3 जबरदस्त चीज़ें जो WWE King and Queen of the Ring के विजेता को मिलनी चाहिए

King and Queen of the Ring: WWE रॉ (Raw) के हालिया एपिसोड द्वारा किंग एंड क्वीन इन द किंग (King and Queen of the Ring) टूर्नामेंट की शुरुआत हो गई है। इसके पहले राउंड के मैच Raw के एपिसोड में देखने को मिले। पिछले कुछ सालों के विजेता कुछ खास नहीं रहे हैं और इस बार फैंस को बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं।

कई सारे फैंस को King of the Ring का कॉन्सेप्ट उतना खास नहीं लगता है और इसकी कई बार आलोचना हो गई है। इस बार WWE को टूर्नामेंट के विजेता को कुछ खास अधिकार देने चाहिए। इस आर्टिकल में हम 3 चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं, जो King and Queen of the Ring के विजेता को देनी चाहिए।

3- WWE द्वारा King and Queen of the Ring विजेता को अपने क्राउन को डिफेंड करने का मौका मिलना

King and Queen of the Ring टूर्नामेंट के मैच अच्छे होते हैं। इन सभी चीज़ों के बावजूद बाद में चीज़ें एकदम बोरिंग हो जाती है। किंग और क्वीन साधारण स्टोरीलाइन का हिस्सा बनते हुए नज़र आते हैं। इसमें उनके नए गिमिक का कोई महत्व नहीं होता है। इस बार WWE कुछ अलग चीज़ कर सकता है। किंग और क्वीन को क्राउन दिया जाता है। WWE इसे एक चैंपियनशिप की तरह ट्रीट कर सकता है।

NXT और NXT UK ब्रांड में काफी सालों पहले हेरिटेज कप के लिए टूर्नामेंट हुआ था। इसे एक साधारण कप नहीं माना गया, बल्कि इसे अभी तक डिफेंड किया जा रहा है। इसे एक चैंपियनशिप की तरह मान दिया जाता है। यह साफ तौर पर एक अच्छी चीज़ है। यही चीज़ किंग और क्वीन के क्राउन के लिए भी की जा सकती है। स्टोरीलाइन के दौरान क्राउन को मैचों में दांव पर लगाया जा सकता है। इससे चीज़ें रोचक हो जाएंगी। King and Queen of the Ring टूर्नामेंट और इसके क्राउन का महत्व बढ़ जाएगा। इसी बीच कुछ रोमांचक मैच भी देखने को मिल सकते हैं।

2- WWE द्वारा प्राइवेट लॉकर रूम दिया जाना चाहिए

WWE अपने बड़े सुपरस्टार्स को अलग से लॉकर रूम देता है। यह चीज़ कई सारे दिग्गज स्टार्स के साथ देखी गई है। रोमन रेंस के पास अपना खास रूम था, वहीं अभी अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियन कोडी रोड्स के पास अपना खास रूम है। जजमेंट डे के लिए एक अलग एरिया बना हुआ है। WWE को यह खास सुविधा King and Queen of the Ring टूर्नामेंट के विजेता को भी देनी चाहिए।

WWE अपने King of the Ring टूर्नामेंट के विजेता को एक अलग रूम दे सकता है। यह रूम पूरी तरह किंग के थीम पर तैयार किया जा सकता है। दूसरी ओर विमेंस स्टार को क्वीन की थीम पर रूम दिया जा सकता है। इस तरह की चीज़ फैंस को पसंद आएगी और फैंस को महसूस होगा कि King and Queen of the Ring टूर्नामेंट जीतने वाले स्टार को कंपनी द्वारा किसी तरह की सुविधा जरूर मिलती है।

1- WWE King and Queen of the Ring को चैंपियनशिप मैच मिलना चाहिए

कई सारे फैंस ने लगातार आलोचना की है कि King of the Ring जैसे फॉर्मेट वाले टूर्नामेंट के विजेता को किसी तरह का लाभ नहीं होता है। अमूमन सुपरस्टार्स विजेता बनने के बाद किंग वाले गिमिक को निभाते हुए नज़र आते हैं और कुछ समय में उनका कैरेक्टर दोबारा साधारण हो जाता है।

WWE को इस बार King & Queen of the Ring टूर्नामेंट के विजेताओं को खास मौका देना चाहिए। WWE ऐलान कर सकता है कि King of the Ring के विजेता को अपने ब्रांड के वर्ल्ड चैंपियन को चैलेंज करने का मौका और Queen of the Ring को अपने ब्रांड के विमेंस टाइटल के लिए मैच मिलेगा। ऐसा करने से इस टूर्नामेंट का महत्व और रोमांच दोनों बढ़ जाएगा।