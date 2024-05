3 कारण क्यों WWE को अब अपने बड़े इवेंट्स में Roman Reigns की कमी खल रही है

Roman Reigns Missing Reasons: पिछले चार साल रोमन रेंस (Roman Reigns) WWE को अपने दम पर आगे ले गए। इन चार सालों में कंपनी ने अपने सभी बड़े इवेंट्स में सफलता हासिल की। इसका एक मुख्य कारण रोमन रेंस की लोकप्रियता थी। आप सभी को पता है कि रेंस की फैन फॉलोइंग पूरी दुनिया में जबरदस्त है।

रेंस को क्रेडिट देना भी जरूरी है क्योंकि 1316 दिन तक वो चैंपियन रहे। जितनी भी स्टोरीलाइन में वो रहे सभी सफल साबित हुईं। WrestleMania XL में रोमन रेंस की बादशाहत कोडी रोड्स ने खत्म की थी। इसके बाद से रेंस रिंग में नज़र नहीं आए।

WrestleMania XL के बाद से कंपनी के अभी तक दो बड़े इवेंट हो चुके हैं लेकिन ज्यादा सफलता नहीं मिली। कुछ फैंस का कहना है कि रोमन को अब वापसी कर लेनी चाहिए। खैर इस आर्टिकल में हम उन तीन कारणों के बारे में बात करेंगे कि क्यों WWE को अब अपने बड़े इवेंट्स में रोमन की कमी खल रही है।

#3 WWE फैंस की दिलचस्पी

इस महीने की शुरूआत में फ्रांस में Backlash France का आयोजन हुआ था। एक दिन पहले सऊदी अरब में WWE King and Queen of the Ring का समापन हुआ। दोनों इवेंट्स को ज्यादा सफलता नहीं मिली। फैंस ने इनका आनंद लिया लेकिन दिलचस्पी नहीं दिखाई।

इससे पहले फैंस को इंतजार रहता था कि मेन इवेंट में रोमन रेंस का मैच देखने को मिलेगा। अब ऐसा नहीं हो रहा है। पिछले दो इवेंट्स के मेन इवेंट में कोडी रोड्स के मैच हुए हैं। उन्होंने अभी तक अपने आपको चैंपियन के रूप में स्थापित नहीं किया है। फैंस की दिलचस्पी कम होने से नुकसान भी हो रहा है। कंपनी को अब इस बारे में सोचना चाहिए। इस वजह से भी रेंस की खास कमी कंपनी को खल रही होगी।

#2 WWE रोस्टर में स्टार पावर की कमी

WWE रोस्टर पर अगर नज़र डालेंगे तो कोई भी बड़ा सुपरस्टार मौजूद नहीं है। 15 से ज्यादा सुपरस्टार्स इंजरी की वजह से एक्शन से दूर चल रहे हैं। सीएम पंक और ड्रू मैकइंटायर काम कर रहे हैं लेकिन ये दोनों भी पूरी तरह फिट नहीं हैं।

रोमन रेंस एक ऐसे सुपरस्टार हैं जो अकेले ही कंपनी को बिजनेस के मामले में फायदा पहुंंचा सकते हैं। अगर किसी इवेंट में रेंस होंगे तो सभी को पता है कि वो कुछ ना कुछ जरूर धमाका करेंगे। इससे पहले उन्होंने हमेशा ऐसा कर के भी दिखाया है। रेंस इंजर्ड नहीं है और वो ब्रेक पर चल रहे हैं। अगर उनकी वापसी होती है तो फिर कंपनी को फायदा ही होगा। स्टार पावर की कमी की वजह से जरूर रेंस की कमी WWE को खल रही होगी।

#1 WWE में रोमन रेंस की गैरमौजूदगी में द ब्लडलाइन को नहीं मिल रही ज्यादा तवज्जो

रोमन रेंस जब थे तब द ब्लडलाइन के ऊपर सभी की नजरें टिकी रहती थीं। अब ब्लडलाइन को ज्यादा तवज्जो नहीं मिल रही है। इसका एक कारण ये भी है कि ब्लडलाइन में कोई भी बड़ा सुपरस्टार मौजूद नहीं है। टामा टोंगा और टोंगा लोआ ने हाल ही में इस ग्रुप को ज्वाइन किया था। सिकोआ की लोकप्रियता अभी उतनी ज्यादा नहीं है।

Backlash France में ब्लडलाइन का मैच हुआ था। हालांकि, स्टोरीलाइन के हिसाब से देखा जाए तो ज्यादा बिल्डअप नहीं हुआ था। WWE King and Queen of the Ring से इस ग्रुप का पत्ता ही साफ था। ब्लडलाइन को मौजूदा समय में सबसे मजबूत फैक्शन माना जाता है। सऊदी अरब में हुए इवेंट में इस ग्रुप को वरीयता नहीं दी गई। साफतौर पर कहा जा सकता है कि रेंस की कमी के कारण ही ऐसा हो रहा है। WWE को उनकी कमी जरूर खल रही होगी क्योंकि वो होते तो फिर ब्लडलाइन के लिए तगड़ा प्लान बनाया जाता।