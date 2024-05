3 जबरदस्त चीजें जो WWE King and Queen of the Ring इवेंट के बाद Cody Rhodes कर सकते हैं

Big Things Cody Rhodes Can Do: कोडी रोड्स (Cody Rhodes) को किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग (King and Queen of the Ring) में लोगन पॉल (Logan Paul) के खिलाफ अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप मैच में जीत मिली थी। इसके बाद से फैंस यह जानने को उत्सुक हैं कि द अमेरिकन नाइटमेयर (The American Nightmare) आगे किस तरह से काम करेंगे।

कोडी रोड्स WrestleMania XL में रोमन रेंस को हराकर नए अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियन बने थे। वह तब से एजे स्टाइल्स के खिलाफ Backlash और लोगन पॉल के खिलाफ King and Queen of the Ring में अपनी चैंपियनशिप सफलतापूर्वक रिटेन कर चुके हैं। इस आर्टिकल में हम उन तीन चीजों के बारे में बात करेंगे, जो King and Queen of the Ring में अपनी जीत के बाद कोडी रोड्स कर सकते हैं।

3- अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियन कोडी रोड्स एक हील बन सकते हैं

अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियन कोडी रोड्स ने पहले भी कहा है कि वह डार्क साइड को महसूस करना चाहते हैं। यह एक ऐसा तरीका है, जिससे कंपनी ना सिर्फ रोड्स के मौजूदा किरदार को बेकार होने से बचा लेगी बल्कि उससे कई अद्भुत सुपरस्टार्स को आने वाले समय में फायदा मिलेगा। यह एक ऐसा ऑप्शन है, जिसे कंपनी ने WrestleMania 38 में रोड्स की वापसी के बाद देखने की कोशिश नहीं की है।

ऐसा करके वह केविन ओवेंस, रैंडी ऑर्टन और एलए नाइट को आगे बढ़ने और चैंपियनशिप से जुड़े हुए मौके प्रदान कर पाएंगे। आप सोचिए कि इससे ना सिर्फ इन अन्य सुपरस्टार्स को फायदा होगा बल्कि खुद रोड्स के किरदार को भी बड़ा फायदा मिलेगा। इसके साथ ही वह कुछ ऐसा कर सकते हैं, जिससे किसी एक सुपरस्टार को काफी आगे जाने का मौका मिले और यह दोनों के लिए अच्छा होगा।

2- एलए नाइट आगे बढ़कर अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियन कोडी रोड्स को चैलेंज दे सकते हैं

एलए नाइट की स्टोरी जब से एजे स्टाइल्स के साथ खत्म हुई है, वह तबसे ही किसी बड़ी कहानी का हिस्सा नहीं हैं। नाइट तो King of the Ring टूर्नामेंट के सेमीफाइनल का भी हिस्सा नहीं बन सके थे क्योंकि उन्हें टामा टोंगा ने हरा दिया था। इसके बावजूद यह संभव है कि WWE उनके लिए कुछ बड़ा प्लान करे, क्योंकि वह मौजूदा चैंपियन के पसंदीदा रेसलर हैं।

कोडी इस बात को खुद कह चुके हैं कि वह एलए नाइट से मुकाबला करना पसंद करेंगे। इस बात को आधार मानते हुए कंपनी पूर्व मिलियन डॉलर चैंपियन को ऐसी स्थिति और मौके प्रदान कर सकती है, जिससे वह कोडी रोड्स के लिए अगले विरोधी बन जाएं। यह ऐसा पल होगा, जिसे सभी पसंद करेंगे, क्योंकि दोनों ही काफी अच्छा काम करते हैं और इससे एंटरटेनमेंट तो जरूर होगा।

1- WWE सुपरस्टार सोलो सिकोआ, कोडी रोड्स से मैच लड़कर रोमन रेंस की हार का बदला ले सकते हैं

सोलो सिकोआ इस समय द ब्लडलाइन को लीड कर रहे हैं। उन्होंने हाल में कहा था कि वह रोमन रेंस के संपर्क में हैं। अगर यह सच है तो पूर्व अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन उन्हें कोडी रोड्स से बदला लेने के लिए कह सकते हैं। इस स्थिति में दोनों के बीच एक मैच हो सकता है, जो फैंस को रोमांचित करेगा क्योंकि उनके बीच में पुराना इतिहास है।

सोलो द्वारा यह प्रयास किया जा सकता है कि वह टामा टोंगा और टोंगा लोआ की मदद से रोड्स को हराकर चैंपियनशिप जीत सकें, जिसे उनके कजिन और ट्राइबल चीफ कुछ समय पहले हार गए थे। यह एक तरह से रोमन की हार का बदला होगा। इससे सोलो और रोड्स के बीच में एक स्टोरी शुरू हो पाएगी, जो सभी को बेहद पसंद आएगी।