WrestleMania 36 के लिए 3 बड़े मुकाबलों का ऐलान किया गया

4 और 5 अप्रैल को होगा रेसलमेनिया 36 का आयोजन। मैच कार्ड में कई अन्य मैचों को जोड़ा गया।

एक चैंपियनशिप मुकाबला फिर जोड़ा गया। और दो अन्य मैच भी।

रेसलमेनिया 36 अब काफी नजदीक आ चुका है। इसके लिए लगातार रॉ और स्मैकडाउन में बिल्डअप चल रहा है। कई मैचों का ऐलान कर दिया गया है। WWE.COM ने ऑफिशियल कई मैचों के बारे में बता दिया है। स्ट्रीट प्रॉफिट्स का मुकाबला एंड्राडे और गार्जा के साथ होगा। इन दोनों टैग टीमों के बीच रॉ टैग टीम चैंपियनशिप के लिए मुकाबला होगा।

ये भी पढ़ें- WWE WrestleMania 36: 5 सबसे बड़े बदलाव जो अब पीपीवी में होंगे

एंड्राडे इस समय यूएस चैंपियन हैं। वहीं गार्जा पूर्व NXT क्रूजरवेट चैंपियन थे। हालांकि इस मैच के बारे में किसी ने सोचा नहीं था। क्योंकि स्ट्रीट प्रॉफिट्स की स्टोरीलाइन सैथ रॉलिंस के ग्रुप के साथ चल रही थी। वहीं एक और मैच का ऐलान भी किया गया। एलिस्टर ब्लैक का मुकाबला रेसलमेनिया में बॉबी लैश्ले के साथ होगा। इस मैच के बारे में भी किसी को अंदाजा नहीं था। इसके अलावा इलायस का मुकाबला भी किंग कॉर्बिन के साथ तय कर दिया गया है। पिछले हफ्ते स्मैकडाउन में इन दोनों के बीच मारपीट हुई थी।

रेसलमेनिया 36 का अब तक का मैच कार्ड:

1- ब्रॉक लैसनर (चैंपियन) vs ड्रू मैकइंटायर (WWE चैंपियनशिप के लिए मैच)

2- गोल्डबर्ग (चैंपियन) vs रोमन रेंस (WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए मैच)

3- रिया रिप्ली (चैंपियन) vs शार्लेट फ्लेयर (NXT विमेंस चैंपियनशिप के लिए मैच)

4- जॉन सीना vs 'द फीन्ड' ब्रे वायट

Advertisement

5- बैकी लिंच (चैंपियन) vs शायना बैजलर (WWE रॉ विमेंस चैंपियनशिप के लिए मैच)

6- द अंडरटेकर Vs एजे स्टाइल्स

7- केविन ओवेंस vs सैथ रॉलिंस

8- बेली VS साशा बैंक्स VS टमिना VS डैना ब्रूक VS लेसी इवांस VS नेओमी (स्मैकडाउन विमेंस चैंपियनशिप मैच)

9- रैंडी ऑर्टन VS ऐज (लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच)

10- एलिस्टर ब्लैक VS बॉबी लैश्ले

11- स्ट्रीट प्राफिट्स VS एंड्राडे, गार्जा (रॉ टैग टीम चैंपियनशिप )

12- इलायस VS किंग कॉर्बिन

WWE और रेसलिंग से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ-साथ अपडेट्स, लाइव रिजल्ट्स को https://www.facebook.com/SKWrestlingHindi/ पर पाएं।