3 चीजें जो WWE WrestleMania 37 में फैंस को चौंका सकती है 

WWE के साल के सबसे बड़े इवेंट रेसलमेनिया (WrestleMania) के शुरू होने में कुछ ही घंटे रह गए हैं और इस शो का इंतजार करना मुश्किल होता जा रहा है। अब जबकि, इस साल शोज ऑफ शोज के जरिए एक साल से ज्यादा समय बाद एरीना में लाइव ऑडियंस की वापसी होनेे जा रही है इसलिए इस शो के दौरान लाइव ऑडियंस सेे जबरदस्त रिएक्शन को मिलने वाला है। वहीं, WWE नेे भी फैंस को चौंकाने के लिए कई सरप्राइज तैयार कर रखे होंगे।

आपको बता दें, इस पीपीवी में कुछ 14 मैच होने वाले हैं जिनमें से रोमन रेंस vs ऐज vs डेनियल ब्रायन, रैंडी ऑर्टन vs द फीन्ड और बॉबी लैश्ले vs ड्रू मैकइंटायर कुछ प्रमुख मैच हैं जिनके लिए फैंस काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। इस आर्टिकल में हम WWE WrestleMania 37 में होने जा रहे 3 ऐसे चीजों का जिक्र करने वाले हैं जो कि फैंस को चौंका सकते हैं।

3- WrestleMania 37 में ओमोस का WWE सुपरस्टार एजे स्टाइल्स पर हमला करना

एजे स्टाइल्स और ओमोस

एजे स्टाइल्स & ओमोस WrestleMania 37 में न्यू डे के खिलाफ Raw टैग टीम चैंपियनशिप मैच का हिस्सा हैं। आपको बता दें, मेन रोस्टर में यह ओमोस का डेब्यू मैच होने जा रहा है और अटकलें लगाई जा रही है कि इस मैच को जीतकर स्टाइल्स & ओमोस नए Raw टैग टीम चैंपियंस बन सकते हैं।

हालांकि, ओमोस काफी लंबे वक्त से स्टाइल्स के साथ मे हैं और इस दौरान उन्हें स्टाइल्स के परछाई में रहकर काम करना पड़ा है। संभव है कि WrestleMania 37 में होने जा रहे इस मैच के दौरान स्टाइल्स और ओमोस के बीच गलतफहमी पैदा हो सकती है जिसके बाद ओमोस, स्टाइल्स पर हमला करते हुए उनसे अलग होकर सभी को चौंका सकते हैं।

