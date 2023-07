3 कारण क्यों John Cena को WWE SummerSlam 2023 में Grayson Waller के खिलाफ मैच लड़ना चाहिए

Money in the Bank 2023: WWE मनी इन द बैंक (Money in the Bank 2023) में जॉन सीना (John Cena) ने चौंकाने वाली वापसी की। किसी ने उनके रिटर्न के कयास नहीं लगाए थे। सीना ने फैंस की जमकर तारीफ की और फिर ग्रेसन वॉलर (Grayson Waller) ने आकर उन्हें कंफ्रंट किया।

जॉन सीना और ग्रेसन वॉलर के बीच बहस देखने को मिली। अंत में वॉलर ने सीना पर हमला किया और बाद में सीना ने हील स्टार की हालत खराब करके बदला लिया। WWE का अगला इवेंट SummerSlam है और WWE ने उनके बीच मैच के संकेत दे दिए हैं। इसलिए इस आर्टिकल में हम 3 कारणों के बारे में बात करेंगे, क्यों जॉन सीना और ग्रेसन वॉलर के बीच SummerSlam 2023 में मैच होना चाहिए।

3- WWE SummerSlam 2023 को खास बनाने के लिए John Cena को लड़ना चाहिए

जॉन सीना अब WWE में कम नज़र आते हैं। हालांकि, वो जब भी इन-रिंग एक्शन में दिखाई देते हैं, तो फैंस की खुशी देखने लायक रहती है। सीना ने Money in the Bank 2023 में वापसी करके फैंस को खुश कर दिया और अब उनका यह रिटर्न जरूर ही फैंस द्वारा सालों तक याद रखा जाएगा।

WWE चाहेगा कि Money in the Bank 2023 की तरह SummerSlam प्रीमियम लाइव इवेंट को भी खास बनाया जाए। ऐसे में जॉन सीना को शो में लड़ने के लिए बुक किया जाना चाहिए। उनकी वॉलर के साथ दुश्मनी शुरू हो गई है और ऐसे में SummerSlam 2023 उन्हें आमने-सामने लाने के लिए सबसे अच्छा विकल्प रहेगा।

2- ऑस्टिन थ्योरी की तरह ग्रेसन वॉलर को भी जॉन सीना से लड़ने पर फायदा होगा

जॉन सीना अब पार्ट-टाइमर बन गए हैं। ऐसे में वो आकर अमूमन नए सुपरस्टार्स को फैंस के बीच बेहतर दिखाने में मदद करते हैं। ऑस्टिन थ्योरी के खिलाफ WrestleMania 39 में जॉन सीना नज़र आए थे। इस मैच द्वारा ऑस्टिन थ्योरी को काफी ज्यादा फायदा हुआ था और उन्हें दिग्गज पर जीत भी मिली।

ग्रेसन वॉलर को भी WWE का फ्यूचर माना जा रहा है और वो अभी अपने मेन रोस्टर करियर के शुरुआत समय पर हैं। ऐसे में अगर उन्हें अभी जॉन सीना के खिलाफ SummerSlam जैसे बड़े शो में लड़ने का मौका मिलता है, तो यह अच्छी चीज़ होगी। इससे ग्रेसन का कद बढ़ेगा और आगे जाकर उन्हें फायदा मिलेगा।

1- जॉन सीना को साल के 4 सबसे बड़े इवेंट्स में जरूर लड़ना चाहिए

जॉन सीना को पूरी दुनिया में देखा और पसंद किया जाता है। वो कई बार प्रशंसकों की तारीफ कर चुके हैं। साथ ही उन्होंने बताया है कि वो फैंस की काफी परवाह करते हैं। हालांकि, बीजी शेड्यूल होने के कारण वो इन-रिंग एक्शन में नज़र नहीं आते हैं। हालांकि, सीना साल में 4-5 मैच लड़ने जरूर आ सकते हैं।

ऐसा करने पर फैंस को उनकी कमी नहीं खलेगी। साथ ही वो फिल्मों के लिए समय निकाल पाएंगे और कोई इस चीज़ से निराश भी नहीं होगा। सीना ने WrestleMania में मैच लड़ा है और अब कंपनी का दूसरा सबसे बड़ा इवेंट SummerSlam रहने वाला है। ऐसे में जॉन सीना को इस शो में लड़ना चाहिए। ग्रेसन वॉलर उनके लिए बेहतरीन चैलेंजर रहेंगे।

