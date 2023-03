3 बड़े मुकाबले जो WWE WrestleMania 39 के दूसरे दिन होने चाहिए 

WrestleMania 39: WWE रेसलमेनिया (WrestleMania) इस साल भी दो दिनों का इवेंट होने वाला है। WWE पहले ही ऐलान कर चुकी है कि रोमन रेंस (Roman Reigns) vs कोडी रोड्स (Cody Rhodes) का मैच इस इवेंट के दूसरे दिन देखने को मिलेगा। वहीं, सैथ रॉलिंस (Seth Rollins) vs लोगन पॉल (Logan Paul) मैच WrestleMania 39 के पहले दिन होने वाला है।

देखा जाए तो WWE WrestleMania 39 के दूसरे दिन कुछ बेहतरीन मैच कराते हुए इस इवेंट का धमाकेदार अंत करना चाहेगी। यही कारण है कि WWE को कुछ बड़े मैचों को इस शो के दूसरे दिन के लिए बचाकर रखना चाहिए। इस आर्टिकल में हम ऐसे 3 बड़े मुकाबलों का जिक्र करने वाले हैं जो WWE WrestleMania 39 के दूसरे दिन होने चाहिए।

3- ब्रॉक लैसनर vs ओमोस मैच WWE WrestleMania 39 के दूसरे दिन होना चाहिए

WWE ने WrestleMania 39 के लिए ब्रॉक लैसनर vs ओमोस मैच बुक कर दिया है। यह पहला मौका है जब इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच मैच होने जा रहा है। यही कारण है कि WWE को इस मैच को WrestleMania के दूसरे दिन के लिए बचाकर रखना चाहिए। देखा जाए तो ब्रॉक लैसनर काफी लंबे समय बाद WWE में किसी जायंट का सामना करने वाले हैं।

ब्रॉक को अतीत में जायंट्स का सामना करनें में ज्यादा परेशानी नहीं आई थी। हालांकि, ब्रॉक लैसनर इस हफ्ते Raw में ओमोस के सामने संघर्ष करते हुए दिखाई दिए थे। यही कारण है कि यह देखना रोचक होगा कि वो WWE WrestleMania 39 में ओमोस का किस प्रकार सामना कर पाते हैं।

2- WWE यूएस चैंपियन ऑस्टिन थ्योरी vs जॉन सीना

WWE यूएस चैंपियन ऑस्टिन थ्योरी को WrestleMania 39 में जॉन सीना के खिलाफ मैच में अपना टाइटल डिफेंड करना है। देखा जाए तो जॉन सीना साल 2020 के बाद इस साल पहली बार WrestleMania में मैच लड़ने वाले हैं। यही नहीं, जॉन सीना vs ऑस्टिन थ्योरी एक ड्रीम मैच है जिसे सभी काफी समय से देखना चाहते थे।

यही कारण है कि इस ड्रीम मुकाबले को WrestleMania 39 के दूसरे दिन के लिए बचाकर रखना ज्यादा सही रहेगा। इस प्रकार, WrestleMania 39 के दूसरे दिन के शो के लिए रोमांच बना रहेगा। इस बात में कोई शक नहीं है कि यह काफी धमाकेदार मैच होने जा रहा है। उम्मीद है कि जॉन सीना इस मैच में ऑस्टिन थ्योरी को हराकर अपने करियर में एक बार फिर यूएस टाइटल हासिल करेंगे।

1- WWE सुपरस्टार ऐज vs फिन बैलर (Hell in a Cell मैच)

WWE Raw में इस हफ्ते WrestleMania के लिए ऐज vs फिन बैलर के Hell in a Cell मैच का ऐलान किया गया। फिन बैलर संकेत दे चुके हैं कि वो इस मैच में अपने डीमन अवतार में उतर सकते हैं। इसके अलावा WrestleMania में काफी समय बाद Hell in a Cell मैच होने जा रहा है।

यही कारण है कि WWE को इस मैच को WrestleMania 39 के दूसरे दिन कराने पर विचार करना चाहिए। जैसा कि हमने बताया कि फिन बैलर इस मैच में डीमन के रूप में उतर सकते हैं। ऐसा होने की स्थिति में यह देखना रोचक होगा कि ऐज इस मैच में डीमन फिन बैलर को हराने का कारनामा कर पाते हैं या नहीं।

