हुए कहा कि वो नशा नहीं करने के बावजूद भी हमेशा नशे में लगते हैं। उन्होंने कहा कि पंक बेकार की बात करते हैं और उनके फैंस बेवकूफ हैं। ड्रू ने पिछले हफ्ते उनके जाने के बाद सीएम द्वारा उन्हें ललकारने का जिक्र करते हुए उन्हें डरपोक बताया और कहा कि वो बेस्ट इन द वर्ल्ड का बुरा हाल कर देंगे। जल्द ही, उन्होंने जे उसो के वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप मैच हारने और खुद के King of the Ring से बाहर होने को लेकर बात की। इसके बाद स्कॉटिश वॉरियर ने वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप जीतने के इरादे जाहिर कर दिए। जल्द ही, डेमियन प्रीस्ट ने सैगमेंट में दखल दिया। ड्रू मैकइंटायर ने डेमियन को कहा कि वो सफलता हासिल करना डिजर्व करते हैं लेकिन वो वर्ल्ड चैंपियन बनने के हकदार नहीं हैं। ड्रू ने यह भी कहा कि प्रीस्ट Money in the Bank कॉन्ट्रैक्ट कैश करने की वजह से ही उनसे वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप जीत पाए और नॉर्मल मैच में उन्हें हरा नहीं पाते। इसके बाद जजमेंट डे मेंबर ने ड्रू को याद दिलाया कि कैसे उन्होंने उन्हें सैथ के खिलाफ MITB कॉन्ट्रैक्ट कैश इन करने से रोका था। इसके साथ ही डेमियन प्रीस्ट ने यह भी कहा कि मैकइंटायर ने WrestleMania में वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बनने के बाद एरीना में रूककर गलती कर दी और इस वजह से ही उन्हें टाइटल जीतने का मौका मिल पाया। अंत में, डेमियन ने स्कॉटिश वॉरियर को कहा कि वो उनके खिलाफ टाइटल डिफेंड करने के लिए तैयार हैं और उन्हें हरा भी देंगे।

WWE Raw में इयो स्काई vs शेना बैज़लर (Queen of the Ring क्वार्टर फाइनल मैच)

- शेना बैज़लर ने मैच शुरू होने से पहले ही इयो स्काई पर हमला कर दिया। मुकाबला शुरू होने के बाद इयो ने शेना को खुद पर पूरी तरह हावी नहीं होने दिया और उन्हें जबरदस्त टक्कर दी। वहीं, अंत में स्काई ने खुद को बैज़लर के मूव से बचाने के बाद उन्हें डबल नी अटैक हिट किया। इसके बाद पूर्व WWE विमेंस चैंपियन ने अपने प्रतिद्वंदी को जीनियस ऑफ स्काई मूव देकर पिन करते हुए सेमीफाइनल में जगह बना ली।

विजेता: इयो स्काई

Expand Tweet

- कार्लिटो बैकस्टेज जजमेंट डे के साथ मौजूद थे और वो इस फैक्शन के साथ काम करना चाहते थे। उन्होंने वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन डेमियन प्रीस्ट को यह ऑफर दिया लेकिन उन्होंने पूर्व आईसी चैंपियन के साथ काम करने से इंकार कर दिया।

- चैड गेबल बैकस्टेज बाकी अल्फा अकादमी मेंबर्स पर तंज कसते हुए दिखाई दिए और वो मैक्सिन डुप्री को शेना बैज़लर के खिलाफ मिली हार से नाखुश थे। जल्द ही, गेबल ने कहा कि ओटिस vs सैमी ज़ेन और ब्रॉन्सन रीड vs अकीरा टोज़ावा मैच देखने को मिलने वाला है।

- कोफी किंग्सटन बैकस्टेज इंटरव्यू में गुंथर के खिलाफ मैच को लेकर बात करते हुए दिखाई दिए और इस दौरान उनके साथी जेवियर वुड्स ने उन्हें हाइप किया।

- बैकस्टेज एडम पीयर्स ने वर्ल्ड टैग टीम चैंपियन द मिज़ और आर-ट्रुथ की उपस्थिति में उनके टाइटल के लिए नंबर वन कंटेंडर्स मैच होने की बात की। जल्द ही, वहां कियाना जेम्स नज़र आईं।

WWE Raw में गुंथर vs कोफी किंग्सटन (King of the Ring क्वार्टर फाइनल मैच)

- कोफी किंग्सटन ने मैच शुरू होने से पहले ही गुंथर पर जबरदस्त हमला कर दिया और उन्होंने रिंग जनरल की हालत काफी खराब कर दी। मैच शुरू होने के बाद किंग्सटन ने खुद को पूर्व आईसी चैंपियन के सुपलेक्स से बचाया और टॉप रोप से अपना मूव देकर पिन किया लेकिन किकआउट देखने को मिला। इसके बाद दोनों फाइट करते हुए रिंगसाइड पर गए और गुंथर ने कोफी किंग्सटन की एप्रन से टक्कर कराने के बाद उन्हें बैरिकेड के साथ-साथ कमेंट्री टेबल पर पटक दिया। जल्द ही, हील सुपरस्टार ने कमेंट्री टेबल पर अपने प्रतिद्वंदी को सबमिशन में जकड़ लिया। इसके बाद भी इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच काफी समय तक जबरदस्त मुकाबला जारी रहा। वहीं, मैच के अंतिम पलों में गुंथर ने कोफी किंग्सटन को पावरबॉम्ब देने के बाद उन्हें सबमिशन में जकड़कर टैप आउट कराते हुए मैच जीत लिया।

विजेता: गुंथर

Expand Tweet

- बैकस्टेज लिव मॉर्गन ने लायरा वैल्किरिया के इंटरव्यू में दखल दिया और उनसे बैकी लिंच की बुराई करती हुई दिखाई दीं। जल्द ही, बैकी वहां नज़र आईं और उन्होंने लिव को पंच जड़कर गिरा दिया।

- बैकस्टेज कैरियन क्रॉस और कोफी किंग्सटन का आमना-सामना देखने को मिला।

WWE Raw में ब्रॉन्सन रीड vs अकीरा टोज़ावा

- मैच शुरू होने के बाद अकीरा टोज़ावा ने खुद को ब्रॉन्सन रीड के मूव्स से बचाने के अलावा उनपर जबरदस्त हमला कर दिया। जल्द ही, ब्रॉन्सन ने अकीरा को हवा में कैच करके उन्हें जमीन पर पटक दिया। इसके बाद रीड ने टोज़ावा को सुनामी देकर पिन करते हुए आसान जीत दर्ज की।

विजेता: ब्रॉन्सन रीड

WWE Raw में ज़ोई स्टार्क vs लायरा वैल्किरिया (Queen of the Ring क्वार्टर फाइनल मैच)

- लायरा वैल्किरिया का Queen of the Ring टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में ज़ोई स्टार्क से सामना हुआ। लायरा ने मैच शुरू होने के बाद ज़ोई पर दबदबा बनाया। हालांकि, स्टार्क भी आसानी से हार मानने को तैयार नहीं थीं और उन्होंने फाइट बैक करते हुए वैल्किरिया की हालत खराब की। इस वजह से कांटे का मुकाबला देखने को मिला। अंत में, लायरा वैल्किरिया ने खुद को ज़ोई स्टार्क के Z360 मूव से बचाया और जल्द ही उन्हें नाईटविंग मूव देकर पिन करते हुए मैच जीत लिया।

विजेता: लायरा वैल्किरिया

- बैकस्टेज जे उसो ने इल्या ड्रैगूनोव के खिलाफ मैच का जिक्र करते हुए अपनी जीत का दावा किया।

WWE Raw में सैमी ज़ेन vs ओटिस

- ओटिस अपनी ताकत का इस्तेमाल करके आईसी चैंपियन सैमी ज़ेन की हालत खराब करते हुए दिखाई दिए। इसके बाद चैड गेबल ने एप्रन पर आकर अपने साथी को कैटरपिलर देने से रोकने की कोशिश की। हालांकि, उन्होंने गेबल की बात नहीं मानकर कैटरपिलर परफॉर्म करते हुए आईसी चैंपियन को एल्बो ड्रॉप दिया। सैमी ने खुद को अल्फा अकादमी मेंबर के स्प्लैश मूव से बचाया और जल्द ही उन्हें हैलुवा किक देकर पिन करते हुए मैच जीत लिया। मुकाबले के बाद गेबल अपने साथी पर गुस्सा करते हुए दिखाई दिए और जेन ने आकर उन्हें एक्सप्लोडर दे दिया। इसके बाद चैड ने ओटिस को थप्पड़ जड़ दिया।

विजेता: सैमी ज़ेन

Expand Tweet

- बैकस्टेज जेडी मैकडॉना का ब्रॉन स्ट्रोमैन से आमना-सामना हुआ और जेडी ने ब्रॉन के खिलाफ मैच लड़ने की बात की।

WWE Raw में बैकी लिंच vs डकोटा काई

- बैकी लिंच रिंग कॉर्नर में डकोटा काई की हालत खराब करती हुई दिखाई दीं। जल्द ही, बैकी ने डकोटा को बेसबॉल स्लाइड दे दिया और रिंगसाइड पर उनपर जबरदस्त हमला कर दिया। इसके बाद काई ने अपने साथी द्वारा लिंच का ध्यान भटकाए जाने का फायदा उठाकर मैच में वापसी की। यह मुकाबला काफी समय तक जारी रहा और ये दोनों मैच में एक-दूसरे की हालत खराब करती हुई दिखाई दीं। अंत में, बैकी लिंच ने डकोटा काई को टॉप रोप से सुपरप्लेक्स दिया और जल्द ही उन्हें डिसआर्महर में जकड़ लिया। हालांकि, डैमेज कंट्रोल ने बैकी पर हमला कर दिया और मैच का वही अंत हो गया। लायरा वैल्किरिया ने आकर लिंच को डैमेज कंट्रोल के हमले से बचाया। जल्द ही, विमेंस वर्ल्ड चैंपियन ने इयो स्काई को धराशाई किया। इसके बाद लिव मॉर्गन ने पीछे से आकर बैकी लिंच पर हमला करते हुए उनकी हालत खराब कर दी।

विजेता: बैकी लिंच की DQ के जरिए जीत

Expand Tweet

- इल्या ड्रैगूनोव मेन इवेंट में जे उसो के खिलाफ होने जा रहे मैच को लेकर बात करते हुए दिखाई दिए। जल्द ही, उनका अपने पुराने दुश्मन गुंथर के साथ कंफ्रंटेशन देखने को मिला।

WWE Raw में जजमेंट डे vs न्यू कैच रिपब्लिक vs क्रीड ब्रदर्स vs ऑथर्स ऑफ पेन (वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप नंबर वन कंटेंडर मैच)

- फिन बैलर और टायलर बेट ने मैच की शुरूआत की और उन्होंने जल्द ही जेडी मैकडॉना को टैग दे दिया। टायलर ने अनोखे अंदाज में पीट डन को टैग दिया और जल्द ही, अपने साथी के साथ मिलकर जेडी को डबल टीम मूव देते हुए दिखाई दिए। इसके बाद क्रीड ब्रदर्स ने टैग लेकर रिंग में एंट्री की और मैकडॉना पर जबरदस्त हमला कर दिया। थोड़ी देर बाद ऑथर्स ऑफ पेन ने अपने प्रतिद्वंदियों पर हमला कर दिया और उन्होंने जेडी मैकडॉना को रिंग के बाहर मौजूद सुपरस्टार्स पर फेंक दिया। इसके बाद भी इन 4 टीमों ने काफी समय तक मैच में बवाल मचाना जारी रखा और सभी सुपरस्टार्स ने मैच जीतने के लिए अपना सबकुछ झोंक दिया। अंत में, कार्लिटो ने आकर कमेंट्री टेबल पर पीट डन को बैकस्टैबर दे दिया। इसका फायदा उठाकर फिन बैलर ने डन को कू डी ग्रा देकर पिन करते हुए अपनी टीम को जीत दिला दी।

विजेता: जजमेंट डे

Expand Tweet

- बैकस्टेज बाकी जजमेंट डे मेंबर्स के साथ-साथ डेमियन प्रीस्ट भी कार्लिटो के काम से खुश थे और उन्होंने पूर्व आईसी चैंपियन को अपने फैक्शन में शामिल करने से पहले उन्हें रे मिस्टीरियो के साथ दुश्मनी खत्म करने को कहा।

WWE Raw के मेन इवेंट में जे उसो vs इल्या ड्रैगूनोव (King of the Ring क्वार्टर फाइनल मैच)

- इल्या ड्रैगूनोव मैच शुरू होने के बाद जे उसो को चॉप जड़ते हुए दिखाई दिए। थोड़ी देर संघर्ष करने के बाद जे ने इल्या पर अटैक करते हुए उन्हें रिंगसाइड पर गिरा दिया और जल्द ही उन्हें सुसाइड डाइव दिया। ड्रैगूनोव ने उसो को बिग बूट दिया। जल्द ही, पूूर्व ब्लडलाइन मेंबर ने खुद को अपने प्रतिद्वंदी के H-बॉम्ब मूव से बचाया। इसके बाद जे उसो ने इल्या ड्रैगूनोव को धक्का देकर कमेंट्री टेबल पर पटक दिया। दोनों सुपरस्टार्स रिंग में एक-दूसरे पर हमला करते हुए दिखाई दिए और जे ने इल्या को इंजेग्यूरी दिया। जल्द ही, पूर्व NXT चैंपियन ने मेन इवेंट जे के चेहरे पर किक जड़ा और उन्हें जर्मन सुपलेक्स देते हुए दिखाई दिए। पूर्व ब्लडलाइन मेंबर ने अपने प्रतिद्वंदी को सुपरकिक दिया। इसके बदले में इल्या ड्रैगूनोव ने उन्हें किक जड़ने के बाद क्लोथ्सलाइन दे दिया। इसके बाद इल्या रिंगसाइड पर जे उसो को चॉप्स देते हुए दिखाई दिए। जे ने ड्रैगूनोव को सुपरकिक जड़ने के बाद पिन किया लेकिन उन्होंने किकआउट कर दिया। अंत में, इल्या ड्रैगूनोव ने जे उसो को H-बॉम्ब देकर पिन किया लेकिन किकआउट देखने को मिला। इसके बाद जे ने इल्या को स्पीयर देने के बाद उन्हें टॉप रोप से स्पलैश देकर पिन करते हुए सेमीफाइनल में गुंथर के खिलाफ मैच में जगह बना ली। मैच के बाद रिंग जनरल ने आकर मेन इवेंट जे को कंफ्रंट किया।

विजेता: जे उसो

Expand Tweet