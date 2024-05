3 गलतियां जो WWE को King and Queen of the Ring 2024 में बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए

Mistakes shouldn't happen King and Queen of the Ring: WWE का एक बड़ा प्रीमियम लाइव इवेंट किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग (King and Queen of the Ring 2024) का आयोजन कुछ ही घंटों में होने वाला है। इस इवेंट के लिए कुल छह मैचों की घोषणा हो रखी है। ऐसे में कंपनी फैंस को पूरी तरह एंटरटेन करने की कोशिश होगी।

WWE का प्रयास वैसे तो फैंस को बेस्ट देने की होती है, लेकिन कई बार ऐसे फैसले लिए जाते हैं जोकि फैंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आते और मजा भी किरकिरा होता है। इस कड़ी में हम ऐसी ही तीन गलतियों के बारे में बात करने वाले हैं जो King and Queen of the Ring में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए।

#3 WWE King and Queen of the Ring में चैंपियंस का अपनी चैंपियनशिप को हारना

WWE King and Queen of the Ring प्रीमियम लाइव इवेंट में कुल मिलाकर 6 मुकाबले होने वाले हैं, जिसमें 4 मैच चैंपियनशिप के लिए होने वाले हैं। अब कुल 4 चैंपियनशिप मैच शो के दौरान दिखेंगे लेकिन किसी भी चैंपियन को अपना टाइटल नहीं हारना चाहिए। यदि किसी भी चैंपियन को टाइटल हारना पड़ता है तो यह सही फैसला नहीं होगा और WWE को इस गलती से बचना चाहिए।

ऐसा इसलिए क्योंकि सभी चैंपियंस ने चैंपियनशिप महज एक महीने पहले WrestleMania XL या उसके बाद जीती है। अगर उनकी चैंपियनशिप रन इतनी जल्दी खत्म होगी तो ना सिर्फ लोगों का विश्वास चैंपियंस और चैलेंजर्स पर से हट जाएगा बल्कि यह ऐसा लगेगा जैसे कंपनी ने पहले चैंपियनशिप देकर गलती की जिसको सही किया जा रहा है।

#2 WWE King and Queen of the Ring में बाहरी दखल नहीं होना चाहिए

WWE के सभी सुपरस्टार्स को मालूम है कि किसी भी मैच में कोई भी दखल दे सकता है। ऐसा कई बार स्टोरी को मजेदार बनाने या फिर लंबे समय तक खींचने के लिए किया जाता है। हालांकि, यह अन्य समय पर अच्छा लग सकता है लेकिन यहां ऐसा करना किसी भी तरह से सही नहीं है। इसलिए WWE को इस गलती को करने से बिल्कुल बचना चाहिए।

फैंस कुछ बेहतरीन मैच देखना चाहते हैं और अगर उसमें सिर्फ वही लोग शामिल हों जिनके बीच मुकाबला है तो उस लड़ाई का मजा अलग ही होता है। WWE को यह बात समझनी चाहिए और किसी भी रूप में किसी अन्य रेसलर या सेलेब्रिटी का दखल शो के किसी भी मैच में नहीं होना चाहिए। WWE द्वारा इस गलती को किसी भी रूप में नहीं होने देना चाहिए।

#1 WWE सुपरस्टार गुंथर को हारना नहीं चाहिए

रैंडी ऑर्टन ने SmackDown में टामा टोंगा को King of the Ring टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में हराकर फाइनल में जगह बना ली है। अब King and Queen of the Ring प्रीमियम लाइव इवेंट के दौरान King of the Ring टूर्नामेंट के फाइनल में गुंथर का मुकाबला रैंडी ऑर्टन से होगा। यह दोनों बेहद अच्छे परफॉर्मर हैं।

रैंडी ऑर्टन एक WWE दिग्गज हैं और उन्हें कोई भी टूर्नामेंट जीतकर कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। गुंथर को जिस तरह से कंपनी ने बुक किया है उसके बाद उन्हें किसी भी हाल में टूर्नामेंट का यह फाइनल मैच हारना नहीं चाहिए। अगर WWE ऐसा नहीं करती है तो वह गलती करेगी और उसे ऐसा करने से बचना चाहिए। फैंस भी रिंग जनरल को जीतते हुए देखना चाहते हैं।