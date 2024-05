WWE Raw रिजल्ट्स: पूर्व वर्ल्ड चैंपियन बड़े टूर्नामेंट से बाहर, मेन इवेंट में पुराने दुश्मनों ने मचाया बवाल, चैंपियनशिप मैचों का हुआ ऐलान

Raw: WWE Raw का इस हफ्ते का एपिसोड अब समाप्त हो चुका है। रॉ (Raw) के इस एपिसोड में King and Queen of the Ring टूर्नामेंट के पहले राउंड के मैच देखने को मिले। पूर्व वर्ल्ड चैंपियन बड़े टूर्नामेंट से बाहर हो गए और सीएम पंक ने उनका जमकर मजाक उड़ाया। इसके अलावा अगले प्रीमियम लाइव इवेंट के लिए कुछ चैंपियनशिप मैचों का भी ऐलान किया गया। वहीं, मेन इवेंट में पुराने दुश्मनों ने धमाकेदार मैच में बवाल मचाया। आइए ज्यादा देर ना करते हुए इस हफ्ते WWE Raw के रिजल्ट्स पर एक नज़र डालते हैं।

WWE Raw की शुरूआत में जजमेंट डे का सैगमेंट

- डेमियन प्रीस्ट ने Backlash France में जे उसो को हराकर वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप रिटेन करने के बारे में बात की। जल्द ही, वो अपने साथियों फिन बैलर और जेडी मैकडॉना के साथ मनमुटाव दूर करते हुए दिखाई दिए। इसके बाद जजमेंट डे का ग्रुप हग भी देखने को मिला। प्रीस्ट ने बैलर के King of the Ring बनने का भी दावा किया। वहीं, फिन ने कहा कि ड्रू मैकइंटायर के चोटिल होने की वजह से उन्हें सीधे अगले राउंड में प्रवेश मिलेगा। हालांकि, एडम पीयर्स ने आकर साफ किया कि फिन बैलर को अगले राउंड में प्रवेश करने के लिए मैच जीतना होगा और उनके प्रतिद्वंदी जे उसो होने वाले हैं।

WWE Raw में फिन बैलर vs जे उसो (King of The Ring फर्स्ट राउंड मैच)

- फिन बैलर और जे उसो के बीच जबरदस्त मैच देखने को मिला। इस मुकाबले में ये दोनों सुपरस्टार्स एक-दूसरे के खिलाफ अपने बेहतरीन मूव्स का इस्तेमाल करते हुए दिखाई दिए। इस मैच के अंतिम पलों में ड्रू मैकइंटायर की क्राउड की बीच से एरीना में एंट्री देखने को मिली। उन्हें देखकर मेन इवेंट जे का ध्यान जरूर भटका लेकिन उन्होंने फिन को स्पीयर देकर पिन करते हुए टूर्नामेंट के अगले राउंड में जगह बना ली।

विजेता: जे उसो

- ड्रू मैकइंटायर टूर्नामेंट से बाहर होने की वजह से नाखुश थे और वो कार में बैठकर शो छोड़कर चले गए। जल्द ही, सीएम पंक नज़र आए और वो एरीना की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दिए।

WWE Raw में सीएम पंक का सैगमेंट

- सीएम पंक ने प्रोमो देते हुए ड्रू मैकइंटायर के आखिरी वर्ल्ड टाइटल रन का मजाक उड़ाया। पंक ने इस चीज़ के भी संकेत दिए कि वो ड्रू की वापसी तक रिंग में इंतजार कर सकते हैं। उन्होंने ड्रू के हाथों चोटिल होकर WrestleMania का हिस्सा नहीं बनने का जिक्र करके कहा कि उन्हें अभी और इंतजार करना होगा। पंक ने इस चीज़ को लेकर भी बात की कि कैसे ड्रू उनकी चोटिल होने की उम्मीद कर रहे थे। बेस्ट इन द वर्ल्ड ने आगे कहा कि अब मैकइंटायर उनका WrestleMania मोमेंट खराब होने का जिम्मेदार उन्हें ठहरा रहे हैं। सीएम पंक ने इस चीज़ का जिक्र किया कि कैसे स्कॉटिश वॉरियर ने उनकी तरह बैठकर बात करना शुरू कर दिया है। पंक ने ड्रू मैकइंटायर को चोटिल करने के बारे में बात करते हुए उनका बुरा हाल करने की धमकी दी। सीएम ने आगे कहा कि ड्रू अभी तक नहीं आए हैं और इसका मतलब यह है कि वो उनसे डरते हैं।

- रिकोशे ने बैकस्टेज इल्या ड्रैगूनोव को हराने का दावा किया। जल्द ही, उनके पुराने टैग टीम पार्टनर ब्रॉन स्ट्रोमैन वहां आकर उनसे मिलते हुए दिखाई दिए।

WWE Raw में इयो स्काई vs नटालिया (Queen of the Ring फर्स्ट राउंड मैच)

- टूर्नामेंट के पहले राउंड में इयो स्काई का नटालिया से सामना हुआ। इस मैच में इयो और नटालिया के बीच कांटे का मुकाबला देखने को मिला। दोनों ही सुपरस्टार्स आसानी से हार मानने को तैयार नहीं थे। इसके बाद डैमेज कंट्रोल का मैच में दखल देखने को मिला। जल्द ही, इयो ने नटालिया के मूव को काउंटर करते हुए उन्हें रिंग कॉर्नर में धराशाई कर दिया। इसके बाद स्काई ने दिग्गज को डबल नी हिट करने के बाद टॉप रोप से जीनियस ऑफ स्काई देकर पिन करते हुए मैच जीत लिया। डकोटा काई ने प्रोमो देते हुए विमेंस रोस्टर को धमकी दी और चोटिल ओस्का की जगह लायरा वैल्किरिया का सामना करने का ऐलान किया। उन्होंने दावा किया कि डैमेज कंट्रोल बियांका ब्लेयर और जेड कार्गिल से विमेंस टैग टीम चैंपियनशिप जबकि बैकी लिंच से विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप ले लेंगी।

विजेता: इयो स्काई

WWE Raw में इल्या ड्रैगूनोव vs रिकोशे (King of the Ring फर्स्ट राउंड मैच)

- रिकोशे खुद को इल्या ड्रैगूनोव के मूव्स से बचाते हुए दिखाई दिए। जल्द ही, इल्या ने रिकोशे को चॉप दे दिया। इसके बाद Speed चैंपियन ने फाइट बैक करते हुए उन्हें किक जड़ दिया। रिकोशे ने ड्रैगूनोव को क्रॉसबॉडी देने के बाद स्टैंडिंग शूटिंग स्टार दिया। पूर्व NXT चैंपियन ने रिकोशे को सुपलेक्स दे दिया। इसके बाद भी इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच काफी समय तक जबरदस्त मुकाबला जारी रहा।दोनों एक-दूसरे के मूव्स पर कई बार किकआउट करते हुए दिखाई दिए। वहीं, अंत में इल्या ड्रैगूनोव ने रिकोशे को सुपलेक्स हिट करने के बाद उन्हें H-बॉम्ब देकर पिन करते हुए बड़ी जीत हासिल की।

विजेता: इल्या ड्रैगूनोव

- शेमस ने King of the Ring टूर्नामेंट के फर्स्ट राउंड मैच का जिक्र करके अपनी जीत का दावा किया।

WWE Raw में ज़ोई स्टार्क vs आईवी नाइल (Queen of the Ring फर्स्ट राउंड मैच)

- मैच शुरू होते ही ज़ोई स्टार्क ने आईवी नाइल पर अटैक करके दबदबा बनाया। नाइल ने स्टार्क को शोल्डर टैकल देकर गिराया और उन्हें सबमिशन में जकड़ लिया। आईवी ने ज़ोई को वर्टिकल सुपलेक्स दिया। ज़ोई स्टार्क ने आईवी नाइल को ड्रॉपकिक दिया और बदले में नाइल ने उन्हें टॉप रोप से बुलडॉग मूव हिट किया। अंत में ज़ोई ने मैच का कंट्रोल अपने हाथ में लिया और आईवी को सुपलेक्स हिट करने के बाद Z360 मूव देकर पिन करते हुए टूर्नामेंट के अगले राउंड में जगह बनाई।

विजेता: ज़ोई स्टार्क

- ब्रॉन ब्रेकर ने एडम पीयर्स से उन्हें King of the Ring टूर्नामेंट में शामिल नहीं करने का कारण पूछा और पीयर्स ने उन्हें उनके ऑफिस में आने के लिए कहा।

- बैकस्टेज फिन बैलर अपनी हार से निराश थे और वो ब्रॉन स्ट्रोमैन पर तंज कसते हुए दिखाई दिए। जल्द ही, डॉमिनिक और कार्लिटो वहां नज़र आए। डेमियन प्रीस्ट ने कहा कि वो कार्लिटो की वजह से Backlash 2023 में मिली हार को भूले नहीं हैं।

WWE Raw में चैड गेबल vs ब्रॉन्सन रीड

- चैड गेबल और ब्रॉन्सन रीड एक-दूसरे को चॉप लगाते हुए दिखाई दिए। जल्द ही, रीड ने गेबल को डेथ वैली ड्राइवर दिया। चैड ने फाइट बैक करते हुए ब्रॉन्सन को सुपलेक्स देकर पिन करने की नाकाम कोशिश की। हालांकि, इससे पहले मैच खत्म हो पाता, सैमी ज़ेन ने आकर चैड गेबल पर अटैक कर दिया। उन्होंने ब्रॉन्सन रीड पर हमला करके उन्हें रिंग के बाहर कर दिया। इसके बाद ये तीनों सुपरस्टार्स एक-दूसरे को अपना मूव देते हुए दिखाई दिए और अंत में रीड का पलड़ा भारी रहा।

विजेता: मैच नो कॉन्टेस्ट में समाप्त हुआ

- गुंथर ने शेमस के खिलाफ होने जा रहे मैच का जिक्र करके उनपर तंज कसा और दावा किया कि केल्टिक वॉरियर उनके King of the Ring बनने के रास्ते में बाधा नहीं बनेंगे।

WWE Raw में विमेंस वर्ल्ड चैंपियन बैकी लिंच का सैगमेंट

- बैकी लिंच ने इन-रिंग इंटरव्यू देते हुए विमेंस डिवीजन में आए नयापन को लेकर बात की और वो मेन रोस्टर में आए कियाना जेम्स, लायरा वैल्किरिया जैसे सुपरस्टार्स को लेकर बात करते हुए दिखाई दीं। जल्द ही, लिव मॉर्गन ने सैगमेंट में दखल देते हुए कहा कि बैकी उन्हें इग्नोर कर रही हैं और उनसे चैंपियनशिप मैच के बारे में पूछा। लिंच ने बताया कि वो मॉर्गन के खिलाफ King and Queen of the Ring टूर्नामेंट में अपना टाइटल डिफेंड करेंगी। लिव ने यह मैच जीतने का दावा किया और जल्द ही, डैमेज कंट्रोल की एंट्री हुई। डकोटा काई ने Queen of the Ring बनने की बात कही और अपने साथियों के साथ मिलकर रिंग को घेरकर लिया। लिव मॉर्गन ने जल्द ही रिंग छोड़ दिया और हील स्टार्स ने बैकी लिंच पर अटैक कर दिया। इसके बाद लायरा वैल्किरिया ने एंट्री करते हुए बैकी को हमले से बचाया।

- सैमी ज़ेन ने बैकस्टेज King and Queen of the Ring इवेंट में ट्रिपल थ्रेट मैच में चैड गेबल और ब्रॉन्सन रीड के खिलाफ आईसी चैंपियनशिप डिफेंड करने का ऐलान किया।

WWE Raw में लायरा वैल्किरिया vs डकोटा काई (Queen of the Ring फर्स्ट राउंड मैच)

- WWE Raw में अपने पहले ही मैच में लायरा वैल्किरिया से बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने को मिली और उन्होंने डकोटा काई के खिलाफ अपने बेहतरीन मूव्स का इस्तेमाल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। डकोटा भी आसानी से हार मानने को तैयार नहीं थीं और वो भी वैल्किरिया की हालत खराब करते हुए दिखाई दीं। वहीं, अंत में लायरा ने काई को नाईटविंग मूव हिट करने के बाद उन्हें क्रेडल शॉक देकर पिन करते हुए टूर्नामेंट के अगले राउंड में जगह बनाई।

विजेता: लायरा वैल्किरिया

WWE Raw के मेन इवेंट में शेमस vs ड्रू मैकइंटायर (King of the Ring फर्स्ट राउंड मैच)

- गुंथर और शेमस एक-दूसरे पर जबरदस्त हमला करके मैच में दबदबा बनाने की कोशिश करते हुए दिखाई दिए। शेमस ने गुंथर को एप्रन पर पटकने के बाद रिंगसाइड पर उनपर डाइव लगा दी। रिंग जनरल ने केल्टिक वॉरियर को बिग बूट देने के बाद उन्हें चॉप लगाकर धराशाई कर दिया। पूर्व आईसी चैंपियन ने शेमस को काफी समय तक अपने सबमिशन में जकड़े रखा। जल्द ही, पूर्व वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन ने जवाबी हमला किया और हील सुपरस्टार ने उन्हें क्लोथ्सलाइन देकर पिन करने की नाकाम कोशिश की। थोड़ी देर बाद शेमस ने गुंथर को स्लैम देकर पिन किया लेकिन उन्होंने किकआउट कर दिया। जल्द ही, उन्होंने इम्पीरियम लीडर को 17 बार बीट्स ऑफ बोथरन दिया। लुडविग काइजर ने मैच में दखल देते हुए बेबीफेस सुपरस्टार के घुटने पर हमला करके उन्हें रिंग में धराशाई कर दिया। इसके बाद रेफरी ने काइजर को वहां से जाने का आदेश दे दिया। गुंथर ने शेमस के चोटिल पैर को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया और बेबीफेस सुपरस्टार काफी दर्द में नज़र आए। केल्टिक वॉरियर ने इम्पीरियम लीडर को क्लोथ्सलाइन देने के बाद घुटने से उनके चेहरे पर हमला किया। शेमस चोट की वजह से ब्रॉग किक मूव हिट नहीं कर पाए और गुंथर ने उन्हें पावरबॉम्ब देकर पिन करने की नाकाम कोशिश की। जल्द ही, केल्टिक वॉरियर ने रिंग जनरल को केल्टिक क्रॉस देकर पिन किया लेकिन हील सुपरस्टार ने किकआउट कर दिया। गुंथर ने शेमस को सुपलेक्स दिया और बेबीफेस सुपरस्टार ने तुरंत ही उनपर अपने घुटने से वार किया। इसके बाद पूर्व आईसी चैंपियन ने केल्टिक वॉरियर के चोटिल पैर को सबमिशन में जकड़ते हुए मैच जीत लिया।

विजेता: गुंथर

