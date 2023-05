3 बड़ी चीज़ें जो WWE को Night of Champions 2023 में जरूर करनी चाहिए 

Night of Champions: WWE का अगला इवेंट नाईट ऑफ चैंपियंस (Night of Champions) है। इस इवेंट का आयोजन 27 मई 2023 को सऊदी अरब में होने जा रहा है। WWE Night of Champions के लिए ब्रॉक लैसनर (Brock Lesnar) vs कोडी रोड्स (Cody Rhodes) मैच बुक कर चुकी है। इसके अलावा रोमन रेंस (Roman Reigns) भी इस इवेंट में मैच लड़ते हुए दिखाई दे सकते हैं।

यही नहीं, Night of Champions में पहला वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन भी मिलने वाला है। इस वजह से इस इवेंट के काफी शानदार होने की उम्मीद है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि WWE को इस इवेंट को बेहतर बनाने के लिए करनी चाहिए। इस आर्टिकल में हम ऐसी 3 बड़ी चीज़ों का जिक्र करने वाले हैं जो कि WWE को Night of Champions 2023 में जरूर करनी चाहिए।

3- WWE Night of Champions 2023 में ब्रॉक लैसनर vs कोडी रोड्स मैच का बेहतरीन अंत

WWE Backlash 2023 में ब्रॉक लैसनर और कोडी रोड्स के बीच खतरनाक मैच देखने को मिला था। हालांकि, इस मैच का काफी साधारण तरीके से अंत किया गया था। यही कारण है कि कई फैंस को Backlash में ब्रॉक लैसनर vs कोडी रोड्स मैच का अंत पसंद नहीं आया था और इस चीज़ को लेकर उन्होंने निराशा भी जाहिर की थी।

यही कारण है कि WWE को Night of Champions में ब्रॉक लैसनर vs कोडी रोड्स मैच का बेहतरीन अंत करते हुए इस बार फैंस को निराश नहीं करना चाहिए। बता दें, ब्रॉक लैसनर Backlash 2023 में मिली हार की वजह से काफी गुस्से में हैं और यही कारण है कि इस हफ्ते Raw में उन्होंने कोडी रोड्स पर हमला कर दिया था। यह देखना रोचक होगा कि बीस्ट Night of Champions में कोडी रोड्स से अपनी हार का बदला ले पाते हैं या नहीं।

2- WWE सुपरस्टार सैथ रॉलिंस को Night of Champions 2023 में पहला वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बनाना

सैथ रॉलिंस Night of Champions में होने जा रहे वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बना चुके हैं। वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप मैच में उनका सामना SmackDown की तरफ से इस टूर्नामेंट के फाइनलिस्ट से होगा। देखा जाए तो सैथ रॉलिंस के पास काफी मोमेंटम आ चुका है और वो फैंस के बीच काफी लोकप्रिय भी हैं।

यही कारण है कि WWE को Night of Champions में सैथ रॉलिंस को ही पहला वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बनाना चाहिए। बता दें, सैथ रॉलिंस पिछले कई सालों से WWE में वर्ल्ड चैंपियन नहीं बन पाए हैं। यही कारण है कि अगर वो Night of Champions में वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप जीतते हैं तो यह काफी यादगार पल होगा।

1- WWE Night of Champions 2023 के मेन इवेंट में रोमन रेंस के यूनिवर्सल चैंपियन के रूप में 1000 दिन पूरे होने की उपलब्धि को सेलिब्रेट करना

WrestlingWorldCC @WrestlingWCC Roman Reigns is now being advertised for Night Of Champions. Roman Reigns is now being advertised for Night Of Champions. https://t.co/wmG8LGF3AF

जैसा कि हमने बताया कि रोमन रेंस Night of Champions में अपना अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल टाइटल डिफेंड कर सकते हैं। देखा जाए तो रोमन रेंस की इस वक्त WWE में अनडिफिटेड स्ट्रीक जारी है। सैथ रॉलिंस को छोड़ दिया जाए तो मौजूदा रन के दौरान उनके खिलाफ टाइटल मैच लड़ने वाले हर एक सुपरस्टार को हार का सामना करना पड़ा है।

यही कारण है कि ऐसा लग रहा है कि ट्राइबल चीफ इस इवेंट में भी मैच जीतकर अपना टाइटल रिटेन करने में सफल रहेंगे। बता दें, Night of Champions में रोमन रेंस के यूनिवर्सल चैंपियन के रूप में 1000 दिन पूरे हो जाएंगे। इस वजह से इस इवेंट में रोमन रेंस का मैच मेन इवेंट में कराना चाहिए और जीत के बाद उनके यूनिवर्सल चैंपियन के रूप में 1000 दिन पूरे होने की खास उपलब्धि को सेलिब्रेट करना चाहिए।

