3 मौजूदा सुपरस्टार्स जो 2025 के WWE Royal Rumble मैच में एक घंटे से ज्यादा टिके रहकर सभी को तहस-नहस कर सकते हैं

Superstars Who Can Last More Than One Hour: WWE Royal Rumble 2025 का आयोजन 1 फरवरी को होगा। शो में होने वाले मेंस और विमेंस रॉयल रंबल मैच पर सभी की नज़रें टिकी हैं। जॉन सीना (John Cena) और सीएम पंक जैसे दिग्गजों ने रंबल मैच में अपनी एंट्री का ऐलान कर दिया है। धीरे-धीरे अन्य स्टार्स द्वारा भी बड़ी घोषणा की जा सकती है। विजेता को लेकर भी आए दिन कोई ना कोई भविष्यवाणी की जा रही है। सभी के दिमाग में एक सवाल है कि इस बार होने वाले मुकाबले में सबसे ज्यादा समय तक कौन टिक पाएगा। इस आर्टिकल में हम उन तीन सुपरस्टार्स की बात करेंगे जो 2025 के Royal Rumble मैच में एक घंटे से ज्यादा टिके रहकर सभी को तहस-नहस कर सकते हैं।

#3 मौजूदा WWE इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन ब्रॉन ब्रेकर को Royal Rumble मैच में एलिमिनेट करना होगा मुश्किल

साल 2024 ब्रॉन ब्रेकर के लिए काफी अच्छा रहा। रिंग में उन्होंने अपनी ताकत और काबिलियत दिखा दी है। उनकी रफ्तार का सामना करना हर किसी के बस की बात नहीं है। उम्मीद के मुताबिक इस साल होने वाले रॉयल रंबल मैच में वो भी हिस्सा लेंगे। ब्रेकर मुकाबले में खूब बवाल मचा सकते हैं।

ब्रेकर के पास वो हुनर है जिससे वो रंबल मैच में एक घंटे से ज्यादा टिके रह सकते हैं। उनके पास गजब की सहनशक्ति है, जिसका वो भरपूर प्रयोग रिंग में करते हैं। उन्हें एलिमिनेट करना भी काफी मुश्किल कार्य किसी के लिए भी होगा।

#2 WWE रिंग में जेकब फाटू अपनी शक्ति दिखा चुके हैं

2024 में WWE में सबसे शानदार डेब्यू जेकब फाटू का रहा। आते ही उन्होंने कोडी रोड्स, केविन ओवेंस और रैंडी ऑर्टन जैसे स्टार्स को धराशाई किया। उनकी वजह से सोलो सिकोआ की नई ब्लडलाइन को काफी मजबूती मिली है।

इस साल रॉयल रंबल मैच में फाटू अफरातफरी मचा सकते हैं। उम्मीद के मुताबिक कंपनी ने उनकी बुकिंग तगड़ी की होगी। जेकब मुकाबले में एक घंटे से ज्यादा का समय व्यतीत कर सकते है। आप सभी जानते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो फिर वो सभी को तहस-नहस कर सकते हैं।

#1 WWE फैंस का जे उसो को अभी तक जबरदस्त समर्थन मिला है

जे उसो ने अब खुद को सिंगल्स स्टार के रूप में स्थापित कर लिया है। हर जगह फैंस उन्हें शानदार अंदाज में चीयर करते हैं। रॉयल रंबल मैच में इस साल उनके ऊपर भी सभी की नज़रें रहेंगी। हो सकता है कि वो मुकाबला जीत जाएं।

उसो के पास अनुभव के साथ-साथ अच्छी कला भी है, जिससे वो मुकाबले में एक घंटे से ज्यादा समय तक रह सकते हैं। आप सभी जानते हैं कि रिंग में उनका एक्शन बहुत तगड़ा रहता है। वो बड़े स्टार्स को एलिमिनेट कर अपना दबदबा कायम कर सकते हैं।

