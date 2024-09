3 सुपरस्टार्स जो सही बुकिंग नहीं मिलने पर WWE को छोड़कर फैंस को बड़ा झटका दे सकते हैं

Superstars Who Can Leave If Not Get Right Booking: WWE में हमेशा कुछ ना कुछ अटपटी चीजें होती रहती हैं जो फैंस के उत्साह का कारण बन जाती है। हर कोई नए ड्रामे का इंतजार करता है। कुछ सुपरस्टार्स स्टोरीलाइन के तहत WWE से जाने का फैसला करते हैं और कुछ सच में बड़ा फैसला लेकर बाहर हो जाते हैं। पहले कई बार ये चीजें देखने को मिल चुकी हैं। मौजूदा समय में भी कई रेसलर्स के साथ इस तरह की कहानी चल रही है। खैर इस आर्टिकल में हम उन तीन स्टार्स की बात करेंगे जो स्टोरी के हिस्से के रूप में बहुत जल्द WWE छोड़ने का ऐलान कर सकते हैं।

#3 WWE सुपरस्टार केविन ओवेंस ले सकते हैं बड़ा फैसला

केविन ओवेंस के साथ कुछ दिनों में एक दिलचस्प कहानी हो सकती है। वो कोडी रोड्स के खिलाफ एक और टाइटल मैच की मांग कर सकते हैं। उन्हें इस चीज के लिए मना किया जा सकता है और फिर वो WWE छोड़ने का ऐलान कर सकते हैं। उनका कॉन्ट्रैक्ट भी बहुत जल्द खत्म होने वाला है। वो ये भी कह सकते हैं कि दोबारा नया कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के साथ साइन नहीं करेंगे।

कुछ समय का ब्रेक लेने के बाद केविन ओवेंस वापसी कर नए अंदाज में कोडी रोड्स के खिलाफ जा सकते हैं। उनकी इस सरप्राइज वापसी से फैंस उनके लिए बहुत उत्साहित हो जाएंगे। यहां से केविन और कोडी के बीच एक खतरनाक राइवलरी देखने को मिल सकती है।

#2 WWE Raw में द मिज़ का नहीं हो पाया मुकाबला

द मिज़ काफी लंबे समय से WWE में काम कर रहे हैं। कई जगह पर उन्हें अपमानित और निराशा भी हाथ लगी है। Raw के लेटेस्ट एपिसोड में वो ब्रॉन्सन रीड के खिलाफ रिंग में अपनी कला दिखाने वाले थे लेकिन ब्रॉन स्ट्रोमैन ने सब गड़बड़ कर दिया। उन्होंने रीड के ऊपर खतरनाक अटैक कर दिया।

मिज़ को इस चीज से गुस्सा भी आया और उन्होंने स्ट्रोमैन से बहस की। अवसरों की कमी से निराश होते हुए द मिज़ WWE से जाने का ऐलान कर सकते हैं। मिज़ कह सकते हैं कि जब तक उन्हें सम्मान नहीं मिल पाता है वो वापसी नहीं करेंगे। इससे फैंस के बीच और उत्साह बढ़ जाएगा। कुछ समय बाद वो शानदार एंट्री कर किसी टॉप स्टार को तगड़ी टक्कर दे सकते हैं।

#1 WWE सुपरस्टार ज़ेवियर वुड्स हासिल कर सकते हैं खास मोमेंटम

न्यू डे में मौजूदा समय में उनकी क्षमताओं के अनुसार काम नहीं हो रहा है। ज़ेवियर वुड्स और कोफी किंग्सटन के बीच चीजें सही नहीं चल रही हैं। इससे हताश और निराश होकर वुड्स बड़ा कदम उठा सकते हैं। वो WWE छोड़ने का ऐलान कर सभी को चौंका सकते हैं।

कुछ हफ्तों के बाद वुड्स चौंकाने वाली वापसी कर सकते हैं लेकिन इस बार हील के रूप में। कोफी किंग्सटन के ऊपर वो अटैक कर सकते हैं और उनके साथ रिश्ता खत्म कर सकते हैं। ये नई चीज उनके करियर को बहुत ऊपर उठा सकती है।

