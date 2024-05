3 कारण क्यों WWE द्वारा Cody Rhodes और Logan Paul के बीच चैंपियन vs चैंपियन मैच बुक करना एकदम गलत फैसला है

King and Queen of the Ring: WWE Backlash France 2024 में कोडी रोड्स (Cody Rhodes) ने एजे स्टाइल्स (AJ Styles) को हराकर अपना टाइटल रिटेन किया। अब उनकी नज़रें King and Queen of the Ring 2024 प्रीमियम लाइव इवेंट पर होंगी। इस इवेंट के लिए उनके मैच का ऐलान भी कर दिया गया है।

King and Queen of the Ring में चैंपियन vs चैंपियन मैच में कोडी का सामना लोगन पॉल के साथ होगा। ब्लू ब्रांड में जब इस मैच का ऐलान किया गया तब कई लोग हैरान हो गए थे। कंपनी द्वारा कोडी और पॉल की बुकिंग किसी को समझ नहीं आई। WWE को इससे काफी नुकसान भी हो सकता है। इस आर्टिकल में हम उन तीन कारणों के बारे में बात करेंगे कि क्यों कंपनी द्वारा चैंपियन vs चैंपियन मैच बुक करना एकदम गलत फैसला है।

#3 WWE में डबल चैंपियन अधिक कंफ्यूजन का कारण बन सकता है

कोडी और लोगन के बीच मैच की शर्त अभी तक तय नहीं की गई है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि दोनों के बीच होने वाले मैच का विजेता डबल चैंपियन बन जाएगा और ये बहुत ही खराब मूव हो सकता है। डबल चैंपियन होने से डिवीजन में गड़बड़ी पैदा हो सकती है। आपको याद होगा साल 2022 में रोमन रेंस ने WWE और यूनिवर्सल चैंपियनशिप यूनिफाइड की थी। इसके बाद कई महीनों तक कंपनी के ऊपर सवाल भी खड़े हुए थे।

जो भी सुपरस्टार डबल चैंपियन बनेगा उसे काम भी ज्यादा करना पड़ेगा और ऐसा लंबे समय तक नहीं हो पाएगा। कंपनी ने साल 2015 और 2019 में सैथ रॉलिंस और बैकी लिंच के साथ कुछ ऐसा करने का प्रयास किया था लेकिन दोनों ने बहुत जल्द एक टाइटल गंवा दिया था। इस मूव के बाद दोनों टाइटल के साख में भी कमी आ सकती है। अगर दोनों चैंपियनशिप को यूनिफाइड कर दिया गया तो फिर मिड-कार्ड रेसलर को भी अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका नहीं मिल पाएगा।

#2 दोनों WWE सुपरस्टार्स में से कोई भी हार बर्दाश्त नहींं कर पाएगा

कोडी रोड्स और लोगन पॉल दोनों इस समय कंपनी में टॉप सुपरस्टार के रूप में काम कर रहे हैं। दोनों के पास खोने के लिए बहुत कुछ है और ये ही चीज चैंपियन vs चैंपियन मैच को दिलचस्प बनाती है। हालांकि, किसी ना किसी को जोखिम भी उठाना पड़ेगा। WrestleMania XL में कोडी रोड्स ने टाइटल जीता और तब से अभी तक वो इमोशन्स की गाड़ी पर सवार हैं। वो इतनी जल्दी चैंपियनशिप गंवा देंगे तो फिर क्या फायदा होगा। कंपनी को भी नुकसान होगा और उनका करियर भी खत्म हो सकता है।

लोगन पॉल का हारना उनके मोमेंटम को खराब कर देगा। उन्होंने अभी तक अच्छे मुकाबले लड़कर टाइटल को रिटेन किया है। रोड्स से हारकर लगभग वो टूट जाएंगे और एक चैंपियन के रूप में जो उन्होंने काम किया है उसे कोई याद नहीं रखेगा। अगर दोनों में से किसी को भी हार मिली तो फिर ये बर्दाश्त के बाहर होगा।

#1 कोडी रोड्स के ऊपर WWE यूएस चैंपियन लोगन पॉल भारी पड़ सकते हैं

WWE SmackDown में मैच के ऐलान के बाद दोनों सुपरस्टार्स के बीच काफी गहमागहमी देखने को मिली थी। पूरे सैगमेंट में पॉल ने रोड्स की बुराई की और अपने आपको बहुत ही शानदार बताया। लोगन ने द अमेरिकन नाईटमेयर को नीचा दिखाते हुए खुद को श्रेष्ठ कहा।

इन सभी चीजों को देखकर लग रहा है कि King and Queen of the Ring में भी लोगन पॉल सुर्खियां बटोर सकते हैं। पॉल की पहले से फैन फॉलोइंग तगड़ी है और वो इसका फायदा उठा सकते हैं। वो रिंग में भी अच्छा काम करते हैं। ये सब चीजें रोड्स को कमजोर कर सकती हैं। इसके बाद कोडी की क्षमता पर भी सवाल खड़े हो सकते हैं।