WWE Raw में King and Queen of the Ring के पहले राउंड में हुए सभी मैचों के नतीजे, पूर्व चैंपियन का सपना चकनाचूर

Raw: WWE Raw के इस हफ्ते के एपिसोड के जरिए King and Queen of the Ring टूर्नामेंट की शुरूआत हो गई। रॉ (Raw) में ज्यादातर फोकस इस टूर्नामेंट के पहले राउंड में हुए मैचों पर था। कई सुपरस्टार्स रेड ब्रांड में अपने-अपने मैच जीतकर King and Queen of the Ring टूर्नामेंट के अगले राउंड में जगह बना चुके हैं।

WWE Raw के ओपनिंग मैच में जे उसो ने फिन बैलर को हराते हुए King of the Ring के अगले राउंड में जगह बनाई। बता दें, जे ने मैच में चोटिल ड्रू मैकइंटायर की जगह ली। ड्रू मुकाबले के अंतिम पलों में रिंगसाइड पर भी नज़र आए और वो टूर्नामेंट से बाहर होने की वजह से नाखुश दिखाई दिए। इसके बाद इयो स्काई ने नटालिया को हराते हुए Queen of the Ring टूर्नामेंट के अगले राउंड में प्रवेश किया।

वहीं, इल्यो ड्रैगूनोव ने Raw में डेब्यू करते हुए जबरदस्त मैच में रिकोशे को हराकर टूर्नामेंट में बने रहे। ज़ोई स्टार्क भी आईवी नाइल को हराकर Queen of the Ring के अगले राउंड में प्रवेश कर चुकी हैं। इसके अलावा लायरा वैल्किरिया ने फर्स्ट राउंड में डकोटा काई को हराकर मेन रोस्टर में शानदार डेब्यू किया।

Expand Tweet

मेन इवेंट में King of the Ring टूर्नामेंट के फर्स्ट राउंड का सबसे बड़ा मैच देखने को मिला जहां गुंथर का शेमस से सामना हुआ। इस मुकाबले में इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच खतरनाक फाइट देखने को मिली। अंत में, लुडविग काइजर ने केल्टिक वॉरियर के घुटने को चोटिल करके अपने लीडर के लिए काम आसान कर दिया। इसके बाद रिंग जनरल ने शेमस को सबमिशन में जकड़कर मैच जीतते हुए उनका सपना चकनाचूर कर दिया। बता दें, इस हफ्ते Raw में King and Queen of the Ring टूर्नामेंट के फर्स्ट राउंड में जीत हासिल करने वाले सुपरस्टार्स क्वार्टरफाइनल में प्रवेश कर चुके हैं।

Expand Tweet

WWE को Raw की तरफ से King and Queen of the Ring टूर्नामेंट के फर्स्ट राउंड के दो मैच कराना अभी बाकी है

ऐसा लगा था कि WWE इस हफ्ते Raw की तरफ से King and Queen of the Ring टूर्नामेंट के पहले राउंड के सभी मैच करा लेगी। हालांकि, WWE को दो मैचों का आयोजन कराना बाकी रह गया है। बता दें, कंपनी को रेड ब्रांड की तरफ से कोफी किंग्सटन vs रे मिस्टीरियो और शेना बैज़लर vs ज़ेलिना वेगा के रूप में दो फर्स्ट राउंड मैच कराना अभी बाकी है।