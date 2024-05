WWE Raw में हुई 3 चौंकाने वाली चीज़ें जिनकी उम्मीद फैंस ने बिल्कुल नहीं की थी

WWE Raw Shocking Things: WWE रॉ (Raw) का हालिया एपिसोड काफी रोचक रहा। किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग (King and Queen of the Ring) प्रीमियम लाइव इवेंट से पहले यह रेड ब्रांड का आखिरी शो था। WWE ने Raw द्वारा सऊदी अरब में होने वाले इवेंट को बिल्ड करने और हाइप बनाने की कोशिश की।

इसी बीच Raw के एपिसोड में कई चीज़ों ने फैंस का खूब मनोरंजन किया और इसी वजह से सभी की खुशी का ठिकाना नहीं था। कुछ जगहों पर WWE ने इस शो के दौरान फैंस को हैरान कर दिया। इस आर्टिकल में हम WWE Raw में हुई 3 चौंकाने वाली चीज़ों के बारे में बात करेंगे, जिनके होने की उम्मीद फैंस को नहीं थी।

3- लायरा वैल्किरिया का WWE Raw में इयो स्काई को हरा देना

WWE Raw के एपिसोड में Queen of the Ring टूर्नामेंट का सेमीफाइनल मैच देखने को मिला। इस मुकाबले में लायरा वैल्किरिया और इयो स्काई आमने-सामने आई थी। दोनों ही रेसलर्स के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली। इयो स्काई, लायरा के मुकाबले काफी अनुभवी हैं और उन्हें मेन रोस्टर पर ज्यादा सफलता भी मिली हुई है। ऐसे में फैंस को उनकी जीत की उम्मीद थी।

मुकाबले के अंतिम मोमेंट्स ने फैंस को सरप्राइज कर दिया। लायरा वैल्किरिया ने इयो को कड़ी टक्कर दी और पैरों को पकड़ते हुए पिन किया। इसी के साथ लायरा ने जीत हासिल करते हुए फाइनल में जगह पक्की की। लायरा का जीतना शॉकिंग था लेकिन स्काई को हराकर उन्हें खुद को साबित जरूर कर दिया है।

2- चैड गेबल का WWE इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन सैमी ज़ेन को पिन करके हराना

WWE ने Raw के एपिसोड के लिए पहले ही चैड गेबल और सैमी ज़ेन के बीच मैच बुक कर दिया था। आखिर दोनों रेड ब्रांड के शो में कंफ्रंटेशन के बाद आमने-सामने आए। इस मुकाबले में दोनों ही रेसलर्स ने अच्छा प्रदर्शन किया। चैड ने एक टॉप हील की तरह चीटिंग करने की कोशिश की। अकीरा टोज़ावा और मैक्सिन डुप्री ने मौका होने के बावजूद गेबल की मदद नहीं की। इसी वजह से दोनों को चैड ने बैकस्टेज भेज दिया। बाद में ओटिस ने भी चीटिंग नहीं की और इसी के चलते चैड गेबल काफी ज्यादा निराश हो गए।

उन्होंने ओटिस पर थप्पड़ जड़ दिया। इसके बाद कुछ ऐसा देखने को मिला, जिसकी उम्मीद फैंस को नहीं थी। ओटिस ने अंतिम मोमेंट्स में सैमी पर हमला करते हुए अल्फा अकादमी के लीडर की मदद की। इसी वजह से गेबल को फायदा हुआ और उन्होंने पिन करके जीत दर्ज की। इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन सैमी ज़ेन का King and Queen of the Ring जैसे बड़े इवेंट से पहले पिनफॉल द्वारा हारना चौंकाने वाली चीज़ रही।

1- WWE Raw में सोन्या डेविल की वापसी हुई

WWE Raw के एपिसोड में फैंस को एक चौंकाने वाली वापसी देखने को मिली। सोन्या डेविल 9 महीनों के बाद आखिर दोबारा WWE टीवी पर वापसी करते हुई नज़र आईं। उनके अचानक शो का हिस्सा बनने की उम्मीद फैंस को नहीं थी। वो बैकस्टेज सैगमेंट का हिस्सा बनीं। दरअसल, शेना बैज़लर और ज़ोई स्टार्क बैकस्टेज अपने मैच के लिए तैयार हो रही थीं।

अचानक सोन्या डेविल आईं और उन्होंने दोनों स्टार्स से बात करने की कोशिश की। बैज़लर को इस चीज़ में बिल्कुल रुचि नज़र नहीं आ रही थी। उन्होंने बात करने से इंकार कर दिया। इसी बीच ज़ोई स्टार्क, पूर्व विमेंस टैग टीम चैंपियन से बात करना चाहती थीं लेकिन बैज़लर अपनी पार्टनर को ले गईं। सोन्या डेविल को इन दोनों स्टार्स से क्या बात करनी थी, इसका खुलासा तो देखने को नहीं मिला। देखकर लग रहा है कि डेविल Raw ब्रांड में ही नज़र आएंगी और आने वाले समय में उनसे जुड़े प्लान भी पता चल सकते हैं।