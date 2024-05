WWE King and Queen of the Ring रिजल्ट्स: चीटिंग से मिला नया चैंपियन, फाइनल का हुआ विवादित अंत, दिग्गज का सपना टूटा

WWE King and Queen of the Ring Results: WWE ने सऊदी अरब के जेद्दा में किंग और क्वीन ऑफ द रिंग (King and Queen of the Ring 2024) प्रीमियम लाइव इवेंट का आयोजन किया, जिसके मेन शो में 5 मुकाबले देखने को मिले और मेन इवेंट में अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप मैच हुआ।

प्री-शो में बियांका ब्लेयर और जेड कार्गिल ने कैंडिस लेरे और इंडी हार्टवेल को हराते हुए विमेंस टैग टीम चैंपियनशिप को सफलतापूर्वक रिटेन किया। इसके अलावा मेन शो में काफी कुछ देखने को मिला। आइए बिना किसी देरी के नज़र डालते हैं King and Queen of the Ring में क्या-क्या हुआ:

#) बैकी लिंच vs लिव मॉर्गन (WWE विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच)

विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच के साथ King and Queen of the Ring इवेंट की शुरुआत देखने को मिली। बैकी लिंच और लिव मॉर्गन के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली, लेकिन मुकाबले के अंत में जब बैकी ने लिव को डिसआर्मर में जकड़ा हुआ था तभी डॉमिनिक मिस्टीरियो का रिंगसाइड के पास आने से द मैन का ध्यान भटक गया। इस बीच डॉमिनिक ने रिंग में चेयर को फेंका, जिसके ऊपर लिव ने रेफरी का ध्यान नहीं होने का फायदा उठाते हुए बैकी लिंच को डीडीटी दिया। इसके बाद अपना फिनिशर ओब्लिवियन लगाते हुए बैकी को पिन किया और यह मैच जीत लिया। मॉर्गन ने चीटिंग करते हुए विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप को जीत लिया।

विजेता: नई विमेंस वर्ल्ड चैंपियन - लिव मॉर्गन

#) सैमी ज़ेन vs ब्रॉन्सन रीड vs चैड गेबल (WWE आईसी चैंपियनशिप के लिए ट्रिपल थ्रेट मैच)

सैमी ज़ेन के सामने ब्रॉन्सन रीड और चैड गेबल के रूप में दो सुपरस्टार्स की चुनौती थी। इस मैच के दौरान तीनों सुपरस्टार्स ने जबरदस्त प्रदर्शन करके दिखाया और यह मैच जीतने के लिए उन्होंने हर संभव कोशिश भी की। अंत में रिंग के बाहर गेबल ने ओटिस को सैमी ज़ेन पर अटैक करने के लिए कहा। ओटिस पहले तैयार नहीं थे, लेकिन अंत में जब वो हमला करने गए तो सैमी वहां से हट गए और गलती से गेबल ही उनका शिकार बन गए। रिंग में सैमी ने रीड पर हैलुवा किक लगाई और उन्हें पिन करते हुए अपने टाइटल को सफलतापूर्वक रिटेन किया।

विजेता: सैमी ज़ेन ने आईसी टाइटल को रिटेन किया

#) नाया जैक्स vs लायरा वैल्किरिया ( क्वीन ऑफ द रिंग टूर्नामेंट फाइनल)

क्वीन ऑफ द रिंग टूर्नामेंट के फाइनल में नाया जैक्स और लायरा वैल्किरिया आमने-सामने आईं। इस मैच में ज्यादातर समय जैक्स का ही दबदबा देखने को मिला और लायरा ने काफी हद तक संघर्ष किया। वैल्किरिया ने वापसी का प्रयास किया और जैक्स को मुश्किल में डालने की कोशिश की। हालांकि, अंत में लायरा ने जैक्स को पावरबॉम्ब देने की कोशिश की, नाया ने इसे काउंटर किया और अनाइलेटर लगाते हुए लायरा को पिन कर दिया। इसी के साथ नाया क्वीन बन गईं और इसके बाद ट्रिपल एच ने उन्हें क्राउन दिया। जैक्स ने SummerSlam में चैंपियन बनने का दावा किया।

विजेता: नाया जैक्स ने जीता Queen of the Ring टूर्नामेंट

ट्रिपल एच ने फैंस को खुशखबरी दी और बताया कि ड्रू मैकइंटायर अब लड़ने के लिए क्लीयर हैं। इसके साथ ही Clash at the Castle के लिए ड्रू मैकइंटायर vs डेमियन प्रीस्ट वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप मैच ऑफिशियल हो गया।

#) रैंडी ऑर्टन vs गुंथर (किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट फाइनल)

WWE फैंस को किंग ऑफ द फाइनल में रैंडी ऑर्टन और गुंथर के बीच ड्रीम मुकाबला देखने को मिला। दोनों सुपरस्टार्स से जिस प्रकार के मैच की उम्मीद थी वैसा ही मुकाबला दोनों तगड़े स्टार्स के बीच देखने को मिला। गुंथर ने रैंडी को डॉमिनेट किया, तो वाइपर ने भी अपने अनुभव का अच्छा से फायदा उठाया। अंत में रैंडी ने रिंग जनरल पर RKO लगाया, लेकिन गुंथर ने इसे काउंटर किया और फिर रैंडी को रोलअप करते हुए इस मुकाबले को जीत लिया। हालांकि, बाद में रिप्ले में दिखाई दिया कि रैंडी के कंधे ऊपर थे और साफ दिख रहा था कि रेफरी से गलती हुई। King of the Ring टूर्नामेंट का अंत विवादित तरीके से होगा इसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। दिग्गज रैंडी का जरूर चैंपियन बनने का सपना टूट गया।

विजेता: गुंथर बने किंग ऑफ द रिंग

#) कोडी रोड्स vs लोगन पॉल (अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप मैच)

मेन इवेंट में अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप के लिए कोडी रोड्स और लोगन पॉल के बीच मुकाबला देखने को मिला। यह एक जबरदस्त मैच था, जिसमें पॉल ने कोडी रोड्स को काफी पुश किया और यहां तक कि उन्होंने ब्रास नकल्स का इस्तेमाल भी किया। हालांकि, कोडी ने भी शानदार तरीके से पॉल के मूव्स का जवाब दिया। अंत में जब रेफरी डाउन थे, तभी पॉल ने कोडी पर लो-ब्लो लगाया और फिर वो ब्रास नकल्स से रोड्स पर अटैक करने वाले थे, लेकिन स्पेशल रिंग अनाउंसर ने यूएस चैंपियन को रोका। इसके बाद कोडी ने लोगन पर तीन बार क्रॉस रोड्स लगाया और उन्हें पिन करते हुए इस मैच को जीत लिया।

विजेता: कोडी रोड्स ने अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप को रिटेन किय