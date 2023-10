3 कारण क्यों The Undertaker को WWE में रिटायरमेंट से वापसी करके मैच लड़ना चाहिए 

The Undertaker: WWE ने इस हफ्ते NXT में द अंडरटेकर (The Undertaker) के नज़र आने के संकेत दिए थे और उन्होंने सचमुच शो में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। अंडरटेकर NXT के मेन इवेंट में हुए ब्रॉन ब्रेकर (Bron Breakker) vs कार्मेलो हेज़ (Carmelo Hayes) मैच के बाद रिंग में दिखाई दिए। उन्होंने रिंग में आने के बाद ब्रॉन को चोकस्लैम देते हुए बवाल मचा दिया।

डैडमैन को लंबे समय बाद एक्शन में देखना काफी बेहतरीन पल था। अगर वो रिटायरमेंट से वापसी करके एक आखिरी मैच लड़ते हैं तो यह WWE इतिहास के सबसे यादगार पलों में से एक बन जाएगा। इस आर्टिकल में हम ऐसे 3 कारणों का जिक्र करने वाले हैं कि क्यों द अंडरटेकर को WWE में रिटायरमेंट से वापसी करके मैच लड़ना चाहिए।

3- WWE दिग्गज The Undertaker अभी भी काफी बेहतरीन शेप में हैं

द अंडरटेकर को रेसलिंग से दूर हुए काफी लंबा समय बीत चुका है। इसके बावजूद भी फिनोम अपनी फिटनेस पर पहले जैसा ध्यान दे रहे हैं। यही कारण है कि अंडरटेकर अभी भी काफी बेहतरीन शेप में हैं और सही ट्रेनिंग के साथ वो मैच लड़ने के लिए पूरी तरह फिट हो सकते हैं।

इस वजह से WWE हॉल ऑफ फेमर को रिटायरमेंट से वापसी करके मैच जरूर लड़ना चाहिए। द अंडरटेकर ऐसा करने वाले पहले सुपरस्टार नहीं होंगे बल्कि उनसे पहले भी कई दिग्गज रिटायरमेंट से वापसी करके मैच लड़ चुके हैं। याद दिला दें, स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन WrestleMania 38 में रिटायरमेंट से वापसी करके केविन ओवेंस के खिलाफ मैच लड़ते हुए दिखाई दिए थे।

2- The Undertaker को Bron Breakker के साथ शुरू हुई दुश्मनी को मैच लड़कर खत्म करना चाहिए

WWE NXT में इस हफ्ते ब्रॉन ब्रेकर ने खुद को सबसे बड़ा Bada** बताया था। इसके बाद ही द अंडरटेकर ने आकर ब्रॉन पर अटैक करके उनके चोकस्लैम दे दिया था। देखा जाए तो इस चीज़ के जरिए फिनोम की ब्रेकर के साथ दुश्मनी की शुरुआत हो चुकी है। इन दोनों के बीच मैच कराके ही इस दुश्मनी को खत्म किया जा सकता है।

इस वजह से डैडमैन को रिटायरमेंट से वापसी करके पूर्व NXT चैंपियन के साथ मैच लड़ना चाहिए। ब्रॉन ब्रेकर को अगले बड़े मेन इवेंट स्टार के रूप में देखा जा रहा है और उन्हें द अंडरटेकर के खिलाफ मैच लड़ने से काफी फायदा हो सकता है। ब्रॉन टैलेंटेड सुपरस्टार हैं और उन्हें मौका मिलता है तो वो मुकाबले में टेकर को बेहतरीन दिखाकर उनके साथ एक अच्छा मैच दे सकते हैं।

1- WWE दिग्गज The Undertaker का आखिरी मैच फैंस के सामने होना चाहिए

Expand Tweet

द अंडरटेकर ने WWE में अपना आखिरी मैच WrestleMania 36 में एजे स्टाइल्स के खिलाफ लड़ा था। उस वक्त कोरोना महामारी की वजह से फैंस WWE के शोज को अटैंड नहीं कर सकते थे इसलिए कंपनी ने टेकर और स्टाइल्स के बीच बोनयार्ड नाम का सिनेमैटिक मैच कराया था। फिनोम इस मुकाबले में फिनॉमिनल वन को हराने में कामयाब रहे थे।

द अंडरटेकर लैजेंडरी सुपरस्टार हैं और उनका लाइव ऑडियंस के सामने मैच लड़कर अपने करियर का अंत करना बेहतर तरीका होगा। देखा जाए तो उनका आखिरी मैच WrestleMania जैसे बड़े स्टेज पर कराना ज्यादा सही रहेगा। फिलहाल यह कहना मुश्किल है कि फिनोम एक आखिरी मैच लड़ने के लिए तैयार होंगे या नहीं।