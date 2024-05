WWE SmackDown रिजल्ट्स: फाइनल में पहुंचा दिग्गज, The Bloodline की हालत हुई खराब, मौजूदा चैंपियन की हार

WWE SmackDown Results: WWE SmackDown का इस हफ्ते का एपिसोड अब समाप्त हो चुका है। स्मैकडाउन (SmackDown) के इस एपिसोड में King and Queen of the Ring के बाकी दो फाइनलिस्ट मिल गए। इसके अलावा पूर्व चैंपियन की वापसी देखने को मिली। साथ ही, कोडी रोड्स (Cody Rhodes) और लोगन पॉल अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप मैच को हाइप करते हुए दिखाई दिए। आइए ज्यादा देर ना करते हुए इस हफ्ते WWE SmackDown के रिजल्ट्स पर एक नज़र डालते हैं।

WWE SmackDown में बियांका ब्लेयर vs नाया जैक्स (Queen of the Ring टूर्नामेंट सेमीफाइनल मैच)

- बियांका ब्लेयर और नाया जैक्स के बीच जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला। बियांका ने इस मुकाबले में नाया को तगड़ी फाइट दी। हालांकि, मुकाबले के दौरान ब्लेयर के घुटने में चोट लग गई। जैक्स ने इसका फायदा उठाकर विमेंस टैग टीम चैंपियन के घुटने को टारगेट करके उनकी हालत खराब कर दी। अंत में, बियांका ब्लेयर ने नाया जैक्स को KOD देने की नाकाम कोशिश की। इसके बाद नाया ने बियांका को सेंटन हिट करने के बाद उन्हें अनाइलेटर देकर पिन करते हुए टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बना ली। मुकाबले के बाद हील सुपरस्टार ने लायरा वैल्किरिया को धमकी देते हुए कहा कि वो फाइनल में उन्हें हराकर चैंपियनशिप मैच में जगह बनाएंगी।

विजेता: नाया जैक्स

- बैकस्टेज इंडी हार्टवेल और कैंडिस लेरे ने बियांका ब्लेयर की हार का मजाक उड़ाया। जल्द ही, जेड कार्गिल वहां आ गईं और हील सुपरस्टार्स वहां से भाग गईं।

WWE SmackDown में ग्रेसन वॉलर इफेक्ट शो

- ग्रेसन वॉलर के साथ रिंग में ऑस्टिन थ्योरी भी मौजूद थे। थ्योरी ने कहा कि टैलेंटेड और एंटरनेटिंग रेसलर उनके सैगमेंट का हिस्सा बनने वाले हैं। जल्द ही, कार्मेलो हेज ने सैगमेंट में दखल देते हुए उन्हें बुलाने के लिए टैग टीम चैंपियन को धन्यवाद दिया और बताया कि वो इस साल ड्राफ्ट में SmackDown के पहले पिक थे। हील टीम किसी और को गेस्ट के रूप में बुलाना चाहते थे लेकिन उन्होंने कार्मेलो को गेस्ट के रूप में स्वीकार किया। जल्द ही, ये तीनों सुपरस्टार्स मिलकर बॉबी लैश्ले, स्ट्रीट प्रॉफिट्स, एलए नाइट और कोडी रोड्स का मजाक उड़ाने लगे। इसके बाद एलए नाइट ने दखल देते हुए हील सुपरस्टार्स को धमकी दी और जब वो जाने लगे तो उनपर कार्मेलो हेज ने हमला कर दिया। मेगास्टार ने फाइट बैक किया लेकिन वो नंबर्स गेम के आगे टिक नहीं पाए। इसके बाद स्ट्रीट प्रॉफिट्स ने वहां आकर एलए नाइट की मदद करते हुए हील सुपरस्टार्स की हालत खराब की।

WWE SmackDown में एलए नाइट और स्ट्रीट प्रॉफिट्स vs कार्मेलो हेज, ऑस्टिन थ्योरी और ग्रेसन वॉलर (सिक्स-मैन टैग टीम मैच)

- ब्रॉल के बाद हील और बेबीफेस सुपरस्टार्स के बीच सिक्स-मैन टैग टीम मैच सेटअप कर दिया गया। यह बेहतरीन मैच साबित हुआ और इस मुकाबले में रिंग के अंदर-बाहर दोनों जगह जमकर एक्शन देखने को मिला। अंत में, ग्रेसन वॉलर ने एलए नाइट पर अपना फिनिशर लगाना चाहा लेकिन एलए ने उन्हें BFT दे दिया। जल्द ही, नाइट ने कार्मेलो को रिंग के बाहर भेजा और मोंटेज़ फोर्ड को टैग दिया। इसके बाद मेगास्टार ने कमेंट्री टेबल के पास कार्मेलो पर अटैक कर दिया। वहीं, मोटेंज़ ने वॉलर को फ्रॉम द हैवन्स मूव देकर पिन करते हुए अपनी टीम को जीत दिला दी।

विजेता: एलए नाइट और स्ट्रीट प्रॉफिट्स

- बैकस्टेज रैंडी ऑर्टन और कोडी रोड्स हाथ मिलाते हुए दिखाई दिए।

WWE SmackDown में कोडी रोड्स और लोगन पॉल का सैगमेंट

- कोडी रोड्स के कुछ कहने से पहले ही लोगन पॉल ने एरीना में एंट्री की। लोगन ने कहा कि वो King and Queen of the Ring में कोडी को हराकर नए अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियन बनेंगे। पॉल ने दावा किया कि भले ही कोडी के पास अनुभव है लेकिन वो ज्यादा स्मार्ट हैं। इसके साथ ही यूएस चैंपियन ने कहा कि वो अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियन से ज्यादा एथलेटिक और एंटरटेनिंग हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि वो ब्रास नकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे और उन्होंने इसे माइकल कोल को दे दिया है। कोडी रोड्स ने कहा कि वो बेवकूफ नहीं हैं। अमेरिकन नाईटमेयर ने आगे कहा कि उनका अनुभव कहता है कि लोगन पॉल के पास एक और ब्रास नकल मौजूद है। इसके जवाब में लोगन ने कहा कि वो झूठे नहीं है और दावा किया कि उन्होंने उनके पास मौजूद एकमात्र ब्रास नकल माइकल कोल को दे दिया है।

जल्द ही, कोडी रोड्स ने रेफरी को लोगन पॉल को चेक करने को कहा कि उनके पास ब्रास नकल मौजूद है या नहीं। लोगन के कहने पर रेफरी ने पहले कोडी को चेक किया लेकिन उनके पास कुछ नहीं निकला। हालांकि, पॉल के पास ब्रास नकल किया गया। यूएस चैंपियन ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि वो उनके पास कहां से आ गया और दावा किया कि वो पैंट उनके भाई का है। लोगन पॉल ने कहा कि उन्हें कोडी रोड्स को हराने के लिए ब्रास नकल की जरूरत नहीं है और उन्होंने इसे अपना बचाव करने के लिए रखा था। कोडी ने बताया कि अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप उनके लिए कितना मायने रखता है और वो काफी मेहनत करके इसे जीत पाए हैं। रोड्स ने आगे कहा कि वो विश्वास करते हैं कि लोगन पॉल प्रो रेसलर हैं लेकिन लोगन जब तक रेसलिंग के प्रति खुद को पूरी तरह समर्पित नहीं कर देते हैं तब तक वो अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियन नहीं बन पाएंगे और ना ही उनके लेवल पर पहुंच पाएंगे। इसके साथ ही बेबीफेस सुपरस्टार ने King and Queen of the Ring में सोशल मीडिया स्टार को हराने का दावा किया।

- बैकस्टेज रैंडी ऑर्टन ने टामा टोंगा को धमकी देते हुए उन्हें हराने का दावा किया।

- WWE विमेंस चैंपियन बेली का बैकस्टेज नाया जैक्स से सामना हुआ।

- स्ट्रीट प्रॉफिट्स और DIY का बैकस्टेज कंफ्रंटेशन देखने को मिला।

WWE SmackDown में चेल्सी ग्रीन vs बेली

- चेल्सी ग्रीन ने बेली पर अटैक किया और जल्द ही उन्हें ड्रॉपकिक देकर पिन करने की नाकाम कोशिश की। इसके बाद भी ग्रीन ने WWE विमेंस चैंपियन पर हमला करना जारी रखते हुए उन्हें रिंगसाइड पर धराशाई कर दिया। जल्द ही, रोल मॉडल ने फाइट बैक करते हुए चेल्सी की हालत खराब की। हालांकि, पूर्व विमेंस टैग टीम चैंपियन आसानी से हार मानने को तैयार नहीं थीं और उन्होंने बेबीफेस स्टार को फाइट देना जारी रखा। अंत में, बेली ने मैच का कंट्रोल अपने हाथ में लिया और चेल्सी ग्रीन को स्पाइनबस्टर हिट करने के बाद रोज प्लांट देकर पिन करते हुए मैच जीत लिया। मुकाबले के बाद पाइपर निवेन ने रोल मॉडल पर जबरदस्त हमला करते हुए उन्हें धराशाई कर दिया।

विजेता: बेली

- एजे स्टाइल्स ने निक एल्डिस के पास जाकर टाइटल मैच मांगा लेकिन उन्होंने इंकार कर दिया।

- पॉल हेमन ने सोलो सिकोआ को बताया कि टांगा लोआ क्रिमिनिल बैकग्राउंड की वजह से सऊदी अरब नहीं आ पाए। उन्होंने सोलो को टांगा और टामा टोंगा को ब्लडलाइन में शामिल करने को लेकर चेतावनी भी दी। जल्द ही, टामा टोंगा ने आकर कहा कि उन्हें और उनके भाई को खतरनाक होने की वजह से ही ब्लडलाइन में जगह मिली। साथ ही, उन्होंने King of the Ring बनने का दावा किया।

WWE SmackDown के मेन इवेंट में रैंडी ऑर्टन vs टामा टोंगा (King of the Ring टूर्नामेंट सेमीफाइनल मैच)

- टामा टोंगा ने मैच शुरू होते ही रैंडी ऑर्टन पर खतरनाक हमला कर दिया। रैंडी ने टामा को फॉलअवे स्लैम देकर रिंग कॉर्नर में उनकी कई बार स्टील पोस्ट से टक्कर करा दी। इसके बाद ऑर्टन ने रिंग कॉर्नर में टोंगा पर कई पंच जड़े और उन्हें रिंग के बाहर भेजा। इसके बाद ब्लडलाइन मेंबर ने वाइपर के घुटने पर हमला करके उन्हें धराशाई कर दिया। एपेक्स प्रिडेटर ने रिंग में खुद को फ्रॉग स्प्लैश से बचाया। टामा टोंगा ने एक बार फिर रैंडी ऑर्टन के बाएं घुटने पर अटैक किया और उन्हें स्लीपर होल्ड में जकड़ लिया। रैंडी ने टामा की रिंग कॉर्नर से टक्कर खुद को आजाद किया लेकिन हील सुपरस्टार ने एक बार फिर उन्हें स्लीपर होल्ड में जकड़ लिया। ऑर्टन ने टोंगा को सुपलेक्स दिया और जल्द ही, पावरस्लैम देकर उन्हें धराशाई किया। इसके बाद ब्लडलाइन मेंबर ने खुद को दिग्गज के डीडीटी से बचाया और उन्हें रिंग के बाहर भेज दिया। जल्द ही, रैंडी ऑर्टन ने टामा टोंगा को दो बार कमेंट्री टेबल पर पटका और उन्हें रिंग में लेकर आए। रैंडी ने टामा को आखिरकार डीडीटी दे ही दिया। टोंगा ने ऑर्टन को RKO देने से रोका और दिग्गज ने एप्रन पर मौजूद सोलो सिकोआ पर अटैक कर दिया। इसके बाद ब्लडलाइन मेंबर ने वाइपर को रोलअप के जरिए पिन करने की नाकाम कोशिश की लेकिन जल्द ही, एपेक्स प्रिडेटर ने हील सुपरस्टार को RKO देकर पिन करते हुए मैच जीत लिया। मुकाबले के बाद सोलो सिकोआ ने रैंडी ऑर्टन पर हमला किया और जल्द ही, केविन ओवेंस ने वापसी करते हुए सोलो की हालत खराब की। शो खत्म होने से पहले रैंडी ऑर्टन और गुंथर का स्टेयरडाउन भी देखने को मिला।

विजेता: रैंडी ऑर्टन

