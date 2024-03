The Rock & Roman Reigns vs Cody Rhodes & Seth Rollins: WWE में इस समय द रॉक (The Rock) और रोमन रेंस (Roman Reigns) की कोडी रोड्स (Cody Rhodes) और सैथ रॉलिंस (Seth Rollins) के साथ दुश्मनी देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि द रॉक और रोमन रेंस ने मिलकर कोडी रोड्स और सैथ रॉलिंस को रेसलमेनिया (WrestleMania 40) की नाईट 1 में टैग टीम मैच के लिए चैलेंज कर दिया है। इसमें कुछ शर्तें जुड़ी हुई हैं।

रोमन रेंस और कोडी रोड्स के बीच नाईट 2 में अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए मैच देखने को मिलेगा। साफ तौर पर WWE इन मैचों के लिए स्टोरीलाइन को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करेगा। इस आर्टिकल में हम 3 तरीकों के बारे में बात करेंगे, जिनसे द रॉक और रोमन रेंस की कोडी रोड्स और सैथ रॉलिंस के खिलाफ स्टोरीलाइन को रोचक बनाया जा सकता है।

3- WWE WrestleMania 40 से पहले Cody Rhodes और Seth Rollins का Roman Reigns और The Rock पर पलड़ा भारी रहना

रोमन रेंस और द रॉक हील सुपरस्टार हैं और अमूमन बेबीफेस रेसलर्स को ओवर दिखाने के लिए उन्हें बिल्डअप के दौरान कमजोर दिखाया जाता है। इस चीज़ का फैंस को अनुमान है और अगर ऐसा कुछ होता है, तो शायद फैंस को उतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रहेगा। इसी के चलते WWE को WrestleMania से पहले कोडी रोड्स और सैथ रॉलिंस को ताकतवर दिखाना होगा।

रोमन रेंस और द रॉक के पास ब्लडलाइन का साथ है। इसके बावजूद अगर किसी तरह WrestleMania से ठीक पहले SmackDown में कोडी रोड्स और सैथ रॉलिंस मिलकर दोनों दिग्गजों की हालत खराब कर देते हैं, तो यह देखकर फैंस जरूर खुश होंगे। इससे फैंस का उत्साह WrestleMania की नाईट 1 और नाईट 2 में होने वाले मैच के लिए बढ़ जाएगा।

2- Cody Rhodes और Seth Rollins का WWE SmackDown में The Bloodline के अन्य सदस्यों को हराना

द रॉक और रोमन रेंस के अलावा सोलो सिकोआ और जिमी उसो भी ब्लडलाइन का हिस्सा हैं। रॉक और रोमन जरूर रोड्स और सैथ के लिए राह मुश्किल करना चाहेंगे। ऐसे में वो इन दोनों रेसलर्स को Raw सुपरस्टार्स से लड़ने के लिए आगे कर सकते हैं। SmackDown के आने वाले किसी शो में एक टैग टीम मैच हो सकता है।

WWE को कोडी रोड्स और सैथ रॉलिंस vs सोलो सिकोआ और जिमी उसो मैच बुक करना चाहिए। इससे WrestleMania 40 में होने वाले टैग टीम मैच को बिल्ड किया जा सकेगा। द रॉक और रोमन रेंस का इस मैच में दखल रोचक रह सकता है। यहां अमेरिकन नाईटमेयर और विजनरी को जीत हासिल करते हुए रॉक और रोमन को यह बताना चाहिए कि उन्हें कम समझना गलती होगी।

1- WWE दिग्गज The Rock और Roman Reigns के बीच लगातार अनबन दिखाना

WWE SmackDown के आखिरी एपिसोड में द रॉक और रोमन रेंस के बीच थोड़ी टेंशन नज़र आई। रोमन साफ तौर पर उतने खुश नहीं थे और इसके बाद उन्होंने रॉक को उन्हें एक्नॉलेज करने के लिए कहा। इसके बाद ग्रेट वन की प्रतिक्रिया देखने वाली थी। उन्होंने ट्राइबल चीफ को एक्नॉलेज कर लिया।

इन सभी चीज़ों के बावजूद एक चीज़ क्लियर हो गई कि रॉक और रोमन के बीच भी चीज़ों को WWE द्वारा धीरे-धीरे बिल्ड किया जा रहा है। ऐसे में WWE को अगर स्टोरीलाइन को रोचक बनाना है, तो फिर उन्हें लगातार दोनों भाइयों के बीच दरार दिखानी होगी।