3 सुपरस्टार्स जो केविन ओवेंस की जगह कोडी रोड्स को Bash in Berlin में अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप के लिए चैलेंज कर सकते थे

Superstars Could Have Challenged Cody Rhodes Instead of Kevin Owens: WWE Bash in Berlin के लिए कोडी रोड्स (Cody Rhodes) के बड़े मैच का ऐलान हो गया है। वो अपनी अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप को केविन ओवेंस (Kevin Owens) के खिलाफ दांव पर लगाने वाले हैं। रोड्स और ओवेंस के बीच मैच जरूर अच्छा होगा लेकिन दोनों ही अभी बेबीफेस के तौर पर काम कर रहे हैं।

इसी वजह से लगता है कि रोड्स की अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप के लिए चैलेंजर के रूप में कुछ अन्य बेहतर विकल्प मौजूद थे। इस आर्टिकल में हम 3 स्टार्स के बारे में बात करेंगे, जो केविन ओवेंस की जगह कोडी रोड्स को अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप के लिए चैलेंज कर सकते थे।

3- सोलो सिकोआ को अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप के लिए रीमैच देना बेहतर विकल्प रहता

SummerSlam 2024 में सोलो सिकोआ की रोमन रेंस के दखल के चलते हार हुई थी। इसी वजह से वो एक रीमैच के हकदार थे और उन्होंने SmackDown में आकर उस मैच की मांग भी की। हालांकि, कोडी रोड्स ने इसके लिए साफ मना कर दिया, जो एक बड़ी गलती है। SmackDown में इस समय सोलो सिकोआ सबसे बड़े हील हैं। कोडी के पास टॉप चैलेंजर की कमी है।

इसी वजह से सोलो सिकोआ के खिलाफ उनका एक और मैच हो सकता था। Bash in Berlin के आयोजन में काफी कम दिन बाकी हैं और नई स्टोरीलाइन को बिल्ड करने के बजाय पहले से चली आ रही कहानी को आगे बढ़ाना ज्यादा बेहतर फैसला रहता। इसी वजह से लगता है कि रोड्स को रीमैच के प्रस्ताव को नहीं ठुकराना चाहिए था।

2- ब्रॉन्सन रीड, रैंडी ऑर्टन की जगह WWE SmackDown में आकर टॉप चैंपियन को चैलेंज कर सकते थे

Raw के हालिया एपिसोड में फैंस को बहुत बड़ा सरप्राइज मिला। गुंथर को SmackDown स्टार रैंडी ऑर्टन ने आकर चैलेंज किया। दोनों के बीच Bash in Berlin के लिए मैच ऑफिशियल कर दिया गया। कई फैंस इस वजह से खुश नहीं थे कि ब्लू ब्रांड के स्टार को Raw के टॉप टाइटल के लिए मैच मिल रहा है, जबकि इस शो में भी कई अच्छे स्टार्स मौजूद हैं।

रैंडी ऑर्टन को Raw की चैंपियनशिप के लिए बुक किया गया था, तो फिर SmackDown की टॉप चैंपियनशिप के लिए किसी रेड ब्रांड के स्टार का आना ज्यादा सेंस बनाता। Raw के आखिरी एपिसोड का मुख्य आकर्षण ब्रॉन्सन रीड रहे थे, जिन्होंने अपने खतरनाक अंदाज से सैथ रॉलिंस को अस्पताल भेज दिया था। Raw में प्रभाव छोड़ने के बाद WWE के पास उन्हें SmackDown में लाकर कोडी रोड्स को अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए चैलेंज देने का मौका था।

1- निक एल्डिस ने रोमन रेंस के रूप में अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियन कोडी रोड्स के लिए तगड़ा चैलेंजर सोचा था

WWE SmackDown के एपिसोड में निक एल्डिस ने बड़ा खुलासा किया। जब केविन ओवेंस, कोडी रोड्स के खिलाफ मैच लड़ने के लिए नहीं माने, तो फिर वो निक एल्डिस के पास गए। इसी बीच केविन ओवेंस ने क्लियर किया कि वो अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप मैच लड़ने के हकदार नहीं हैं। इसी के बाद निक एल्डिस ने बताया कि वो रोमन रेंस को टाइटल के लिए मैच देने के बारे में सोच रहे थे।

इससे क्लियर होता है कि जनरल मैनेजर के दिमाग में एक मेगा कॉन्टेस्ट चल रहा था। केविन को यह चीज़ पसंद नहीं आई और उन्होंने कहा कि रोमन को टाइटल मैच नहीं मिलना चाहिए। इसी वजह से एल्डिस ने फिर उन्हें ही Bash in Berlin में मैच के लिए बुक कर दिया। हालांकि, इस बात से सभी फैंस सहमत होंगे कि केविन ओवेंस vs कोडी रोड्स मैच के मुकाबले रोमन रेंस vs कोडी रोड्स मैच ज्यादा बड़ा है। इससे कंपनी को ज्यादा फायदा होता।

