3 कारणों से The Rock ने WWE में धमाकेदार वापसी कर सबको चौंकाया

The Rock: WWE SmackDown का हालिया एपिसोड कई कारणों से यादगार बना। इनमें से एक कारण द रॉक (The Rock) का चौंकाने वाला रिटर्न भी रहा। उन्होंने शो के शुरुआती सैगमेंट में वापसी की थी, जहां पैट मैकेफी (Pat McAfee) और ऑस्टिन थ्योरी (Austin Theory) पहले से रिंग में मौजूद थे और एक-दूसरे पर तंज कस रहे थे।

इस बीच द रॉक और थ्योरी के बीच ना केवल कड़वे शब्दों बल्कि मूव्स का भी आदान-प्रदान हुआ था। अंत में पूर्व वर्ल्ड चैंपियन ने थ्योरी को पीपल्स एल्बो लगाकर धराशाई किया था। इस आर्टिकल में आइए WWE में The Rock की वापसी के 3 बड़े कारणों के बारे में जानते हैं।

#)WWE SmackDown में The Rock की वापसी के बाद उनकी Roman Reigns के साथ फिउड शुरू की जा सकेगी?

WWE यूनिवर्स बहुत लंबे समय से The Rock vs रोमन रेंस मैच की मांग करता आया है। SmackDown से कुछ समय पहले The Pat McAfee Show पर नज़र आकर रॉक ने पुष्टि की थी कि उनका WrestleMania 39 में रोमन के साथ मैच होने वाला था, लेकिन वो प्लान सफल नहीं हो पाया।

इससे पता चलता है कि कंपनी जरूर रॉक vs रोमन रेंस मैच को करवाना चाहती है, लेकिन इसे बुक करने के लिए सही समय का इंतज़ार किया जा रहा है। ऐसी खबरें सामने आई हैं कि उनकी भिड़ंत Wrestlemania 40 में हो सकती है। ऐसी खबरों के बीच द पीपल्स चैंपियन का वापस आना कहीं ना कहीं उनके रोमन रेंस के साथ मैच की पुष्टि कर रहा है, मगर इस बारे में अभी कोई आधिकारिक खुलासा नहीं हुआ है।

#)SAG-AFTRA हड़ताल के कारण हुई द रॉक की वापसी?

ये बात किसी वायरस की तरह फैल चुकी है कि इस समय SAG-AFTRA हड़ताल अपने चरम पर है, जिससे हॉलीवुड इंडस्ट्री को काफी नुकसान झेलना पड़ रहा है। फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों को मिल रही कम तंख्वाह इस हड़ताल का मुख्य कारण है। कुछ समय पहले एक रिपोर्ट सामने आई थी, जिसमें कहा गया कि जॉन सीना, WWE में इस कारण नियमित रूप से नज़र आ रहे हैं कि SAG-AFTRA हड़ताल के कारण उन्हें मूवी प्रोजेक्ट्स से ब्रेक मिल गया है।

जॉन की तरह द रॉक भी बहुत बड़े हॉलीवुड सुपरस्टार हैं, इसलिए संभव है कि इस हड़ताल के कारण उन्हें भी अपने व्यस्त शेड्यूल से ब्रेक मिल गया होगा। मगर इस बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि क्या The Rock भी जॉन सीना की तरह WWE में कई अपीयरेंस देने वाले हैं या नहीं।

#)WWE और UFC के साथ आने के बाद पहला SmackDown शो?

आपको बता दें कि इस हफ्ते हुआ Raw, मैकमैहन फैमिली के अंडर WWE का आखिरी शो रहा था। अब WWE और UFC एकसाथ आ चुके हैं और इसे एक ही कंपनी के रूप में पहचाना जाएगा, जिसे TKO नाम दिया गया है। TKO के ऑफिशियल स्टार्ट के बाद SmackDown का हालिया एपिसोड कंपनी का पहला शो रहा।

जाहिर तौर पर नई मैनेजमेंट टीम ने अपनी निगरानी में पहले शो को ज्यादा यादगार बनाने की कोशिश की है। जॉन सीना का अपीयरेंस पहले से बुक था, वहीं The Rock की चौंकाने वाली वापसी ने जरूर ब्लू ब्रांड के शो की रेटिंग्स और व्यूअरशिप को नई ऊंचाइयों पर पहुंचने में मदद की होगी।