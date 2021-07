3 हील और 2 फेस टर्न जो WWE Money in the Bank 2021 में देखने को मिल सकते हैं 

WWE मनी इन द बैंक (Money in the Bank) 2021 के आयोजन में एक हफ्ते से भी कम समय रह गया है। इस पीपीवी के दौरान लाइव ऑडियंस एरीना में मौजूद होंगे इसलिए फैंस इस पीपीवी के लिए काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, इस पीपीवी का मैच कार्ड लगभग फाइनल हो चुका है लेकिन अंतिम समय में इस पीपीवी में एक या दो और मैच को शामिल किया जा सकता है।

ये भी पढ़ें: 3 जबरदस्त अनोखी टीमें जिन्हें WWE द्वारा अलग करने पर फैंस को बहुत ज्यादा दुख होगा

Money in the Bank 2021 का मैच कार्ड काफी जबरदस्त लग रहा है लेकिन इस पीपीवी को और रोमांचक बनाने के लिए WWE कुछ सुपरस्टार्स का कैरेक्टर चेंज कराने का फैसला कर सकती है। इस आर्टिकल में हम 3 हील और 2 फेस टर्न का जिक्र करने वाले हैं जो कि Money in the Bank 2021 पीपीवी में देखने को मिल सकते हैं।

3- WWE लैजेंड गोल्डबर्ग Money in the Bank 2021 में वापसी कर सकते हैं

Looks like Matt Serra was next! 😂#UFC262 pic.twitter.com/PY5Mokd3IV — UFC on BT Sport (@btsportufc) May 16, 2021

गोल्डबर्ग WWE इतिहास के सबसे बड़े बेबीफेस सुपरस्टार्स में से एक रहे हैं, हालांकि, मॉर्डन फैंस उन्हें ज्यादा पसंद नहीं करते हैं। यही कारण है कि अगर गोल्डबर्ग Money in the Bank 2021 में वापसी करते हैं तो उन्हें फैंस काफी बू कर सकते हैं। गोल्डबर्ग को उनके हॉल ऑफ फेम सेरेमेनी के दौरान भी फैंस ने काफी बू किया था और WWE इस बात से अच्छी तरह वाकिफ है।

ये भी पढ़ें: 5 बड़ी वापसी जो WWE Money in the Bank 2021 पीपीवी में देखने को मिल सकती है

यही कारण है कि गोल्डबर्ग Money in the Bank में हील सुपरस्टार के रूप में वापसी कर सकते हैं। अफवाहों की माने तो गोल्डबर्ग SummerSlam 2021 में WWE चैंपियनशिप मैच में बॉबी लैश्ले का सामना करते हुए नजर आएंगे और अगर इस मैच में गोल्डबर्ग नए WWE चैंपियन बनते हैं तो फैंस उनसे और भी ज्यादा नफरत करने लगेंगे।

कृपया Sportskeeda के WWE सेक्शन को बेहतर बनाने में मदद करें। अभी 30 सेकंड का सर्वे करें!

1 / 3 NEXT

Edited by Subham Pal