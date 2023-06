3 कारण क्यों Roman Reigns और Solo Sikoa vs The Usos मैच WWE Money in the Bank 2023 के लिए बुक करना अच्छा फैसला है

Roman Reigns: WWE मनी इन द बैंक (Money in the Bank 2023) प्रीमियम लाइव इवेंट के लिए रोमन रेंस (Roman Reigns) के धमाकेदार मैच का ऐलान देखने को मिल गया है। दरअसल, वो सोलो सिकोआ (Solo Sikoa) के साथ टीम बनाकर द उसोज़ (The Usos) के खिलाफ नज़र आएंगे।

इस मैच को ब्लडलाइन सिविल वॉर का नाम दिया गया है। कुछ कारणों से लगता है कि इस मैच को बुक करना एक अच्छा निर्णय है। इसलिए इस आर्टिकल में हम 3 कारणों के बारे में बात करेंगे क्यों रोमन रेंस और सोलो सिकोआ vs द उसोज़ मैच Money in the Bank के लिए बुक करना जबरदस्त फैसला है।

3- Money in the Bank 2023 में Roman Reigns और अन्य स्टार्स को UK के फैंस से बेहतरीन रिएक्शन मिलेगा

Money in the Bank 2023 इवेंट का आयोजन UK के लंदन में होगा। O2 एरीना में होने वाले इस इवेंट में ढेरों फैंस मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि यूनाइटेड किंगडम के फैंस अपने जबरदस्त और लाउड क्राउड रिएक्शन के लिए जाने जाते हैं। Clash at the Castle में यह चीज़ फैंस ने साबित कर दी थी।

ऐसे में यूनाइटेड किंगडम के फैंस भी उसोज़ vs रोमन रेंस और सोलो सिकोआ मैच के लिए उत्साहित रहेंगे। फैंस की ओर से इस मैच में जरूर तगड़ा रिएक्शन मिलेगा। इससे मैच ज्यादा खास बन जाएगा। इसी कारण UK के फैंस के सामने यह मैच बुक करना अच्छी चीज़ है।

2- अभी स्टोरीलाइन सबसे ज्यादा चर्चा का विषय है

द ब्लडलाइन की स्टोरीलाइन इस समय सिर्फ WWE ही नहीं बल्कि प्रोफेशनल रेसलिंग जगत की सबसे ज्यादा चर्चित स्टोरीलाइन है। हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है। आखिर द उसोज़ ने साथ मिलकर रोमन रेंस के खिलाफ जाने का निर्णय लिया है। इसी कारण फैंस के बीच हाइप और ज्यादा बढ़ गई है।

WWE को पता है कि अभी स्टोरीलाइन को लेकर जबरदस्त हाइप बनी है। ऐसे में उसोज़ का रोमन रेंस और सोलो सिकोआ के खिलाफ मैच को आगे बढ़ाना खराब निर्णय होगा। इसी वजह से उन्होंने हाइप का ध्यान रखते हुए सभी फैंस का ध्यान खींचने के लिए ब्लडलाइन सिविल वॉर मैच बुक किया है।

1- SummerSlam से पहले उसोज़ के साथ दुश्मनी को खत्म करने के लिए

WrestleMania 39 में रोमन रेंस ने कोडी रोड्स को हराकर अपनी अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप रिटेन की थी। इसके बाद से रोमन रेंस ने लाइव टीवी पर अपने टाइटल को दांव पर नहीं लगाया है। उन्होंने Night of Champions 2023 में टैग टीम चैंपियनशिप के लिए मैच लड़ा था। अब Money in the Bank 2023 में भी वो टैग टीम मुकाबले का हिस्सा हैं। SummerSlam कंपनी का दूसरा सबसे बड़ा इवेंट है।

ऐसे में वो रोमन रेंस का सिंगल्स मैच इस शो में बुक करना चाहेंगे। यह ट्राइबल चीफ का WrestleMania 39 के बाद टीवी पर पहला चैंपियनशिप डिफेंस होगा। ऐसे में WWE का उसोज़ के खिलाफ रोमन रेंस का मैच बुक करना अच्छा निर्णय है। यहां उसोज़ के साथ ट्राइबल चीफ की दुश्मनी खत्म हो जाएगी और बाद में रोमन अपनी नई स्टोरीलाइन शुरू कर पाएंगे।

