3 बड़े कारण क्यों WWE WrestleMania 40 में The Rock और Roman Reigns vs Cody Rhodes और Seth Rollins टैग टीम मैच होना चाहिए

The Rock & Roman Reigns vs Cody Rhodes & Seth Rollins: WWE स्मैकडाउन (SmackDown) के आखिरी एपिसोड द्वारा द रॉक (The Rock) ने एक बड़ा चैलेंज सामने रख दिया। उन्होंने कोडी रोड्स (Cody Rhodes) से सिंगल्स मैच लड़ने से मना किया और टैग टीम मुकाबले का प्रस्ताव रखा। उन्होंने रोमन रेंस (Roman Reigns) के साथ मिलकर कोडी रोड्स और सैथ रॉलिंस (Seth Rollins) को टैग टीम मैच के लिए चैलेंज किया।

द रॉक द्वारा WrestleMania 40 की नाईट 1 के लिए इस मैच का प्रस्ताव रखा गया है। अभी रोड्स और रॉलिंस की ओर से जवाब आना बाकी है। कुछ कारणों से लगता है कि यह टैग टीम मैच जरूर होना चाहिए। इस आर्टिकल में हम 3 कारणों के बारे में बात करेंगे, क्यों द रॉक और रोमन रेंस vs कोडी रोड्स टैग टीम मैच WrestleMania 40 में होना चाहिए।

3- WWE WrestleMania 40 में Cody Rhodes vs Roman Reigns मैच में Bloodline को बैन करने के लिए

Expand Tweet

कोडी रोड्स और रोमन रेंस के बीच WrestleMania 39 में जबरदस्त मैच देखने को मिला था। इस मुकाबले में काफी दखल देखने को मिला और अंत में सोलो सिकोआ के कारण रोड्स को हार मिली। कई फैंस ने इसकी आलोचना की थी। अब कोडी रोड्स के पास चैंपियनशिप रीमैच में इंटरफेरेंस को पूरी तरह से रोकने का मौका है।

कोडी रोड्स चाहेंगे कि रोमन रेंस के खिलाफ नाईट 2 में मैच के दौरान कोई इंटरफेरेंस नहीं हो। इसी के चलते उन्हें टैग टीम मैच के चैलेंज को स्वीकारते हुए रॉक और रोमन को नाईट 1 में सैथ के साथ मिलकर हराने की कोशिश करनी चाहिए। अगर ऐसा होता है, तो यह सही मायने में काफी बड़ी चीज़ होगी। फैंस को नाईट 2 में आखिर एक क्लीन मुकाबला देखने को मिल जाएगा।

2- WWE WrestleMania इतिहास का सबसे बड़ा टैग टीम मैच देने के लिए

Expand Tweet

WWE में WrestleMania का इतिहास काफी बड़ा रहा है और कई सारे टैग टीम मैच यहां देखने को मिले हैं। इसी बीच कुछ बहुत रोचक साबित हुए हैं। पिछले साल द उसोज़ vs सैमी ज़ेन और केविन ओवेंस मैच को ऐतिहासिक माना जाता है। अब WWE के पास WrestleMania हिस्ट्री का सबसे बड़ा टैग टीम मैच देने का मौका है।

द रॉक हॉलीवुड मेगास्टार हैं और कोडी रोड्स मौजूदा समय के सबसे बड़े बेबीफेस हैं। रोमन रेंस सैथ रॉलिंस के पास वर्ल्ड चैंपियनशिप है। इन चारों को कंपनी के सबसे अहम सुपरस्टार्स में गिना जा सकता है। ऐसे में अगर यह चारों टैग टीम मुकाबले में आमने-सामने आएंगे तो WWE द्वारा WrestleMania में इतिहास रचा जाएगा। सैथ और कोडी को चैलेंज स्वीकारते हुए इसे ऑफिशियल जरूर करना चाहिए।

1- WWE WrestleMania 40 की नाईट 2 की तरह नाईट 1 को भी धमाकेदार बनाने के लिए

Expand Tweet

WresetleMania 40 की नाईट 2 में रोमन रेंस और कोडी रोड्स के बीच अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए मैच होने वाला है। साफ तौर पर फैंस की इस मैच पर निगाह है। WWE का साल का सबसे बड़े इवेंट में नाईट में देखने को मिलता है।

WWE पर नाईट 1 के मेन इवेंट को भी धमाकेदार बनाने का भार है। द रॉक और रोमन रेंस vs कोडी रोड्स और सैथ रॉलिंस मैच इसी कारण ऑफिशियल होना चाहिए। यह नाईट 1 में देखने को मिलेगा। इससे WrestleMnia के दूसरे दिन की तरह नाईट 1 भी रोचिक और खास बन पाएगी।