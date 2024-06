3 जबरदस्त चीजें जो WWE में Roman Reigns की वापसी से पहले The Bloodline फैक्शन में देखने को मिल सकती हैं

Things Happen The Bloodline Before Roman Reigns Return: WWE WrestleMania XL में कोडी रोड्स के खिलाफ हार के बाद से रोमन रेंस (Roman Reigns) रिंग में नज़र नहीं आए हैं। उनकी गैरमौजूदगी में द ब्लडलाइन में काफी बदलाव देखने को मिले हैं। सोलो सिकोआ अब ग्रुप को लीड कर रहे हैं। उन्होंने ग्रुप में टामा टोंगा और टोंगा लोआ को शामिल कर लिया है। ब्लू ब्रांड में इनका हर हफ्ते बवाल देखने को मिलता है।

सोलो सिकोआ ने मेनिया के बाद जिमी उसो को भी द ब्लडलाइन से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। WWE ने कई बार संकेत दिए हैं कि जो भी बदलाव ग्रुप में हो रहे हैं उनके पीछे पूरी तरह सिकोआ का ही हाथ है। हालांकि, अभी तक ये बात क्लियर नहींं हुई है। रेंस की वापसी से पहले इस ग्रुप में और भी बहुत कुछ देखने को मिल सकता है। इस आर्टिकल में हम उन तीन चीजों के बारे में बात करेंगे जो रोमन की वापसी से पहले द ब्लडलाइन में देखने को मिल सकती है।

#3 WWE दिग्गज पॉल हेमन को द ब्लडलाइन से बाहर किया जा सकता है

Expand Tweet

Trending

रोमन रेंस की गैरमौजूदगी में पॉल हेमन बहुत ही डरकर काम कर रहे हैं। सोलो सिकोआ द्वारा लिए गए निर्णयों से वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। ऐसा लग रहा है कि उन्होंने अपना पूरा अधिकार खो दिया है।

अब ब्लडलाइन को लेकर सभी फैसले सोलो सिकोआ ले रहे हैं। उनके हर फैसले पर पॉल सवाल उठा रहे हैं। हेमन इस समय सिकोआ को कंट्रोल में लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं लेकिन अभी तक उन्हें सफलता नहीं मिली है। सोलो के हर फैसले पर सवाल उठाने के चलते वो दिन दूर नहीं है कि उन्हें ग्रुप से बाहर कर दिया जाएगा। सिकोआ अपने साथियों के साथ मिलकर हेमन के ऊपर अटैक कर सकते हैं और इसके बाद रेंस की वापसी हो सकती है।

#2 WWE रिंग में जैकब फाटू का हो सकता है डेब्यू

King and Queen of the Ring में द ब्लडलाइन का कोई मैच नहीं हुआ था। इसलिए ग्रुप को Clash at the Castle और Money in the Bank 2024 के मैच कार्ड में जगह मिलने की संभावना है। केविन ओवेंस के साथ इस समय ब्लडलाइन की राइवलरी चल रही है। उम्मीद के मुताबिक वो भी मुकाबले में शामिल होंगे।

Clash at the Castle या Money in the Bank 2024 में द ब्लडलाइन का मुकाबला केविन ओवेंस और स्ट्रीट प्रॉफ़िट्स के साथ हो सकता है। जैकब फाटू ने अभी तक डेब्यू नहीं किया है। ब्लडलाइन को हमेशा बैकअप की जरूरत होती है। ऐसे में फाटू अपना डेब्यू कर ओवेंस और स्ट्रीट प्रॉफ़िट्स पर हमला कर सकते हैं।

#1 WWE Money in the Bank 2024 लैडर मैच में जे उसो के ऊपर हो सकता है अटैक

Expand Tweet

जे उसो पिछले साल द ब्लडलाइन से अलग हो गए थे। हालांकि, इसके बाद बाद भी इस ग्रुप के कारण उन्हें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। WrestleMania XL में जिमी उसो के खिलाफ जीत के बाद जे का लक्ष्य Money in the Bank 2024 लैडर मैच जीतना है।

जे उसो की सफलता सोलो सिकोआ नहीं देखना चाहते हैं। ऐसे में वो जुलाई में होने वाले Money in the Bank लैडर मैच के दौरान जे के ऊपर हमला कर सकते हैं। यहां से द उसोज़ का रीयूनियन भी हो सकता है। इसके बाद Survivor Series: WarGames 2024 में बड़ा मुकाबला फैंस को देखने को मिल सकता है।