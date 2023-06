3 पूर्व WWE Superstars जो Money in the Bank 2023 में वापसी कर सकते हैं

Money in the Bank 2023: WWE फैंस की निगाह अगले प्रीमियम लाइव इवेंट मनी इन द बैंक (Money in the Bank 2023) पर टिकी हुई है। ये शो इस बार लंदन में होगा। शो के दौरान कई बड़े स्टार्स रिंग में नज़र आएंगे और फैंस को एक बार फिर से दमदार एक्शन देखने को मिल सकता है।

इस बार Money in the Bank 2023 इवेंट में फैंस को कई सरप्राइज देखने को मिल सकते हैं। शो के दौरान कई बड़े स्टार्स एक बार फिर से कंपनी में वापस आ सकते हैं। इस आर्टिकल में हम 3 पूर्व WWE सुपरस्टार्स के बारे में बात करने वाले हैं, जो Money in the Bank में वापसी कर सकते हैं।

3- मैंडी रोज़ Money in the Bank के दौरान WWE में वापसी कर सकती हैं

मैंडी रोज़ भी WWE में वापसी कर सकती हैं

मैंडी रोज़ पहले Money in the Bank लैडर मैच का हिस्सा बन चुकी हैं। वो 2019 में विमेंस MITB लैडर मैच में मौजूद थीं। हालांकि, वो इस मैच को जीत नहीं पाई थीं और बेली ने अपने करियर में पहली बार Money in the Bank कॉन्ट्रैक्ट जीता था। WWE ने मैंडी रोज़ को 2022 में रिलीज कर दिया था।

वो इस बार शो में वापसी कर सकती है। WWE से रिलीज होने के बाद भी उनकी लोकप्रियता कम नहीं हुई है। ऐसे में उनके आने से शो और WWE दोनों को ही बड़ा फायदा हो सकता है। फैंस भी काफी समय से उनकी वापसी का इंतजार कर रहे हैं। Money in the Bank 2023 में WWE उनका सरप्राइज रिटर्न करा सकता है।

2- एरिक रोवन

द वायट फैमिली के साथ एरिक रोवन का एक यादगार रन रहा था। इस दौरान वो टैग टीम चैंपियंस भी बने थे। हालांकि, ग्रुप के टूट जाने के बाद वो कुछ समय के लिए डेनियल ब्रायन के साथ भी थे। इस दौरान वो रोमन रेंस के साथ स्टोरीलाइन का हिस्सा बने थे।

रिपोर्ट्स की मानें, तो WWE एक बार से फिर से वायट फैमिली को एक साथ लाना चाहता है और ब्रे वायट भी इसी ग्रुप के साथ वापसी कर सकते हैं। ऐसे में अब एरिक रोवन भी WWE में वापसी कर सकते हैं। कंपनी ने उन्हें 2020 में बजट कट्स की वजह से ही रिलीज कर दिया था।

1- पूर्व इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन कार्लिटो

पूर्व इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन कार्लिटो हाल ही में Backlash 2023 में नज़र आए थे। उनके रिटर्न पर फैंस ने बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव रिस्पोंस दिया था। ऐसे में अब रिपोर्ट्स आ रही हैं कि WWE ने एक बार फिर से पूर्व इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन कार्लिटो को साइन कर लिया है।

कार्लिटो इससे पहले भी Money in the Bank लैडर मैच का हिस्सा बन चुके हैं और उस मैच को पंक ने जीता था। WWE एक बार से फिर से उनके रिटर्न को ग्रैंड बनाने की कोशिश कर सकता है।उनके रिटर्न से फैंस काफी ज्यादा उत्साहित हो जाएंगे। कार्लिटो के रिटर्न के बाद WWE उन्हें मिड कार्ड डिवीजन में यूज़ कर सकता है। कार्लिटो जरूर ही WWE में अपना एक आखिरी रन डिजर्व करते हैं।

