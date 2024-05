3 दिग्गज Superstars जिन्हें WWE के King and Queen of the Ring इवेंट में नज़र आना चाहिए

WWE King and Queen of the Ring: WWE का अगला बड़ा शो किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग (King and Queen of the Ring) है जो अगले हफ्ते को होने वाला है। इस शो के लिए कई अच्छे मैचों की घोषणा हो चुकी है और फैंस इसको लेकर खासे उत्साहित हैं। इनमें से ज्यादातर तो पहली बार इस इवेंट और सउदी अरब में दिखाई देंगे।

ऐसे में एक बड़ा सवाल यह है कि क्या कंपनी कुछ ऐसा कर सकती है जिससे इसका रोमांच और बढ़ जाए। इसका जवाब है हां कंपनी ऐसा कर सकती है और इसके लिए उसे कुछ खास लोगों को शो का हिस्सा बनाना होगा। इस आर्टिकल में हम आपको उन अन तीन नामों के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें शो का हिस्सा बनकर इस शो के रोमांच को और बढ़ाना चाहिए।

3- WWE दिग्गज हाकू

हाकू के लिए यह पल खास है क्योंकि उनके दो बच्चे अब WWE का हिस्सा हैं। इनमें से एक टामा टोंगा ने WrestleMania XL के बाद वाले SmackDown में डेब्यू किया था, जबकि दूसरे, जिनका नाम टोंगा लोआ है, ने Backlash में डेब्यू करते हुए ब्लडलाइन को टैग टीम मैच में जीत दिलाई थी। इस मैच में उनका मुकाबला रैंडी ऑर्टन और केविन ओवेंस से था।

हाकू भी पूर्व किंग हैं और अगर उनके बेटे भी इस इवेंट को जीतकर अगले किंग बन जाते हैं, तो यह बेहद खास होगा। उससे भी खास बात यह होगी कि अगर इसे देखने के लिए हाकू खुद वहां पर मौजूद रहते हैं। यह ऐसा पल है, जिसे फैंस देखना पसंद करेंगे और यह बेहद खास होगा।

2- WWE दिग्गज द अंडरटेकर

यह संभव है कि आप सोचें कि द अंडरटेकर का WrestleMania XL में नज़र आना, तो समझ में आता है लेकिन उनका भला King and Queen of the Ring इवेंट में क्या काम है। अगर आप इसे इस तरह से देखें कि टेकर के आने से ही फैंस काफी खुश हो जाएंगे, तो शायद आप सब समझ जाएंगे।

द अंडरटेकर को सिर्फ भारत और यूएस ही नहीं, बल्कि दुनिया भर के WWE फैंस पसंद करते हैं। अगर वह सऊदी अरब में बिना किसी कारण भी नज़र आते हैं, तो उससे शो को लेकर रोमांच बढ़ेगा और यही तो कंपनी का प्रयास रहेगा। वैसे अगर वह किसी तरह रिंग में थोड़ा सा एंटरटेनमेंट दे दें, तो उससे कोई नुकसान नहीं है।

1- WWE दिग्गज द रॉक

द रॉक ने WrestleMania XL के बाद वाले Raw में नज़र आते हुए यह कहा था कि वह जल्द वापसी करेंगे। उन्होंने यह भी कहा था कि वह वापसी करते हुए कोडी रोड्स के पीछे जाएंगे। इसका सीधा अर्थ है कि उनकी और रोड्स की स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई है। वह वापसी करते हुए रोड्स के लिए मुश्किल बनना चाहेंगे।

ऐसा करने के लिए उन्हें सिर्फ रोड्स और लोगन पॉल के बीच King and Queen of the Ring इवेंट में होने वाले मैच के खत्म होने का इंतजार करना है। आप सोचिए कि जब मैच खत्म होगा और रोड्स अपनी जीत या हार के बाद रिंग में होंगे, तभी रॉक का थीम सॉन्ग बज उठे, तो क्या होगा। यह ऐसा पल है जिसकी कल्पना मात्र से फैंस का रोम-रोम खुश हो जाएगा।