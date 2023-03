3 मौजूदा टॉप WWE Superstars जो King of the Ring टूर्नामेंट जीत चुके हैं

King of the Ring: WWE किंग ऑफ द रिंग (King of the Ring) टूर्नामेंट एक बार फिर से वापस आ गया है। हाल ही में यह बताया गया था कि King of the Ring और Queen of the Ring टूर्नामेंट दोनों मई में होंगे। इस बात की पुष्टि पिछले हफ्ते रॉ (Raw) के दौरान हो गई थी। असल में King & Queen of the Ring नाम का इवेंट देखने को मिलेगा।

WWE ने करीब दो दशक पहले King of the Ring टूर्नामेंट शुरू किया था। इसी तरह से दो साल पहले WWE ने विमेंस सुपरस्टार्स के लिए यह टूर्नामेंट शुरू किया था। इस बार भी कई स्टार्स इस टूर्नामेंट को जीतने की कोशिश करेंगे। कई सारे दिग्गज सुपरस्टार्स इस टूर्नामेंट को जीत चुके हैं। इसलिए इस आर्टिकल में हम 3 मौजूदा टॉप स्टार्स के बारे में बात करेंगे, जो King of the Ring टूर्नामेंट जीत चुके हैं।

3- Edge WWE में King of the Ring रह चुके हैं

ऐज WWE के सबसे पहले सफल स्टार्स में से एक रहे हैं। उन्होंने अपने करियर में कई चैंपियनशिप जीती है। इसके अलावा वो King of the Ring रह चुके हैं। उन्होंने इस टूर्नामेंट को 2001 में जीता था। इस टूर्नामेंट के फाइनल में उन्होंने कर्ट एंगल को मात दी थी।

ऐज इस समय WWE में फुल टाइम स्टार के रूप में नज़र नहीं आ रहे हैं। हालांकि इसके बाद भी वो लगातर कई स्टोरीलाइन का हिस्सा बन रहे हैं। वो इस समय फिन बैलर के साथ स्टोरीलाइन का हिस्सा हैं। जहां वो इस हफ्ते Raw में भी नज़र आने वाले हैं, जहां पर वो फिन बैलर के चैलेंज का जवाब देंगे। फिन बैलर ने उन्हें WrestleMania 39 में मैच के लिए चैलेंज किया है।

2- पूर्व WWE चैंपियन ब्रॉक लैसनर

WrestlePurists @WrestlePurists Brock Lesnar was saying goodbye to some people at WWE RAW this past week and Lesnar allegedly said that he is “finishing up.”



- PWInsider Elite Brock Lesnar was saying goodbye to some people at WWE RAW this past week and Lesnar allegedly said that he is “finishing up.”- PWInsider Elite https://t.co/lcjcYJtn6n

दो दशकों के बाद भी ब्रॉक लैसनर WWE के टॉप स्टार्स में से एक बने हुए हैं। उन्होंने WWE में 2002 में डेब्यू किया था और जल्द ही वो वर्ल्ड चैंपियन बन गए थे। हालांकि, उन्होंने 2004 में WWE को छोड़ दिया था। WWE में वापस आने के बाद से ही वो टॉप स्टार बने हुए हैं।

पूर्व WWE चैंपियन ब्रॉक लैसनर ने 2002 में King of the Ring टूर्नामेंट जीता था। इस दौरान उन्होंने फाइनल मैच में रॉब वैन डैम को हराया था। इस टूर्नामेंट को जीतने के बाद वो कंपनी के बड़े स्टार्स में शामिल हो गए थे और उन्होंने बाद में द रॉक को भी हराया था। फिलहाल ब्रॉक लैसनर ओमोस के साथ स्टोरीलाइन में हैं और वो उनका सामना WrestleMania 39 में करेंगे।

1- पूर्व WWE चैंपियन शेमस

शेमस ने अपने WWE करियर में काफी ज्यादा सफलता हासिल की है। शेमस कई बार वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं। इसके अलावा वो टैग टीम चैंपियन और यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन भी रहे हैं। शेमस अपने करियर में कई यादगार स्टोरीलाइंस का भी हिस्सा रहे हैं।

शेमस ने 2010 में King of the Ring टूर्नामेंट जीता था। उन्होंने शुरुआती दौर में आर-ट्रुथ और कोफी किंग्सटन को हराया था। हालांकि, सेमीफाइनल में उन्हें बाई मिल गया था। फाइनल मैच में उन्होंने जॉन मॉरिसन को हराया था। फिलहाल वो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप स्टोरीलाइन का हिस्सा हैं।

WWE और रेसलिंग से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ-साथ अपडेट्स, लाइव रिजल्ट्स को हमारे Facebook page पर पाएं।

Poll : 0 votes