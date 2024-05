WWE King and Queen of Ring में अपने साथी के कारण पूर्व चैंपियन की हुई हार, चैंपियनशिप मैच का हुआ चौंकाने वाला अंत

Sami Zayn retains WWE Intercontinental Championship: WWE किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग (King and Queen of the Ring) में इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए शानदार मैच देखने को मिला। सैमी ज़ेन (Sami Zayn) की इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप चैड गेबल और ब्रॉन्सन रीड के खिलाफ दांव पर थी। मैच के अंत में एक चौंकाने वाली चीज़ देखने को मिली और इसी के चलते सैमी ने टाइटल रिटेन किया।

सैमी ज़ेन को शानदार रिएक्शन मिला। उनकी एंट्रेंस के बाद आखिर ट्रिपल थ्रेट इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप मैच शुरू हुआ। तीनों ने एक-दूसरे को कड़ी टक्कर दी और कुछ शानदार मूव्स का यहां उपयोग किया गया। एक मौके पर सैमी और गेबल ने साथ मिलकर ब्रॉन्सन रीड को सबमिशन में फंसा लिया था।

बाद में चैड गेबल ने एक साथ सैमी ज़ेन और ब्रॉन्सन रीड को जर्मन सुपलेक्स दिया। रिंगसाइड पर ओटिस ने ब्रॉन्सन रीड पर शोल्डर टैकल मूव लगाया। वो सैमी ज़ेन पर हमला नहीं कर रहे थे और इसी वजह से चैड गेबल लगातार उनकी बेइज्जती करते हुए नज़र आए। उन्होंने ओटिस पर थप्पड़ भी जड़ दिया।

ओटिस आखिर मूव लगाने गए लेकिन सैमी ज़ेन हट गए। इसी के चलते चैड गेबल पर क्लोथ्सलाइन मूव लग गया। फैंस यह देखकर चौंक गए। इसके बाद सैमी ने रिंग में एंट्री की। उन्होंने टर्नबकल पर मौजूद ब्रॉन्सन रीड पर हैलुवा किक लगाई और पिन किया। इसी के साथ सैमी ज़ेन ने जीत दर्ज की और अपनी चैंपियनशिप को सफलतापूर्वक रिटेन रखा। देखा जाए तो पूर्व टैग टीम चैंपियन चैड गेबल की अपने साथी ओटिस के कारण हार हुई।

WWE सुपरस्टार सैमी ज़ेन ने कब जीती थी चैंपियनशिप?

सैमी ज़ेन ने WWE WrestleMania XL में फैंस को चौंका दिया था। उनका सामना गुंथर से इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए हुआ था। इस मुकाबले में सैमी ने अच्छा प्रदर्शन किया और अंत में उन्होंने रिंग जनरल को हराकर आईसी टाइटल पर कब्जा कर लिया। इसी के साथ वो गुंथर के 666 दिनों के ऐतिहासिक टाइटल रन का अंत करने में सफल हो गए थे।

सैमी ज़ेन ने इस शो में इतिहास रचा था। इसके बाद से ज़ेन ने Raw ब्रांड में रहते हुए काफी प्रभावित किया है। अब 48 दिनों बाद King and Queen of the Ring में टाइटल रिटेन रखते हुए सैमी ने प्रभावित किया। देखना होगा कि ओटिस और चैड गेबल का स्टोरीलाइन एंगल किस तरह से आगे बढ़ता है।

