3 कारण क्यों WWE Night of Champions 2023 में Brock Lesnar vs Cody Rhodes रीमैच बुक किया गया

Brock Lesnar: WWE ने नाईट ऑफ चैंपियंस (Night of Champions) 2023 के लिए ब्रॉक लैसनर (Brock Lesnar) vs कोडी रोड्स (Cody Rhodes) रीमैच का ऐलान कर दिया है। बता दें, कोडी रोड्स इस हफ्ते रॉ (Raw) में ट्रिपल थ्रेट मैच लड़ते हुए दिखाई दिए थे। इसी मैच के दौरान ब्रॉक लैसनर ने नज़र आकर कोडी रोड्स पर हमला कर दिया था।

यही नहीं, ब्रॉक लैसनर ने जल्द ही कोडी रोड्स को Night of Champions में मैच के लिए चैलेंज कर दिया था और कोडी ने शो के दौरान ही इस चैलेंज को स्वीकार कर लिया था। बता दें, ब्रॉक लैसनर vs कोडी रोड्स मैच बुक किए जाने के बाद फैंस से मिली-जुली प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। इस आर्टिकल में हम ऐसे 3 कारणों का जिक्र करने वाले हैं कि क्यों WWE Night of Champions 2023 में ब्रॉक लैसनर vs कोडी रोड्स रीमैच बुक किया गया।

3- WWE Backlash 2023 में ब्रॉक लैसनर vs कोडी रोड्स मैच का साधारण अंत हुआ था

WWE Backlash 2023 के मेन इवेंट में ब्रॉक लैसनर और कोडी रोड्स के बीच खतरनाक मैच देखने को मिला था। इस मैच का अंत अजीब तरीके से किया गया था। बता दें, मुकाबले के अंतिम पलों में ब्रॉक लैसनर ने कोडी रोड्स को किमुरा लॉक में जकड़ रखा था और रोड्स ने लैसनर को रोलअप के जरिए पिन करते हुए मैच जीत लिया था।

देखा जाए तो इस बड़े मुकाबले का काफी साधारण तरीके से अंत किया गया था और अधिकतर लोगों को भी इस मैच का अंत पसंद नहीं आया था। शायद यही कारण है कि Night of Champions में ब्रॉक लैसनर vs कोडी रोड्स रीमैच बुक किया गया। उम्मीद है कि इस बार इन दोनों सुपरस्टार्स के मुकाबले का बेहतर अंत देखने को मिलेगा।

2- WWE दिग्गज ब्रॉक लैसनर Night of Champions में खुद यह मैच चाहते थे

WWE Backlash 2023 में कोडी रोड्स के खिलाफ मैच में ब्रॉक लैसनर को ना केवल हार मिली थी बल्कि उनका चेहरा भी लहूलुहान हो गया था। ऐसा लग रहा है कि ब्रॉक लैसनर उनके चेहरे का बुरा हाल होने से खुश नहीं हैं और वो इस चीज़ का बदला लेना चाहते हैं। ब्रॉक लैसनर का इस हफ्ते Raw में आने का एकमात्र मकसद कोडी रोड्स के खिलाफ रीमैच बुक करना था।

बता दें, कोडी रोड्स ने इस हफ्ते Raw में कहा था कि वो ब्रॉक लैसनर से आगे बढ़ चुके हैं। हालांकि, ब्रॉक लैसनर द्वारा किए हमले की वजह से कोडी रोड्स को बीस्ट के खिलाफ रीमैच लड़ने के लिए मजबूरन तैयार होना पड़ा है। ऐसा लग रहा है कि Night of Champions से पहले ब्रॉक लैसनर पर कोडी रोड्स द्वारा हमला हो सकता है।

1- WWE Night of Champions 2023 में ब्रॉक लैसनर vs कोडी रोड्स फिउड को पूरी तरह समाप्त करने के लिए

कोडी रोड्स vs ब्रॉक लैसनर बहुत बड़ा फिउड है और इतने बड़े फिउड का एक मैच के जरिए अंत नहीं किया जा सकता है। शायद यही कारण है कि WWE ने Backlash 2023 के बाद भी ब्रॉक लैसनर और कोडी रोड्स के बीच दुश्मनी जारी रखते हुए इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच Night of Champions में मैच बुक कर दिया है। ऐसा लग रहा है कि इस इवेंट में होने जा रहे मैच के जरिए ब्रॉक लैसनर और कोडी रोड्स के बीच दुश्मनी का आखिरकार अंत हो सकता है।

WWE ने फिलहाल इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच सिंगल्स मैच बुक किया है। हालांकि, संभव है कि आने वाले हफ्तों में ब्रॉक लैसनर vs कोडी रोड्स मैच में कोई स्टिपुलेशन (शर्त) जोड़ी जा सकती है। इसके साथ ही यह देखना रोचक होगा कि ब्रॉक लैसनर Night of Champions में कोडी रोड्स को हराकर उनसे पिछली हार का बदला ले पाते हैं या नहीं।

