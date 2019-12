3 कारणों के चलते रोमन रेंस WrestleMania 36 के मेन इवेंट में लड़ सकते हैं Ujjaval Palanpure FOLLOW ANALYST टॉप 5 / टॉप 10 Published Dec 26, 2019

रोमन रेंस रोमन रेंस डब्लू डब्लू ई (WWE) के सबसे बड़े सुपरस्टार हैं। WWE ने उन्हें शुरुआत से ही पुश दिया है। उनके सिंगल्स करियर की सही शुरुआत 2015 से हुई थी और इसके बाद उनका पुश कभी रुका ही नहीं। वह रॉयल रंबल मैच जीत गए, इन सबके अलावा वह 4 बार रेसलमेनिया मेन इवेंट कर चुके हैं। WWE टाइटल के साथ ही द बिग डॉग को यूनिवर्सल चैंपियनशिप जीतने का मौका भी मिला है। फरवरी 2012 में वापसी करने के बाद उन्हें मेन इवेंट स्टोरीलाइन में नहीं डाला गया है। वह लगातार मिड-कार्ड स्टोरीलाइन में रहे हैं। जैसे-जैसे रेसलमेनिया 36 करीब आ रहा है, लग रहा है कि द बिग डॉग इस बार भी मेन इवेंट करने वाले हैं। इसलिए हम बात करने वाले हैं 3 कारण के बारे में जिसके चलते WWE रेसलमेनिया 36 के मेन इवेंट में रोमन रेंस को बुक कर सकता है। #3 फीन्ड को एक अच्छा प्रतिद्वंदी देने के लिए ब्रे वायट यह बात तो लगभग तय है कि द फीन्ड अपनी यूनिवर्सल चैंपियनशिप को रेसलमेनिया 36 तक लेकर जाने वाले हैं और उनका मैच ही मेन इवेंट करेगा। ऐसे में WWE को उन्हें बड़े पीपीवी में एक तगड़ा प्रतिद्वंदी देना होगा। द फीन्ड पहले ही द मिज़, डेनियल ब्रायन और ब्रॉन स्ट्रोमैन जैसे सुपरस्टार्स का सामना कर चुके हैं। अब WWE के पास बचे हुए विकल्पों में किंग कॉर्बिन, कोफी किंग्सटन और रोमन रेंस के रूप में टॉप स्टार्स मौजूद है। WWE कभी भी किंग कॉर्बिन को फीन्ड के सामने बुक नहीं करेगा। इसके अलावा कोफी किंग्सटन को पिछले साल ही अपना रेसलमेनिया मेन इवेंट मिला है। इस वजह से स्मैकडाउन ब्रांड पर सिर्फ एक ही टॉप नाम बचता है और वह है द बिग डॉग रोमन रेंस का। रोमन रेंस और ब्रे वायट की स्टार पावर काफी ज्यादा है। उनकी स्टोरीलाइन में हर एक फैन उत्साहित रहेगा। इस वजह से वह रेसलमेनिया मेन इवेंट कर सकते हैं। ये भी पढ़ें:- WWE के 25 सबसे पैसे वाले सुपरस्टार्स 1 / 2 NEXT Advertisement

