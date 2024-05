WWE में 595 दिनों बाद फेमस Superstar पहली बार बना चैंपियन, चीटिंग करते हुए The Man का तोड़ा दिल

Liv Morgan Wins Championship defeating Becky Lynch: WWE किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग (King and Queen of the Ring) की शुरुआत में ही बहुत बड़ा टाइटल चेंज देखने को मिल गया। बैकी लिंच और लिव मॉर्गन (Liv Morgan) के बीच विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए मैच हुआ। इस मुकाबले में डॉमिनिक मिस्टीरियो के दखल के चलते बैकी लिंच के 32 दिनों के टाइटल रन का अंत हो गया।

बैकी लिंच और लिव मॉर्गन के विमेंस वर्ल्ड टाइटल मैच की शुरुआत धीमे अंदाज में हुई। धीरे-धीरे उन्होंने बेहतरीन तरीके से मोमेंटम हासिल किया। लिव मॉर्गन ने अपना जबरदस्त रूप दिखाते हुए काफी समय तक डॉमिनेट किया। इसी बीच बैकी लिंच का प्रदर्शन भी शानदार रहा। एक मौके पर दोनों एक-दूसरे को लगातार रोलअप द्वारा पिन करने की कोशिश करती हुई नज़र आईं।

Expand Tweet

बैकी लिंच ने मैच के अंतिम मोमेंट्स में लिव मॉर्गन को डिसआर्मर में फंसाया। इसी बीच अचानक डॉमिनिक मिस्टीरियो रिंगसाइड पर आ गए और उन्हें देखकर बैकी लिंच का ध्यान भटक गया। लिव ने द मैन पर कोडब्रेकर लगाया। उन्होंने पिन करने की कोशिश की लेकिन बैकी ने किकआउट किया।

बैकी लिंच ने लिव मॉर्गन को टॉप रोप से सुपरप्लेक्स दिया। डॉमिनिक ने अचानक स्टील चेयर को रिंग में फेंका और बैकी को इसे उपयोग करने के लिए कहा। असल में लिव ने रिया रिप्ली को चोटिल किया था। इसी वजह से डॉमिनिक ने शायद दखल दिया। इसी बीच रेफरी की बहस डॉमिनिक से हुई।

लिव मॉर्गन ने फायदा उठाया और बैकी लिंच को चेयर पर डीडीटी दिया। उन्होंने चेयर को रिंग के बाहर कर दिया और फिर द मैन पर ओब्लिवियन लगाकर पिन करते हुए चीटिंग जीत दर्ज की। इसी के साथ वो नई विमेंस वर्ल्ड चैंपियन बन गईं। डॉमिनिक काफी निराश नज़र आए और लिव ने शानदार अंदाज में अपनी जीत को सेलिब्रेट किया। बैकी लिंच का दिल टूटा और वो काफी निराश नज़र आईं।

Expand Tweet

WWE सुपरस्टार लिव मॉर्गन ने आखिरी बार चैंपियनशिप कब जीती थी?

नई विमेंस वर्ल्ड चैंपियन लिव मॉर्गन ने काफी समय पहले आखिरी बार टाइटल पर कब्जा किया था। उन्होंने 2022 का विमेंस Money in the Bank लैडर मैच जीता था। इसी शो में उन्होंने रोंडा राउजी पर कॉन्ट्रैक्ट कैश-इन किया और SmackDown विमेंस चैंपियन बन गईं। King and Queen of the Ring द्वारा उन्हें 595 दिन बाद चैंपियन बनने का मौका मिला।