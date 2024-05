WWE King and Queen of the Ring: 3 सबसे बड़े धोखे जिन्हें देखकर फैंस हक्के-बक्के हो सकते हैं

Big Betrayals Happen King and Queen of the Ring: WWE King and Queen of the Ring के आयोजन में अब ज्यादा समय नहीं बचा हुआ है। कंपनी ने इस शो के लिए कुछ बड़े मैचों का ऐलान किया है। सऊदी अरब में ये इवेंट होगा तो फिर फैंस को कुछ ना कुछ सरप्राइज भी मिलेगा। बड़ी बात है कि तीन टाइटल मुकाबले भी फैंस को देखने को मिलेंगे।

कुछ ऐसे मुकाबले हैं जिनमें किसी सुपरस्टार को धोखा मिल सकता है। इवेंट के लिए बुक किए गए टॉप सुपरस्टार्स अपने साथी द्वारा धोखा भी खा सकते हैं। इस चीज के बारे में ज्यादा किसी को कुछ पता नहीं होता है। हालांकि, कुछ रेसलर्स को इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। खैर इस आर्टिकल में हम उन तीन धोखों पर नज़र डालेंगे जो King and Queen of the Ring में घटित हो सकते हैं।

#3 क्या टाइटल मैच के दौरान WWE स्टार लिव मॉर्गन अपने नए पार्टनर का खुलासा करेंगी?

Expand Tweet

King and Queen of the Ring में बैकी लिंच अपनी विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप को लिव मॉर्गन के खिलाफ डिफेंड करेंगी। मॉर्गन का इस समय अलग ही रूप दिख रहा है। वापसी के बाद उन्होंने कहा था कि वो इस बार बदला लेने के मूड से आईं हैं। उन्होंने रिया रिप्ली के ऊपर भी तगड़ा हमला किया था। उनकी नज़र पूरी तरह से टाइटल पर हैं।

हाल ही में डॉमिनिक मिस्टीरियो के साथ उनकी मुलाकात के बाद उन्हें फिन बैलर के साथ भी देखा गया था। इस बात पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। लिव टाइटल मैच के दौरान डॉमिनिक मिस्टीरियो और फिन बैलर को अपने सहयोगी के तौर पर इस्तेमाल कर सकती हैं। इससे बैकी लिंच और रिया रिप्ली दोनों को झटका लगेगा। बाद में जब रिप्ली वापसी करेंगी तो फिर नई स्टोरी शुरू हो सकती है।

#2 क्या WWE दिग्गज पॉल हेमन देंगे नई ब्लडलाइन को झटका?

द ब्लडलाइन को इस समय सोलो सिकोआ लीड कर रहे हैं। सिकोआ लगातार कह रहे हैं कि उनकी बात रेंस से हो रही है लेकिन पॉल हेमन इस बात से सहमत नहीं हैं। ब्लडलाइन ने टामा टोंगो को King of the Ring टूर्नामेंट में आगे बढ़ने में मदद की है। ब्लू ब्रांड में इस हफ्ते टोंगा और रैंडी ऑर्टन के बीच सेमीफाइनल मैच होगा।

ब्लडलाइन एक बार फिर टोंगा की मदद कर उन्हें फाइनल में जगह बनाने में मदद कर सकती है, जहां उनका मुकाबला गुंथर से होगा। अगर ऐसा होता है तो फिर टामा को फाइनल जीताने में भी सोलो मदद कर सकते हैं। हालांकि, इसके बाद पॉल हेमन बड़ा ऐलान कर सकते हैं। वो नई ब्लडलाइन को त्याग कर पूरी तरह से रोमन रेंस के लिए काम करना चुन सकते हैं।

#1 इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप मैच में WWE सुपरस्टार चैड गेबल को मिल सकता है धोखा

चैड गेबल ने हाल ही में हील टर्न लिया था। King and Queen of the Ring में सैमी ज़ेन अपने टाइटल को गेबल और ब्रॉन्सन रीड के खिलाफ डिफेंड करेंगे। फैंस की नजरें पूरी तरह सैमी और गेबल के ऊपर होंगी। गेबल ने अभी तक अल्फा अकादमी के अपने अन्य साथियों की बेइज्जती करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है।

ओटिस ने Raw में सैमी के ऊपर हमला किया था। जिसके बाद चैड गेबल ने जीत हासिल की थी। हालांकि, ओटिस ने गेबल की मदद अच्छे मन से नहीं की थी। ध्यान देने वाली बात है कि इसके बाद ओटिस ने ज़ेन से माफी मांगी थी। कुछ हफ्तों से अपमानित हो रहे ओटिस King and Queen of the Ring में टाइटल मैच के दौरान गेबल पर हमला कर सकते हैं। इसके बाद नई स्टोरी भी देखने को मिल सकती है।