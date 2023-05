3 कारण क्यों Cody Rhodes vs Brock Lesnar मैच WWE Money in the Bank 2023 इवेंट में नहीं होना चाहिए 

Brock Lesnar: WWE Night of Champions 2023 में ब्रॉक लैसनर (Brock Lesnar) के खिलाफ मिली हार के बाद इस हफ्ते रॉ (Raw) में कोडी रोड्स (Cody Rhodes) का सैगमेंट देखने को मिला। इस सैगमेंट के दौरान कोडी रोड्स ने ब्रॉक लैसनर पर निशाना साधते हुए उन्हें ओपन चैलेंज दे दिया। अगर ब्रॉक लैसनर वापसी के बाद कोडी का चैलेंज स्वीकार करते हैं तो इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच तीसरा मैच देखने को मिलेगा।

हालांकि, WWE को कोडी रोड्स vs ब्रॉक लैसनर का तीसरा मैच Money in the Bank 2023 इवेंट में कराने से बचना चाहिए। यह चीज़ जल्द ही साफ हो सकती है कि इस इवेंट में कोडी और ब्रॉक के बीच तीसरा मैच देखने को मिलेगा या नहीं। इस आर्टिकल में हम ऐसे 3 कारणों का जिक्र करने वाले हैं कि क्यों कोडी रोड्स vs ब्रॉक लैसनर मैच WWE Money in the Bank 2023 इवेंट में नहीं होना चाहिए।

3- WWE के लगातार तीन प्रीमियम लाइव इवेंट्स में एक ही मैच कराना सही नहीं रहेगा

ब्रॉक लैसनर ने WrestleMania 39 के बाद हुए Raw के एपिसोड में कोडी रोड्स पर हमला करते हुए उनके साथ दुश्मनी की शुरूआत की थी। इसके बाद इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच Backlash 2023 में पहला मैच देखने को मिला था। वहीं, हाल ही में संपन्न हुए Night of Champions में इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच दूसरा मैच देखने को मिला।

अगर Money in the Bank में ब्रॉक लैसनर vs कोडी रोड्स मैच बुक होता है तो यह लगातार तीसरा प्रीमियम लाइव इवेंट होगा जहां इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच मैच देखने को मिलेगा। हालांकि, अधिकतर फैंस तीसरे प्रीमियम लाइव इवेंट में एक ही मैच देखना शायद ही पसंद करेंगे। यही कारण है कि ब्रॉक लैसनर vs कोडी रोड्स मैच को आने वाले समय के लिए बचाकर रखना चाहिए।

2- WWE सुपरस्टार कोडी रोड्स को Money in the Bank 2023 लैडर मैच में मौका देना चाहिए

कई हफ्ते पहले Raw में ब्रॉक लैसनर द्वारा किए हमले की वजह से कोडी रोड्स वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप टूर्नामेंट से बाहर हो गए थे। अगर ब्रॉक लैसनर द्वारा हमला नहीं होता तो शायद कोडी वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन भी बन सकते थे। देखा जाए तो कोडी रोड्स के पास Money in the Bank ब्रीफकेस जीतकर वर्ल्ड चैंपियन बनने का एक और मौका होगा।

यही कारण है कि कोडी रोड्स का अगले इवेंट में ब्रॉक लैसनर के खिलाफ मैच बुक किए जाने की जगह उन्हें मेंस Money in the Bank लैडर मैच में शामिल करना चाहिए। कोडी इस मैच में शामिल होते हैं तो इस मैच की स्टार पावर बढ़ जाएगी। अगर कोडी रोड्स यह मैच हार भी जाते हैं तो उन्हें इसका ज्यादा नुकसान नहीं होगा।

1- कोडी रोड्स vs ब्रॉक लैसनर के आखिरी मैच को WWE SummerSlam 2023 के लिए बचाकर रखना चाहिए

जैसा कि हमने बताया कि कोडी रोड्स और ब्रॉक लैसनर के बीच अभी तक दो सिंगल्स मैच हुए हैं। ये दोनों ही सुपरस्टार्स 1-1 मौके पर एक-दूसरे को हराने में कामयाब रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि WWE ब्रॉक लैसनर और कोडी रोड्स के बीच तीसरा मैच कराते हुए इस राइवलरी को पूरी तरह समाप्त करना चाहती है।

हालांकि, इस बड़ी राइवलरी को खत्म करने के लिए Money in the Bank इवेंट सही जगह नहीं है। देखा जाए तो SummerSlam को WWE के 4 सबसे बड़े इवेंट्स में से एक माना जाता है। यही कारण है कि WWE को ब्रॉक लैसनर vs कोडी रोड्स के तीसरे मैच को SummerSlam 2023 में कराना चाहिए।

